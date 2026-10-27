Maria De Filippi rimprovera Giovanni Grazioso a Uomini e Donne





Un confronto teso nella puntata del 26 ottobre mette in discussione la sincerità del nuovo tronista





Il percorso di Giovanni Grazioso nello studio televisivo di Uomini e Donne registra una frenata improvvisa durante la puntata di lunedì 26 ottobre. Il nuovo tronista finisce sotto accusa in seguito alle rivelazioni di Sara, una ragazza napoletana arrivata in trasmissione dopo che i due avevano avuto contatti sui social network già nel corso dell’anno 2024. Questo retroscena solleva pesanti dubbi sulla sincerità del suo comportamento e incrina l’immagine di semplicità e sfortuna in amore con cui il giovane si era presentato al pubblico televisivo in seguito alla precedente partecipazione a Temptation Island.

Tutto ha inizio con l’ingresso in studio della giovane campana, che Giovanni aveva manifestato il forte desiderio di conoscere. La ragazza racconta di avere ricevuto alcuni messaggi dal tronista nel 2024, quando lui risultava ancora sentimentalmente legato a Sabrina Soussi. Tale dettaglio attira immediatamente l’attenzione degli opinionisti presenti in studio, soprattutto perché il tronista aveva omesso di chiarire questo aspetto fin dall’inizio del suo percorso. Giovanni prova a giustificarsi spiegando che la relazione con la precedente compagna stava attraversando una fase particolarmente difficile e sostenendo di avere informato la redazione del proprio interesse per Sara.

Le spiegazioni fornite non convincono però gli opinionisti. Tina Cipollari contesta apertamente il comportamento del ragazzo e dichiara esplicitamente che le ricorda un trafficone, mettendo in discussione l’atteggiamento ingenuo mostrato fino a quel momento. Anche Gianni Sperti esprime forti perplessità riguardo alla decisione di cercare all’interno del programma televisivo una ragazza con la quale esistevano già contatti avvenuti lontano dalle telecamere. Il confronto si conclude rapidamente senza dare inizio ad alcuna conoscenza, poiché Sara spiega che Giovanni non corrisponde al proprio ideale di uomo e decide di abbandonare definitivamente lo studio.

Questa spiacevole e inattesa circostanza alimenta ulteriormente i dubbi sulla reale trasparenza del tronista, che già in passato aveva fatto parlare molto di sé a causa delle sue vicende sentimentali e dei rapporti complicati con le precedenti partner prima di approdare sul trono. Gli opinionisti continuano a nutrire forti riserve sul suo conto, evidenziando come la mancanza di chiarezza iniziale rappresenti un ostacolo insormontabile per la costruzione di un percorso sincero e credibile all’interno del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque dal lunedì al venerdì pomeriggio

A pesare in modo determinante sul confronto sono gli interventi della conduttrice Maria De Filippi, la quale rivolge al tronista un richiamo molto preciso invitandolo a raccontare sempre la verità alla redazione e alle corteggiatrici. Rivolgendosi direttamente al protagonista del trono, la presentatrice osserva che la partenza è avvenuta in modo storto e che occorre ricomprendere la necessità di ripartire dritti. Maria De Filippi riconosce la grande esposizione mediatica derivante dal successo ottenuto a Temptation Island, ma chiarisce che tale popolarità non deve mai compromettere la trasparenza dovuta alla trasmissione e al pubblico.

Questo richiamo assume un significato particolare se si pensa al debutto del tronista avvenuto il 7 ottobre, occasione in cui Giovanni aveva fatto il proprio ingresso trainando un carretto delle brioche, leggendo una lettera di ringraziamento alla conduttrice e promettendo solennemente umiltà e sincerità. Proprio quella promessa torna al centro del dibattito, poiché per gli opinionisti il problema principale non risiede soltanto nei messaggi inviati in passato, quanto nella mancata chiarezza iniziale. Nelle settimane precedenti il tronista si era già trovato al centro di altre discussioni per il suo interessamento verso Martina, corteggiatrice di Giacomo Vacalebre. Per il momento Giovanni prosegue la sua esperienza nel programma, in quanto non è stata annunciata alcuna misura drastica di interruzione del trono.



