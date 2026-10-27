Primo Appuntamento del 27 ottobre su Real Time con Flavio Montrucchio





Tutti i dettagli sui single e sulle cene della nuova puntata del programma in onda su Real Time





Martedì ventisette ottobre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è trasmesso dalle ore ventuno e venticinque circa. A Primo Appuntamento del ventisette ottobre, il conduttore Flavio Montrucchio accoglie, in primis, Giada. Ha trentatré anni, è originaria della provincia di Verona ed è single da cinque anni perché le persone sono complicate. Ammette di essere un po’ chiusa in se stessa. Le sue amiche le dicono che rappresenta il grinch, piena di spine ma poi molto dolce.

I genitori hanno divorziato quando era molto giovane e quindi ha dovuto imparare presto a prendersi cura di se stessa. Lavora sin da quando ha diciassette o diciotto anni e oggi ha scelto di prendersi un periodo di pausa per cercare di capire cosa fare da grande. Durante la puntata incontra Riccardo. Ha trentatré anni, lavora come ingegnere informatico ed è anche lui di Verona. Non si definisce una persona particolarmente romantica e sottolinea di avere un po’ di difficoltà ad approcciare con le ragazze.

È alla ricerca di una persona gentile e determinata, che sappia ciò che vuole. Nel corso della serata, il format prosegue con altri incontri tra i tavoli del ristorante televisivo guidato dal conduttore. Durante Primo Appuntamento del ventisette ottobre è presente Paolo. Ha ventisette anni, vive a Cerignola, in Puglia, e ha un sogno: riuscire a scrivere un libro. Nella vita lavora come magazziniere, ma ha come obiettivo quello di riuscire a entrare a lavorare all’interno delle scuole.

Ha la passione per la lettura e, fino a oggi, non ha mai avuto una relazione. Dichiara di essersi innamorato due volte, ma che non è andata bene in entrambi i casi. Nel format passa la serata con Alice. Ha ventiquattro anni, fa l’educatrice scolastica e sta studiando make up management. Arriva da Monza e vorrebbe conoscere una persona in grado di prendersi cura di sé. La relazione sembra partire subito in salita.

Le storie raccontate durante la serata mettono in luce le differenti motivazioni che spingono persone di età diverse e provenienti da differenti zone d’Italia a mettersi in gioco in televisione. Tra chi cerca una svolta dopo anni di solitudine e chi invece affronta l’esperimento per la prima volta, la puntata offre uno spaccato variegato sulle dinamiche relazionali contemporanee. Le cene continuano a svilupparsi tra portate servite nel ristorante e le consuete interviste individuali in cui i protagonisti si raccontano senza filtri davanti alle telecamere del noto programma televisivo

Alice, infatti, ammette che Appena ha visto Paolo ha subito pensato non fosse affine ai suoi gusti personali. Nella puntata odierna fa il suo ritorno nel ristorante Olimpia. Ha sessantadue anni, è originaria della provincia di Torino e lavora come erborista e floriterapeuta. Ha già partecipato all’esperimento la scorsa settimana, quando aveva incontrato il cinquantasettenne Gian Filippo. Le cose, tuttavia, non sono andate nel migliore dei modi e la single ha deciso di rimettersi in gioco.

Si reputa una donna elegante e di classe e vorrebbe incontrare un uomo con le medesime caratteristiche. Olimpia, oggi, incontra Marcello. Ha sessantasette anni, è pugliese e ha un’azienda con la quale alleva cavalli. Ammette che con le donne ritiene di saperci fare e ha la presunzione di conoscere la psicologia umana. In passato è stato sposato, ma il suo matrimonio è finito dopo qualche anno a causa di una incompatibilità fra i rispettivi caratteri.

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi, il padrone di casa dà il benvenuto anche a Emiliano. Ha quarantanove anni, è originario della Sardegna e per lavoro consegna a domicilio le bombole di gpl. Ha perso la sua voce a diciassettesimo anno d’età dopo un incidente stradale in moto e si definisce autoironico, al punto da ironizzare parecchio sulla sua voce. Sottolinea di essere single da cinque anni, di essere esigente in amore e di non amare le storielle.

Incontra Rosanna, una podologa di cinquantadue anni. È originaria di Palermo, possiede due figli e altrettanti cani e ammette che nella vita ha tanti amici, possiede un carattere molto forte e che spesso sembra che non ha bisogno di avere una persona accanto, ma che non è affatto così. Non sa se esiste il principe azzurro, quel che sa è che serve un po’ di altezza e di simpatia. Questa nuova puntata prosegue seguendo le dinamiche sentimentali dei vari protagonisti seduti ai tavoli del noto ristorante televisivo, offrendo al pubblico svariati momenti di confronto e conoscenza reciproca tra i singoli partecipanti di questa edizione.

Il percorso dei partecipanti all’interno del programma televisivo prosegue tra aspettative personali, racconti di vita vissuta e prime impressioni che emergono sin dai primi istanti dell’incontro al tavolo. Ogni cena rappresenta un’occasione unica per i protagonisti per confrontarsi con nuove realtà sentimentali, mettere alla prova le proprie convinzioni e cercare di superare le eventuali barriere caratteriali che hanno segnato il loro passato sentimentale. Il conduttore Flavio Montrucchio accompagna passo dopo passo ogni coppia in questo percorso di conoscenza all’interno della trasmissione televisiva.

Le storie raccontate durante la serata mettono in luce le differenti motivazioni che spingono persone di età diverse e provenienti da differenti zone d’Italia a mettersi in gioco in televisione. Tra chi cerca una svolta dopo anni di solitudine e chi invece affronta l’esperimento per la prima volta, la puntata del ventisette ottobre offre uno spaccato variegato sulle dinamiche relazionali contemporanee. Le cene continuano a svilupparsi tra portate servite nel ristorante e le consuete interviste individuali in cui i protagonisti si raccontano senza filtri davanti alle telecamere.

Il racconto televisivo si sviluppa attraverso i vari tavoli allestiti nel locale, dove i concorrenti cercano di trovare un punto di incontro nonostante le diversità caratteriali o le iniziali perplessità emerse durante i primi sguardi. L’attenzione si sposta costantemente da una coppia all’altra, seguendo l’evoluzione della serata e documentando ogni singola reazione dei partecipanti. La trasmissione prosegue così nella sua consueta fascia oraria serale su Real Time, confermando l’interesse del pubblico per le dinamiche sentimentali raccontate all’interno del format televisivo condotto da Flavio Montrucchio.



