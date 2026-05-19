Giorgia Meloni e Fabrizio Corona: il faccia a faccia a Palazzo Chigi sulla diffamazione.





Il processo è nato da un articolo pubblicato su DillingerNews, che riportava la presunta relazione tra la Premier e l’ex deputato di FdI, Manlio Messina. L’ex “re dei paparazzi”, Fabrizio Corona, ha rifiutato l’audizione con Giorgia Meloni in videoconferenza.





Corona si presenterà a Palazzo Chigi giovedì 21 maggio, accompagnato dal suo storico avvocato, Ivano Chiesa, per l’udienza del processo per diffamazione, con la Premier come parte civile. Il confronto diretto tra l’ex paparazzo e la Presidente del Consiglio non si terrà quindi nell’aula del Tribunale di Milano, ma nella sede del Governo: Corona ha infatti respinto l’opzione dell’audizione in videoconferenza, come anticipato dal Corriere della Sera. Parallelamente, la Premier ha legittimamente richiesto che l’audizione si svolgesse a Palazzo Chigi e non a Milano.

Tra tre giorni, la sede del Governo diventerà quindi il teatro del processo milanese contro Corona. L’ex paparazzo dovrà rispondere alle domande del PM Giovanni Tarzia, mentre il suo difensore, Ivano Chiesa, interrogherà Giorgia Meloni. Alla trasferta saranno presenti anche la giudice Nicoletta Marcheggiani, il cancelliere, il PM Tarzia, il Procuratore di Milano Marcello Viola, nonché gli avvocati Luca Libra (rappresentante di Meloni), Matteo Serpotta (di Manlio Messina) e Alessio Pomponi, legale di Luca Arnau, giornalista e direttore di dillingernews.it, anch’egli indagato.

Tutte le parti coinvolte nel processo si sposteranno venerdì presso Palazzo Chigi: la giudice Marcheggiani, il cancelliere, il PM Tarzia, il Procuratore Viola, e gli avvocati Libra, Serpotta e Pomponi. Rimane invece incerta la presenza di Manlio Messina, che nel frattempo ha interrotto i rapporti con Fratelli d’Italia, uscendo dal partito a seguito di attriti con il commissario regionale di FdI in Sicilia, Luca Sbardella.

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