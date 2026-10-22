Splendida Cornice riparte il 22 ottobre: Geppi Cucciari e ospiti tra Pillay e Rick Astley

Torna Splendida Cornice il 22 ottobre su Rai 3 con Geppi Cucciari, ospiti internazionali come Navanethem Pillay e Rick Astley e un cast fisso di esperti.





La trasmissione di Rai Cultura riparte con Geppi Cucciari e ospiti internazionali: Pillay in collegamento e Rick Astley in studio.





Parte giovedì 22 ottobre su Rai 3 la nuova edizione di Splendida Cornice, il programma che unisce riflessione culturale e intrattenimento, in onda dalle 21:15 circa.

Geppi Cucciari confermata alla conduzione

La trasmissione, prodotta da Rai Cultura insieme a ITV Movie (gruppo Banijay), riparte con Geppi Cucciari al timone, ruolo che ricopre sin dalla prima edizione. La scorsa stagione la formula ha registrato risultati rilevanti in termini di ascolti: la media di share ha raggiunto il 6,03%, record per il programma.

Elemento distintivo dello show è il rapporto diretto con il pubblico in studio, chiamato a intervenire e a confrontarsi con i ‘competenti’, figure fisse che partecipano alle puntate portando competenze specifiche. Tra questi figurano Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana; il linguista Giuseppe Antonelli; l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ilaria Albano. Gli appuntamenti sono trasmessi anche in streaming e disponibili on demand su RaiPlay.

Ospiti e temi della prima puntata

La puntata d’esordio, in onda il 22 ottobre, si apre con un’intervista in collegamento dall’Aia a Navanethem Pillay, recentemente insignita del Premio Nobel per la Pace 2026 e già nota per il suo ruolo come Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. La presenza di Pillay caratterizza il primo segmento con un interlocutore di profilo internazionale.

Tra gli ospiti internazionali annunciati c’è anche Rick Astley, che partecipa con un momento musicale: il cantante britannico eseguirà, insieme a Cucciari, Never Gonna Give You Up, brano del 1987 noto anche alle nuove generazioni.

Il filo conduttore: Rai 3 Pride e le voci a confronto

Il tema portante della prima puntata è Rai 3 Pride: la sigla è stata adattata trasformando Chissà se va in Chissà se c’è Raitre per richiamare il filo conduttore della serata. Per approfondire l’argomento, la conduttrice dialogherà con figure che compaiono regolarmente o stagionalmente sulla terza rete: Carlo Lucarelli, autore e conduttore di Misteri dimenticati – Blu Notte; Massimo Gramellini, che presenta in libreria il volume Beato il popolo che ha bisogno di eroi; il conduttore Alessandro Greco; Roberta Petrelluzzi, nota per il programma Un Giorno in Pretura; e il giornalista Edoardo Camurri.

È previsto anche un collegamento dalla Francia con Nicolas Ballario, che partecipa per presentare il libro Come un cavallo appeso al soffitto. Sul fronte performativo, la serata include l’esibizione della ballerina del Teatro alla Scala Maria Celeste Losa, accompagnata dalla violinista Maria Press.

Il cast fisso e la struttura ricorrente

Oltre agli ospiti delle singole puntate, la nuova edizione conferma un gruppo fisso di partecipanti che contribuiscono ai diversi segmenti dello show. Tra loro Andrea Maggi, responsabile della supervisione ortografica, e Alessandro Arcodia con i suoi reportage d’arte; ritornano inoltre le incursioni dell’autore e performer Roberto Mercadini.

L’accompagnamento musicale è affidato alla band guidata da Nicola “Ballo” Balestri. Il complesso è composto da Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D’Alessandro, che suona tastiera e clarinetto. Questa squadra segue la scaletta musicale delle puntate e interviene nei vari momenti di spettacolo.

Le puntate manterranno la formula che alterna interviste, contributi d’arte, riflessioni culturali e momenti di intrattenimento, con ampio spazio al dialogo tra studio e platea.

Nota editoriale: tutte le informazioni riportate sono tratte dal materiale di presentazione della nuova edizione. Dove è indicata la partecipazione in collegamento o performance, il testo riporta i nomi e i ruoli così come comunicati; non sono state aggiunte dichiarazioni ulteriori né reazioni non presenti nel dossier.

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