Giornate mondiali e ricorrenze del 11 ottobre: cosa si celebra oggi

Giornate mondiali e ricorrenze del 11 ottobre: il calendario del 2026 mette in rilievo alcune celebrazioni a carattere internazionale, nazionale e religioso che…





Giornate mondiali e ricorrenze del 11 ottobre: il calendario del 2026 mette in rilievo alcune celebrazioni a carattere internazionale, nazionale e religioso che ricadono proprio oggi, 11 ottobre 2026. Qui spieghiamo che cosa si celebra, da quando esistono queste ricorrenze e quale significato storico o sociale hanno, con dati verificati e riferimenti alle istituzioni che le hanno istituite.





Giornate mondiali e ricorrenze del 11 ottobre: l’elenco principale

Tra le ricorrenze più note fissate per l’11 ottobre figurano la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze (International Day of the Girl Child), il National Coming Out Day e, sul piano religioso, la memoria liturgica di Papa San Giovanni XXIII. Nel 2026 si aggiunge, in Italia, una nuova ricorrenza civile di livello nazionale: la Giornata in memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star, istituita con legge.

Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze

L’11 ottobre è celebrato ogni anno come International Day of the Girl Child per richiamare l’attenzione sui diritti delle bambine e sulle barriere che limitano il loro sviluppo — dall’accesso all’istruzione alla protezione dalla violenza e dalle pratiche dannose. La ricorrenza è stata proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una risoluzione del 19 dicembre 2011 e la prima celebrazione ufficiale si tenne nel 2012; da allora la giornata è un appuntamento internazionale per campagne, rapporti statistici e iniziative di advocacy volte a migliorare le condizioni delle ragazze nel mondo.

National Coming Out Day (11 ottobre)

Il National Coming Out Day si celebra l’11 ottobre di ogni anno e nasce negli Stati Uniti nel 1988 come giornata di visibilità per le persone LGBTQ+. Gli organizzatori scelsero quella data per ricordare la Seconda Marcia Nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, svoltasi l’11 ottobre 1987; l’obiettivo originario era trasformare la scelta personale di «uscire allo scoperto» in un atto politico di visibilità capace di combattere stigma e discriminazione. Oggi la ricorrenza è diffusa anche in altri Paesi con eventi, testimonianze pubbliche e iniziative di sensibilizzazione.

Memoria liturgica: San Giovanni XXIII

Nella Chiesa cattolica l’11 ottobre è l’anniversario scelto per celebrare la memoria di Papa Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), canonizzato nel 2014: la data non coincide con quella della sua morte, ma con il giorno del 1962 in cui si aprì il Concilio Vaticano II, evento che ha segnato profondamente la vita della Chiesa moderna. Per questo motivo la Chiesa cattolica ha assegnato a Giovanni XXIII il giorno 11 ottobre come giornata di ricordo liturgico.

In Italia: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Arandora Star

Nel luglio 2026, con la legge n. 132 del 16 luglio 2026, è stata ufficialmente istituita la Giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito e periti nel naufragio del piroscafo Arandora Star (silurato il 2 luglio 1940). La legge riconosce il giorno 11 ottobre di ogni anno per conservare la memoria di quelle vittime e prevede iniziative istituzionali, momenti di commemorazione e — fra le disposizioni previste — l’osservanza di un minuto di silenzio. Le prime celebrazioni ufficiali si svolgeranno nell’ottobre 2026, in occasione dell’entrata in vigore del provvedimento.

Come distinguere le ricorrenze fisse da quelle mobili

Non tutte le giornate «d’autunno» hanno data fissa: alcune ricorrenze internazionali cadono in giorni variabili (per esempio la seconda o la terza settimana di ottobre), perciò in anni diversi possono ricadere in date differenti. Un caso frequente è World Sight Day, che si celebra il secondo giovedì di ottobre e nel 2026 è caduto giovedì 8 ottobre, dunque non ricade sull’11; analoghe variabilità possono riguardare altre settimane di sensibilizzazione d’autunno. È importante, quando si segnala una «giornata», verificare se la regola di calcolo la rende mobile o se invece la fissa sempre all’11 ottobre. (iapb.world)

Perché le Giornate mondiali e ricorrenze del 11 ottobre sono significative

Le ragioni sono molteplici: la scelta di date fisse facilita la memoria collettiva, l’associazione a eventi storici particolarmente rilevanti (come l’apertura del Concilio Vaticano II) attribuisce un valore simbolico duraturo e, più recentemente, scelte legislative hanno conferito all’11 ottobre nuovi significati civili. Le Giornate mondiali e ricorrenze del 11 ottobre combinano quindi istanze di diritti umani e di memoria storica, con celebrazioni che spaziano dalla protezione e dall’empowerment delle bambine alla visibilità delle persone LGBTQ+, fino a commemorazioni di natura religiosa e civile.

Il 11 ottobre 2026 vede dunque la convivenza di ricorrenze di portata globale e di iniziative nazionali: la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, il National Coming Out Day e le memorie religiose si affiancano alla prima edizione italiana della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Arandora Star, istituita dalla legge del luglio 2026; ciascuna data è accompagnata da programmi, eventi e impegni diversi, celebrati oggi con cerimonie pubbliche, campagne di sensibilizzazione e momenti commemorativi.

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