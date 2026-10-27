Andreas Muller al Grande Fratello Vip: i retroscena inediti sulla storia d’amore con Veronica Peparini

Al Grande Fratello Vip 2026, il ballerino Andreas Muller ha svelato dettagli inediti e retroscena sulla nascita della sua relazione con la coreografa Veronica Peparini, ripercorrendo le difficoltà iniziali, le critiche e i primi passi mossi all’interno della scuola di Amici.





Al Grande Fratello Vip 2026, il ballerino Andreas Muller ha svelato dettagli inediti e retroscena sulla nascita della sua relazione con la coreografa Veronica Peparini, ripercorrendo le difficoltà iniziali, le critiche e i primi passi mossi all’interno della scuola di Amici.





Al Grande Fratello Vip 2026 non mancano le occasioni per conoscere aspetti inediti della vita privata dei concorrenti. Tra discussioni, nomination, tensioni e rapporti che cambiano continuamente, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia trovano anche il tempo per raccontare esperienze personali e ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della propria vita. Confidenze che spesso nascono spontaneamente, durante le lunghe conversazioni tra coinquilini, e che permettono al pubblico di scoprire qualcosa di diverso rispetto a quanto visto fino a quel momento in televisione.

Uno dei protagonisti di questa edizione è Andreas Muller, ballerino diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La sua presenza nel reality di Canale 5 ha attirato fin dall’inizio l’attenzione dei telespettatori, curiosi di conoscere il suo carattere lontano dalle coreografie e dalle esibizioni che lo hanno reso popolare. Nel corso delle settimane, Andreas ha mostrato diversi lati della propria personalità, lasciandosi andare anche a racconti particolarmente intimi.

E proprio nelle ultime ore una conversazione con gli altri concorrenti ha riportato al centro dell’attenzione una delle storie d’amore più conosciute del mondo dello spettacolo. Durante una chiacchierata nella Casa, infatti, Muller è tornato a parlare del rapporto con Veronica Peparini, coreografa ed ex insegnante di Amici, diventata prima la sua compagna e successivamente sua moglie. I due si sono conosciuti circa undici anni fa proprio all’interno della scuola televisiva di Maria De Filippi, quando lui era ancora un allievo e lei una delle professioniste incaricate di seguire i giovani talenti.

Da quel primo incontro è nato un legame che, con il passare del tempo, ha superato i confini della collaborazione artistica, trasformandosi in una relazione sentimentale. Una storia che oggi li vede sposati e genitori di due bambine, ma che all’inizio ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Andreas ha ricordato soprattutto il periodo in cui la relazione cominciava a diventare di dominio pubblico. La differenza d’età, il precedente matrimonio della coreografa e il fatto che i due si fossero conosciuti in un contesto professionale avevano alimentato commenti e polemiche.

Il ballerino ha spiegato quanto fosse complicato affrontare il giudizio delle persone, soprattutto perché entrambi erano consapevoli delle conseguenze che la loro scelta avrebbe potuto avere. Quando senti qualcosa sei pronto a prenderti tutte le cattiverie che sai che arriveranno. Però tanto se tu agisci di testa o agisci di cuore si vede. Noi in quel momento sembravamo due pazzi, ma proprio due fuori di testa.

Lei era considerata una donna cattiva per dire una cosa carina, perché aveva mandato all’aria un matrimonio, con due figli e io un ragazzo orrendo, perché per tutti ero quello che aveva causato questa rottura. Poi pian piano le cose si sono sistemate, però in quel momento proprio eravamo spericolati. Non guardavamo né a destra né a sinistra, andavamo dritti proprio. Un racconto inedito e privato che nessuno conosceva.

Le sue parole hanno trovato conferma anche in Megan Ria, che conosce bene l’ambiente della danza e ricorda quanto si parlasse della relazione tra Muller e Peparini. Tutto vero, io ricordo questa cosa, perché essendo nel mondo dei ballerini se ne parlava, ha osservato la concorrente. Andreas ha quindi precisato che le difficoltà avevano riguardato soprattutto il rapporto con il mondo esterno. Nella loro quotidianità, invece, i due avevano trovato un equilibrio che permetteva loro di vivere serenamente il sentimento.

Fuori era così, ma quando eravamo a casa stavamo benissimo, perché avevamo fatto quello che volevamo, ha confidato, spiegando che i primi due anni insieme erano stati particolarmente impegnativi proprio a causa delle reazioni degli altri. A quel punto Megan ha voluto approfondire un aspetto che da tempo incuriosisce i fan della coppia: quando è cambiato davvero il rapporto tra l’insegnante e il suo ex allievo? Muller ha cercato di ricostruire con precisione la successione degli avvenimenti, partendo dalla sua vittoria nel talent di Canale 5.

Com’è uscita questa cosa? Io dopo aver vinto, a maggio 2017, sono tornato nel programma a settembre come professionista. Lei stava vivendo questo periodo di crisi, e poi verso gennaio 2018 qualcosa è successo. Un passaggio importante, perché colloca l’inizio del cambiamento in un momento successivo alla conclusione del suo percorso da concorrente. Il ballerino ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio sulla nascita della relazione. A un anno dalla mia vittoria, a maggio dell’anno dopo, piano piano stavamo ufficializzando questa cosa.

Secondo la ricostruzione di Andreas, quindi, il sentimento avrebbe iniziato a prendere forma nei primi mesi del 2018, mentre la coppia avrebbe cominciato a vivere più apertamente il rapporto nella primavera successiva. Durante l’estate e l’autunno del 2018 erano già circolate diverse indiscrezioni su una possibile frequentazione tra i due, ma la conferma pubblica sarebbe arrivata soltanto nella primavera del 2019, attraverso un bacio condiviso sui social. Il racconto, però, non si è fermato alle date.

Muller ha voluto spiegare anche cosa provasse quando lavorava accanto a Veronica e come quella particolare sintonia artistica avesse progressivamente assunto un significato diverso. Ho sentito da subito qualcosa, ma all’inizio la rifiutavamo un po’. In sala insieme lei si aggrappava al fatto che mi stimava come ballerino, quindi io vedevo che era innamorata di me in quel senso là. Io anche ero innamorato di lei in quel senso. Avevo gli occhi a cuoricino, mi diceva un sacco di cose belle, mi stimolava.

Parole che descrivono un rapporto inizialmente fondato sull’ammirazione professionale, ma nel quale entrambi avrebbero cominciato a percepire qualcosa che andava oltre la danza. Ed è proprio nella parte conclusiva della conversazione che Andreas ha svelato uno dei retroscena più significativi. Il ballerino ha spiegato che lui e Veronica avevano cercato di controllare quello che stava nascendo tra loro per evitare ripercussioni all’interno di Amici. La consapevolezza che un’eventuale relazione avrebbe potuto provocare discussioni e polemiche li avrebbe spinti a mantenere una certa distanza, almeno fino alla conclusione dell’esperienza televisiva.

Una decisione che, stando al suo racconto, non era stata semplice, considerando l’intensità del legame artistico che si era creato. Io ballavo con Daniele Baldi, poi lei mi ha preso sotto la sua ala con tutto il suo mondo, con il modern. Mi ricordo che ero innamorato perso, stilisticamente e professionalmente, perché comunque a me lei piaceva un botto. Poi da lì è stata lunga la strada. Però dopo Amici, perché non volevamo far danni. Anche perché altrimenti scoppiava una guerra.

Però sicuramente già da Amici qualcuno insinuava qualcosa perché si vedeva. È questa la confessione che ha chiarito il motivo per cui i due avrebbero cercato di non lasciarsi travolgere immediatamente dai sentimenti. Andreas ha amesso che alcune persone avevano già notato una particolare intesa, ma entrambi volevano evitare che la situazione potesse compromettere il lavoro e creare problemi nel programma. Non è la prima volta che Muller affronta pubblicamente l’argomento.

In una precedente conversazione al Grande Fratello Vip aveva raccontato che sarebbe stata Veronica a compiere il primo passo, mentre la coreografa, ospite di Verissimo, aveva fornito una versione leggermente diversa della nascita del loro rapporto. Le nuove dichiarazioni del ballerino aggiungono dunque altri particolari a una vicenda che per anni ha suscitato curiosità, soprattutto per le circostanze nelle quali i due si erano conosciuti. Oggi, a distanza di anni dalle prime indiscrezioni, la situazione è profondamente cambiata.

Andreas e Veronica hanno costruito una famiglia, si sono sposati e sono diventati genitori di due gemelline. Quella relazione che inizialmente aveva attirato critiche e giudizi è diventata una parte centrale della loro vita. E mentre nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a nascere simpatie e avvicinamenti sui quali il pubblico si divide, Muller ha scelto di raccontare un sentimento nato lontano dalle strategie del reality, cresciuto tra le difficoltà e arrivato fino al matrimonio. Un amore che, come ha ricordato lui stesso, all’inizio avrebbe potuto scatenare una vera e propria guerra, ma che entrambi hanno deciso di portare avanti nonostante tutto.



