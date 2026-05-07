Giannini nella bufera, la replica di Gianfranco Paglia: “Te la do io la sedia a rotelle”





Sta facendo molto discutere la risposta durissima di Gianfranco Paglia a Massimo Giannini, dopo la frase pronunciata dal giornalista in tv sul governo, definito come una “vita inutile come un centenario che è su una sedia a rotelle”. Una battuta che ha scatenato polemiche immediate, perché giudicata offensiva nei confronti delle persone con disabilità. E proprio per questo è intervenuto Paglia, tenente colonnello, medaglia d’oro al valore militare, sulla sedia a rotelle dal 1993 dopo l’attentato subito a Mogadiscio.





Il punto centrale della sua replica è molto chiaro: nessuna vita può essere definita inutile, a prescindere dalla condizione fisica. Paglia ha spiegato di aver trovato quelle parole “squallide” e ancora più gravi perché pronunciate da una persona che lui considerava intelligente. Il suo messaggio è netto: vivere con una disabilità non significa affatto avere una vita di minor valore. Anzi, ha rivendicato con forza la propria esperienza, dicendo che, pur essendo da 33 anni in carrozzina, non considera la sua una vita inutile e affronta tutto a testa alta.

Per capire bene il contesto, bisogna ricordare chi è Gianfranco Paglia. Non è solo un militare ferito in servizio: è una figura simbolica, decorata con la medaglia d’oro al valore militare, ed è stato anche deputato della Repubblica. La sua storia personale dà quindi un peso particolare alle sue parole. Nella sua intervista ha anche sottolineato un altro aspetto che secondo lui rende la frase di Giannini ancora più sorprendente: il fatto che arrivi da un giornalista che si definisce progressista. Secondo Paglia, chi parla così dovrebbe confrontarsi di più con le persone che vivono la disabilità ogni giorno in modo dignitoso, dando un contributo reale alla società.

La parte forse più forte del suo intervento è quando spiega il danno che frasi del genere possono provocare. Non si tratta solo di una battuta infelice o di una polemica politica. Secondo lui, parole di questo tipo rischiano di mortificare tante famiglie che convivono con la disabilità e che ogni giorno portano avanti vite piene, complesse e spesso straordinarie. È qui che il discorso smette di essere solo mediatico e diventa molto più profondo.

Dal mio punto di vista, questa vicenda mostra una cosa importante: quando si usano certe immagini per colpire un avversario politico, si finisce spesso per colpire persone reali che con quella condizione convivono ogni giorno. Ed è proprio per questo che la replica di Paglia sta avendo così tanta forza: perché non arriva da una teoria, ma da una vita vissuta.

Il dettaglio interessante è che Paglia ha ricordato anche le parole del presidente Sergio Mattarella, che più volte ha parlato della disabilità come forza, bellezza e affermazione. Un richiamo non casuale, perché sposta completamente il punto di vista: la disabilità non come limite che rende “inutile” una vita, ma come condizione che può convivere con dignità, valore e persino esempio pubblico. Ed è questo il cuore del messaggio che oggi sta facendo più rumore della polemica stessa.

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