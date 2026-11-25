



Dal 23 novembre il detenuto lavora a Cormano, con le autorizzazioni previste. La condanna all’ergastolo resta definitiva.





Il 23 novembre, Massimo Bossetti ha cominciato un impiego fuori dal penitenziario di Bollate, dove è recluso per scontare l’ergastolo inflitto per l’omicidio di Yara Gambirasio. Il 56enne lavora per Coimec, società che realizza coibentazioni termoacustiche e ha sede a Cormano, nel Milanese. L’attività esterna rientra nelle modalità previste per l’esecuzione della pena, ma non cambia l’esito definitivo del processo: Bossetti resta condannato e detenuto. Tra stabilimento e carcere ci sono undici chilometri; in auto occorrono quindici minuti. Sul posto porta una divisa blu recante il logo. Coimec aderisce dal 2024 al Programma 2121, iniziativa rivolta al reinserimento lavorativo dei detenuti.

La Stampa riferisce che Bossetti non avrebbe avanzato in prima persona la domanda di svolgere un impiego fuori dal penitenziario: l’iniziativa sarebbe stata presa dai vertici di Bollate e successivamente approvata dal magistrato di sorveglianza. Le norme carcerarie ammettono che anche chi sconta l’ergastolo lavori all’esterno, purché ricorrano specifici requisiti e siano trascorsi almeno dieci anni di detenzione. Bossetti è recluso dal 2014 e nel 2018 la sentenza è divenuta irrevocabile. In ciascuno dei tre passaggi processuali i giudici lo hanno giudicato colpevole, ma lui ha costantemente negato ogni addebito.

Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini proseguono la richiesta di nuovi esami sui reperti biologici. Il 5 ottobre hanno presentato alla Corte d’Assise di Bergamo un’istanza per utilizzare strumenti più aggiornati e consultare senza limitazioni gli atti dei laboratori. La domanda è stata respinta e i legali hanno portato la decisione all’esame della Corte di Cassazione. Tra le prove considerate per la condanna figura il DNA rinvenuto sugli indumenti di Yara. Gli slip vennero suddivisi in parti per consentire le verifiche: furono eseguiti 52 prelievi e, stando agli accertamenti menzionati dai magistrati, 16 avrebbero fornito il profilo genetico ricondotto a Bossetti.

Il Quotidiano Nazionale ha diffuso nuove immagini del 56enne. Claudio Salvagni ha ricordato un fatto avvenuto all’esordio lavorativo: aveva invitato Bossetti a mandargli un messaggio WhatsApp appena lasciato il carcere, per incontrarlo all’uscita. Dopo tanti anni di reclusione, il suo assistito ignorava persino che cosa fosse l’applicazione. La vicenda di Yara, tredicenne scomparsa a Brembate di Sopra nel novembre 2010, resta oggetto di contesa giudiziaria. I difensori chiedono ancora approfondimenti scientifici, ma il loro ricorso non ha modificato il rigetto dell’istanza: Bossetti è tuttora all’ergastolo e svolge un’attività fuori dal carcere attenendosi alle autorizzazioni e alle prescrizioni delle autorità.



