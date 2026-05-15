Giro d’Italia, i due idioti ripresi mentre provavano a far cadere i corridori identificati ed arrestati. Vediamo entro quante ore saranno liberati





Una follia che rischia di costare caro ai due ventenni che ieri hanno cercato di far cadere i corridori del Giro d’Italia 2026. Il fattaccio è successo a San Vitaliano, in prossimità di una rotonda, quando questi due incoscienti hanno disturbato il passaggio del gruppo, cercando di entrare in contatto con alcuni corridori che gli passavano vicino, mentre erano filmati dai loro amici per una bravata che evidentemente ritenevano innocua e meritoria di essere immortalata. Purtroppo per loro, quanto fatto non è sfuggito alle riprese dell’elicottero e della regia internazionale, che li ha inquadrati e ha permesso una rapida identificazione. (VIDEO)





❌ UN GESTO DA NON IMITARE ASSOLUTAMENTE ❌



Speriamo che queste immagini aiutino ad individuare i colpevoli! I corridori non si toccano, la loro incolumità è sacra 🤬⛔️#GirodItalia #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/4t0NLsH6br — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 14, 2026

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