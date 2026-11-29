



Francesco De Gennaro chiede riservatezza per gli scritti destinati ai familiari. La Procura di Grosseto attende gli esiti delle verifiche sui documenti.





La famiglia De Gennaro chiede che la lettera aperta attribuita a Gianni De Gennaro sia pubblicata per intero. La richiesta è contenuta in una nota firmata da Francesco De Gennaro per i familiari. I congiunti dichiarano di aver appreso le notizie sulla morte dell’ex capo della Polizia esclusivamente dai media. Hanno inoltre saputo attraverso la stampa che erano stati diffusi alcuni brani della lettera, che De Gennaro avrebbe definito “testamento morale” e destinato a chi volesse pubblicarla. La famiglia auspica che il testo sia reso pubblico nel rispetto della legge e delle prerogative delle procure che indagano sulla morte.

La famiglia separa nettamente il documento destinato al pubblico dalla corrispondenza privata. Francesco De Gennaro invita a proteggere con particolare discrezione le lettere rivolte, anche indirettamente, ai congiunti o alle persone a loro prossime. Per rispetto del lutto, sostiene la nota, non se ne dovrebbero rendere noti i contenuti, nemmeno in parte e con qualunque modalità. L’appello a diffondere integralmente riguarda soltanto la lettera aperta, non gli altri scritti ritrovati. I familiari non ne rivelano ulteriori particolari e chiedono che ogni eventuale pubblicazione attenda il rispetto delle indagini tuttora in corso.

Rispondendo ai giornalisti fuori dalla Procura di Grosseto, l’avvocato Francesco Bertorotta ha prospettato che la questione della diffusione possa trovare soluzione in tempi brevi. Il documento aperto è stato recuperato nell’abitazione maremmana in cui è deceduto l’ex prefetto. Prima che venga eventualmente reso pubblico, occorre completare gli esami sui materiali, inclusi quelli dattiloscopici e i confronti grafici. Bertorotta non ha comunicato alcun esito. Il legale ha quindi rimandato ogni decisione alla conclusione dei controlli; i familiari, da parte loro, hanno ricordato le prerogative delle procure titolari delle indagini sulla morte di De Gennaro.

Gli accertamenti sui materiali sequestrati erano già partiti nei giorni prima del 24 novembre, data in cui, presso il Ris dei Carabinieri a Roma, i reperti sono stati aperti e visionati per la prima volta. Alle operazioni hanno preso parte specialisti del Ris, agenti della Polizia scientifica di Roma e i magistrati grossetani Maria Navarro, procuratrice, Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, sostituti. Sugli scritti sono state effettuate verifiche ripetibili per risalire alla loro paternità. Fra le carte sequestrate figuravano lettere rivolte a Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, e all’opinione pubblica.

Un resoconto del 24 novembre riferiva che la Procura di Grosseto avrebbe affidato l’autopsia a due medici legali: Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina Legale di Siena. L’esame era programmato per il 27 novembre. Questi accertamenti riguardano la morte e non le dichiarazioni dei familiari sulle lettere. Sul versante giudiziario, la Procura di Caltanissetta aveva chiesto una misura cautelare per De Gennaro, respinta dal giudice per le indagini preliminari. I magistrati avevano presentato appello al Tribunale del Riesame. L’inchiesta riguardava l’ipotesi di depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio; si trattava di contestazioni investigative, non di fatti accertati.

Salvino Greco, difensore di Salvatore “Totuccio” Contorno, è intervenuto sul procedimento di Caltanissetta. Contorno, già collaboratore di giustizia, vi è indagato per depistaggio; in quel fascicolo De Gennaro figurava come indagato principale. Greco ha riferito di stare considerando possibili iniziative: secondo lui, negli atti dei magistrati sarebbe comparso l’indirizzo del suo assistito, circostanza che ritiene contraria alla legge. Alla domanda se Contorno fosse stato trasferito, l’avvocato ha risposto di non aver ricevuto informazioni, né ufficiali né ufficiose, nemmeno riguardo a un eventuale spostamento provvisorio.

Il 23 novembre Greco aveva già respinto l’idea che De Gennaro avesse spinto il suo assistito al silenzio davanti ai magistrati. Aveva osservato che Contorno non parlava con un pubblico ministero da anni. Alla data del 29 novembre 2026, le informazioni disponibili non indicano né l’esito delle analisi sulle lettere né quando il testo sarà pubblicato integralmente.



