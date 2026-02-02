Giulia Stabile rompe il silenzio: “Mai ringraziato Maria De Filippi, ad Amici mi prendevano in giro per la risata”





Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, ha recentemente condiviso le sue esperienze riguardo ai commenti negativi e al body shaming che ha subito nel corso della sua carriera. Attualmente vive e lavora a Londra e ha trascorso 48 ore con l’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis. La ballerina ha affrontato un percorso di crescita personale, allontanandosi dall’Italia per lavorare su sé stessa e sui suoi punti di forza, ma anche su quelli che desidererebbe cambiare.





In un’intervista, Giulia ha rivelato come i commenti sul suo aspetto fisico l’abbiano colpita profondamente. “Appena entrata ad Amici mi diedero dell’oca per la mia risata. I primi insulti arrivarono per la vittoria, mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni,” ha raccontato. Ha ammesso che nei momenti di difficoltà fatica a riconoscere i suoi pregi: “Nei momenti di buio faccio fatica a vedere quello che c’è di buono in me e fuori.”

Riguardo al suo rapporto con gli haters, Giulia ha detto: “Ero arrivata al limite, non riuscivo più a capire se non mi piacevo io o se agli altri non piacevo. Ho ricominciato terapia e ho iniziato a vedermi con occhi diversi.” Oggi, la ballerina ha ammesso di non piacersi sempre quando si guarda allo specchio: “Cambierei tante cose di me e allo stesso tempo non vorrei cambiare nulla. Le labbra non sono in proporzione con i miei denti, che sono molto particolari, il mio naso.”

I suoi denti e la sua risata sono stati spesso oggetto di scherno. “Una ragazza una volta imitò la mia risata e mi disse ‘prima di ridere, sistemati i denti’. Da quel momento ho chiuso la bocca e non l’ho più aperta nemmeno per parlare. Quando sono tornata a casa da mamma e papà ho detto che dovevo mettere l’apparecchio,” ha spiegato Giulia. Anche il suo corpo è stato criticato, con alcuni che la accusavano di avere “chili di troppo” e altri che sostenevano che il suo fisico non fosse adatto a una ballerina: “Mi hanno inculcato che non vado bene, quei chiletti in più rispetto a… Io sono in salute e mi alleno tutti i giorni, anche se non ho la tartaruga sull’addome.”

Giulia Stabile ha anche affrontato il tema dell’amore, sul quale è sempre stata piuttosto riservata dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni, che era iniziata durante Amici. Rispondendo a una domanda di De Devitiis riguardo a eventuali delusioni amorose, ha risposto: “Sì, grandi,” aggiungendo che queste esperienze le pesano ancora. “Non sono fidanzata oggi, ma quando vedo in giro situazioni d’amore le fotografo e me le tengo.” Riguardo alla sua prima esperienza sessuale, ha confessato: “La prima volta che è successo ho pianto. Sono una ragazza di 23 anni, gli ormoni li ho. Nel momento in cui risuccederà, penso che sarà perché sia io che quella persona lo vogliamo.”

Un altro tema affrontato da Giulia è il suo ringraziamento a Maria De Filippi, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera dopo la vittoria ad Amici. “Senza Maria De Filippi come sarebbe stata la tua vita?” ha chiesto De Devitiis. In passato, molti l’hanno accusata di essere “raccomandata” e di essere stata spinta dalla conduttrice del talent. “Mi dicono sempre ‘ringraziala, raccomandata’, in realtà non l’ho mai ringraziata per vergogna,” ha ammesso. Rivolgendosi direttamente a Maria, ha detto: “Grazie perché hai visto qualcosa in me che anche io dovevo vedere, mi hai ricordato che sono brava.”

Maria De Filippi, contattata da De Devitiis durante l’intervista, ha commentato: “Giulia è proprio buona, a volte anche ‘tonta’ da quanto è buona. Poi soffre sempre per amore.” Le parole della conduttrice hanno messo in luce il carattere sensibile e vulnerabile di Giulia, che continua a lavorare su sé stessa e sulla sua carriera nel mondo della danza e dello spettacolo.



