Lutto nella nautica: è morto a Brindisi Giuseppe Meo, presidente dello Snim





La scomparsa improvvisa del cinquantottenne a due giorni dalla conclusione della ventiduesima edizione del Salone nautico di Puglia





Il mondo della nautica pugliese e la città di Brindisi sono stati colpiti da un lutto improvviso con la scomparsa di Giuseppe Meo, presidente dello Snim, il Salone nautico di Puglia. Aveva cinquantotto anni e la notizia del decesso è giunta nelle prime ore del mattino, lasciando nello sgomento quanti lo conoscevano e lavoravano al suo fianco. Secondo le informazioni disponibili, Meo si trovava nel suo appartamento a Brindisi quando sarebbe stato colto da un malore improvviso.

Per il presidente dello Snim non c’è stato nulla da fare e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause della morte. Il dramma si è consumato appena due giorni dopo la conclusione della ventiduesima edizione della manifestazione che guidava con impegno costante e profonda dedizione per il territorio. Questa improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto più totale familiari, amici, colleghi di lavoro e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui nel corso degli anni.

La sua figura rimarrà scolpita nella memoria di quanti apprezzavano le sue qualità umane e professionali eccezionali dimostrate giorno dopo giorno sul campo. Numerosi attestati di stima sono giunti da ogni parte della Regione per commemorare una guida così autorevole e appassionata per il comparto economico marittimo.

La kermesse appena conclusa porta ancora i segni tangibili del suo lavoro instancabile volto alla valorizzazione delle eccellenze locali e nazionali della nautica moderna in questo momento di profondo dolore collettivo per la perdita improvvisa del presidente dello Snim Giuseppe Meo avvenuta nella città di Brindisi dopo la conclusione della ventiduesima edizione della fortunata manifestazione fieristica dedicata al settore nautico pugliese che perde un punto di riferimento fondamentale per la crescita e lo sviluppo

Il silenzio e il rispetto accompagnano adesso le ore successive alla tragica notizia che ha sconvolto l’intera Comunità brindisina e pugliese senza eccezioni di sorta. Restano vivi il ricordo e l’esempio di un uomo che ha saputo unire le forze produttive attorno a un progetto ambizioso e vincente. Le istituzioni locali e regionali continuano a esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari in questo momento di indicibile sofferenza per una perdita così grave e inaspettata che lascia tutti senza parole di fronte alla fragilità della vita umana.

La rassegna si era appena chiusa dopo un evento intenso che aveva richiamato oltre centottanta espositori e numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale legato al mare. Nel suo ruolo di guida, Giuseppe Meo rappresentava una figura centrale nell’organizzazione della manifestazione, un punto di riferimento consolidato per aziende, operatori della navigazione e professionisti della filiera nautica. L’ultima edizione aveva confermato la crescita e il peso dell’appuntamento pugliese, trasformando giorni di bilanci e prospettive in un momento di profondo dolore collettivo. La scomparsa ha interrotto bruscamente l’entusiasmo che aveva accompagnato la chiusura dell’evento, segnando profondamente quanti avevano condiviso con lui i progetti e il lavoro per il Salone nautico di Puglia.

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi dalle autorità locali e regionali per ricordare il valore e l’impegno del dirigente. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha dichiarato che Meo ha dato lustro a Brindisi contribuendo allo sviluppo legato alla vocazione marinara della città. Anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa, unendosi al ricordo del mondo istituzionale e imprenditoriale insieme ad altre personalità locali come Matarrelli e Di Sciascio.

Analogamente, il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Lippolis, ha sottolineato che la Puglia, Brindisi e il settore nautico perdono una figura straordinaria. Restano ora le informazioni finora rese note sull’accaduto, dal malore avvenuto nell’abitazione privata fino al vuoto lasciato nel tessuto economico e Sociale del territorio.



