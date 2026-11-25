Il cugino aveva parlato a Lo Stato delle cose di un allontanamento da Nepi per ragioni di sicurezza; l’avvocato Savino Grego nega che sia avvenuto.





Il cugino aveva parlato a Lo Stato delle cose di un allontanamento da Nepi per ragioni di sicurezza; l’avvocato Savino Grego nega che sia avvenuto.





Il legale Savino Grego ha smentito l’ipotesi che Totuccio Contorno abbia lasciato Nepi in seguito a un trasferimento. A parlarne era stato Gaetano Grado, suo cugino ed ex collaboratore di giustizia, nel corso di Lo Stato delle cose. Grado spiegò in tv di aver provato a raggiungere Contorno al telefono; secondo il suo resoconto, Carmela Lombardo gli avrebbe detto che il marito era stato accompagnato via dai propri «angeli custodi», parole riferite al Servizio centrale di protezione. Per Grado, la decisione sarebbe stata presa per tutelare la sicurezza di Contorno. La versione non ha ottenuto riscontri ufficiali ed è stata negata nettamente dal difensore.

Contattato da Il Giornale, Grego ha dichiarato di aver parlato con Lombardo, che sarebbe rimasta sorpresa dalle parole del cugino. Secondo l’avvocato, Contorno si trovava a casa e davanti al cancello c’erano giornalisti e troupe televisive. Grego ha escluso che fosse stato disposto un trasferimento, aggiungendo che ne sarebbe stato informato oppure che il suo assistito lo avrebbe chiamato. Ha inoltre riferito che la famiglia stava prendendo contatti con il Servizio centrale di protezione per segnalare la situazione. Si tratta della versione fornita dal legale, in contrasto con il racconto televisivo di Grado.

Gli accertamenti della Procura di Caltanissetta fanno da sfondo al caso. La ricostruzione disponibile colloca al 12 novembre una perquisizione nella residenza di Contorno, a Nepi, e attribuisce al difensore la conferma dell’ingresso degli investigatori. In seguito, la possibilità di consultare gli atti avrebbe consentito di risalire a un domicilio fino ad allora protetto dalla riservatezza. Grado ha ricondotto a questa circostanza il rischio per la sicurezza. Nel materiale non si citano minacce circostanziate né fatti avvenuti davanti all’abitazione. Nessuna autorità ha confermato il trasferimento, la sua eventuale destinazione o le procedure seguite per realizzarlo.

Le notizie sul caso non chiariscono se, dopo l’uscita di Contorno dal programma istituzionale di tutela avvenuta molti anni fa, siano intervenute ulteriori disposizioni. L’ex collaboratore viveva lontano dalla Sicilia, scelta collegata a esigenze di sicurezza. Sul presunto spostamento, Gaetano Grado ha riferito una versione nata dal dialogo telefonico con Carmela Lombardo; Savino Grego ne ha fornita una diversa, dopo aver sentito la donna. L’avvocato ha escluso un trasferimento e spiegato che la famiglia voleva portare all’attenzione del Servizio di protezione la situazione provocata dall’attenzione dei media.

Lombardo, secondo il legale, sarebbe stata sorpresa dalle dichiarazioni del cugino. Non è indicato alcun riscontro del Servizio centrale, né risulta che la fine della tutela ufficiale abbia comportato una nuova forma di protezione.



