Gloria Mancini muore a 17 anni nello schianto sulla Mazzanese: al volante c’era il fidanzato





Si chiamava Gloria Mancini la ragazza di 17 anni deceduta nella notte tra il 18 e il 19 settembre a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Mazzanese, nella località di Grezzano, nel comune di Nepi. La giovane, residente a Mazzano Romano, ha perso la vita nello scontro frontale tra la Ford Fiesta su cui viaggiava con il fidanzato e una Fiat Panda con a bordo una coppia di circa 60 anni. Alla guida della Ford Fiesta c’era il fidanzato di Gloria, che ha recentemente compiuto 18 anni.





Purtroppo, per Gloria Mancini non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è rimasto intrappolato nell’abitacolo della Ford Fiesta, e per estrarla sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Civita Castellana e Campagnano Romano. Quando sono riusciti a liberarla dall’auto, la giovane era già deceduta. Le altre tre persone coinvolte nell’incidente, il fidanzato di Gloria e i due occupanti della Fiat Panda, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant’Andrea e Gemelli di Roma, dove sono attualmente in cura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto, ancora al vaglio degli investigatori. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati, e la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti. È stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane, mentre i conducenti della Ford Fiesta e della Fiat Panda saranno sottoposti, come da prassi in incidenti di questa gravità, a test alcolemici e tossicologici per verificare la presenza di alcol o droghe nel sangue.

Una veglia di preghiera è prevista per oggi, domenica 20 settembre, presso la parrocchia San Nicola di Bari di Mazzano Romano, dalle 19 alle 20. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Bassano Romano hanno espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Gloria Mancini, studentessa di soli 17 anni dell’Istituto “Vincenzo Giustiniani”. Nella nota ufficiale del comune si legge: “In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo ai genitori, al fratello, ai nonni e a tutti i suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze e l’affettuosa vicinanza dell’intera comunità di Bassano Romano. Un pensiero particolare va ai suoi compagni di classe, agli amici, alla dirigente scolastica, ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto, con cui condividiamo il dolore per una vita spezzata troppo presto”.

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