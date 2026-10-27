The Terminal List 2: trama, cast e finale della serie con Chris Pratt





La seconda stagione della serie thriller d’azione debutta su Prime Video portando avanti il racconto di James Reece tra spionaggio internazionale e nuove minacce.





The Terminal List 2 è la seconda stagione della serie thriller d’azione con Chris Pratt, disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 21 ottobre 2026. Gli otto episodi che compongono questo nuovo capitolo sono tratti da True Believer, il secondo romanzo scritto da Jack Carr e interamente dedicato al personaggio di James Reece. La storia prosegue direttamente gli avvenimenti narrati nella stagione iniziale, ampliando in modo sensibile il racconto verso lo scenario complesso dello spionaggio internazionale.

Questa nuova fase produttiva e narrativa trova le proprie radici nel successo del primo capitolo e nell’espansione dell’universo televisivo curato da Amazon. Già nei primi tempi dalla sua uscita iniziale, avvenuta nel luglio del 2022, la produzione aveva conquistato il pubblico stabilendosi rapidamente al primo posto nella lista delle dieci serie più viste su Amazon Prime Video e ottenendo riscontri significativi sulle piattaforme di rilevamento degli ascolti come i dati diffusi da Nielsen.

Accanto alla serie principale la piattaforma ha inoltre introdotto produzioni collegate e approfondimenti mirati per arricchire l esperienza degli appassionati del genere action e dei thriller politici tratti dai libri di successo. L autore dei romanzi Jack Carr ha spesso sottolineato come la forte risposta positiva del pubblico abbia rappresentato il motore principale per la prosecuzione del progetto, affiancando la visione artistica del celebre protagonista Chris Pratt e del team di creativi guidato da David DiGilio. Le scelte narrative mirano a mantenere sempre un livello elevato di autenticità militare, beneficiando anche dell esperienza sul campo di consulenti ed ex operatori delle forze speciali coinvolti in ogni singola fase della lavorazione di tutti gli episodi.

All’inizio di questa nuova fase narrativa, Reece ha già completato la propria vendetta personale, ma rimane formalmente un ricercato e deve inoltre fare i conti con una grave malattia che ne condiziona le condizioni fisiche. Il tentativo costante di sottrarsi al proprio passato viene bruscamente interrotto da una proposta inaspettata avanzata dalla CIA, che gli offre la possibilità di collaborare a una missione antiterrorismo in cambio della riabilitazione ufficiale del proprio nome.

Questa nuova indagine coinvolge persone già note al protagonista e arriva a toccare direttamente la storia passata di suo padre, collegandosi anche agli eventi approfonditi nello Spin-off prequel The Terminal List: Dark Wolf. La serie è stata sviluppata da David DiGilio e prodotta da Amazon MGM Studios insieme a MRC e Civic Center Media. Tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Chris Pratt, Jack Carr, Antoine Fuqua, Kat Samick, Max Adams e Jared Shaw.

La regia è stata affidata a più autori nel corso della stagione; tra i registi figurano Ray Mendoza, mentre Kate Dennis ha diretto l’episodio conclusivo intitolato Fathers and Sons. Il cast principale vede Chris Pratt nei panni di James Reece, Tom Hopper nel ruolo di Raife Hastings, e Constance Wu che torna a interpretare la giornalista Katie Buranek. Completano il gruppo Dar Salim nei panni di Mohammed Mo Farooq, Gabriel Luna nel ruolo di Freddy Strain, Luke Hemsworth come Jules Landry, Costa Ronin nel ruolo di Vasili Adrenov, Olga Kurylenko come Yana Tomenko e Jeremy Bobb nei panni di Oliver Grey.

La produzione internazionale ha lavorato intensamente in diverse aree geografiche, muovendosi tra il Sudafrica, il Canada e il Marocco. Le location sudafricane hanno interessato in particolare Cape Town e l’area di Hoedspruit nel Limpopo, con ambienti naturali impiegati per ricreare la riserva in Mozambico dove Reece cerca rifugio. In Ontario la troupe ha utilizzato le città di Toronto e Cambridge, dove il centro di Galt è stato adattato per rappresentare il Belgio. La parte marocchina ha invece coinvolto Marrakech, Casablanca, Tangeri e la zona di Asni, delineando un viaggio narrativo che attraversa più Paesi rispetto a quelli concretamente utilizzati come set sul campo.

La trama si apre con James Reece che naviga nell’Oceano Indiano dopo aver eliminato i responsabili della distruzione della sua famiglia, sebbene tale vendetta non gli abbia restituito una prospettiva di vita serena. Isolato, malato e ancora inseguito, il suo soggiorno nella riserva della famiglia Hastings si interrompe quando una nuova campagna terroristica richiama l’attenzione della CIA. L’agenzia intende raggiungere Mohammed Farooq, un ex alleato di Reece apparentemente passato dalla parte del nemico, offrendo in cambio una grazia presidenziale e cure mediche.

Parallelamente, Raife scopre irregolarità nelle forniture di armi destinate all’Ucraina che finiscono nelle mani dei terroristi, mentre Katie Buranek indaga sui legami tra informazione e potere attraverso il programma di intelligenza denominato Kestrel. Nel corso degli episodi, il vertice di pace a Odesa diventa il tragico teatro dell’assassinio del presidente russo Drozdov e della morte di Freddy Strain. Reece e Raife comprendono che l’operazione serve a favorire un cambiamento ai vertici russi, conducendo la pista direttamente all’oligarca Vasili Adrenov, proprietario del gruppo editoriale collegato alle ricerche di Katie.

Reece raggiunge Adrenov in Ucraina e lo uccide dopo aver appreso che il proiettile costato la vita a Freddy era originariamente destinato a lui. Il mandante dell’attacco si rivela essere Ivan Zarkov, noto come il Colonnello, intenzionato a vendicare il proprio fratello ucciso in Vietnam dal padre di James, Thomas Reece. A Langley emerge inoltre che Thomas aveva continuato a lavorare per la CIA fino alla sua morte avvenuta a Buenos Aires nel 1997.

Nel epilogo Oliver Grey sfugge alla cattura e riappare a San Pietroburgo indossando l orologio di Thomas legando definitivamente la sua figura al passato dei Reece. James destina infine il compenso ricevuto al figlio di Freddy e accetta di iniziare il percorso medico con la sua ultima sequenza che lo accompagna alla risonanza prima dell intervento.

La stagione si chiude prima dell operazione chirurgica lasciando aperti i destini di Grey e del Colonnello mentre la narrazione principale si conclude lasciando molti nodi irrisolti per i protagonisti della serie e per tutti i personaggi coinvolti in questa complessa vicenda di spionaggio internazionale che ha caratterizzato l intera stagione televisiva trasmessa dalla piattaforma streaming Prime Video durante il mese di ottobre dell anno duemilaventisei con grande successo di pubblico e attenzione da parte degli appassionati del genere action e dei thriller politici tratti dai libri.



