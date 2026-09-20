rova i ladri fuori casa e spara: un uomo morto a Baldissero d’Alba





Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, un grave episodio ha scosso Baldissero d’Alba, un comune situato nella provincia di Cuneo. Un proprietario di un cascinale, un uomo di 35 anni, ha sparato contro un gruppo di ladri che si era introdotto nel suo cortile, causando la morte di uno degli intrusi. L’evento ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’uso della forza e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte delle autorità.





Il fatto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, quando il proprietario, che si trovava da solo nella sua abitazione, ha udito rumori provenienti dall’esterno. Secondo la prima ricostruzione degli eventi, l’uomo ha preso una pistola e ha aperto il fuoco verso il cortile, dove si trovava un gruppo di almeno cinque ladri. Uno di questi è stato colpito da un proiettile e, purtroppo, è deceduto poco dopo l’incidente. L’identità della vittima è stata successivamente rivelata: si trattava di un giovane di 25 anni, di origine albanese e residente a Torino.

Dopo aver sparato, il proprietario ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bra, coadiuvati dal Nucleo operativo di Cuneo. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno anche esaminando la legalità della detenzione dell’arma utilizzata dal proprietario, che risulta essere regolarmente registrata.

Le prime informazioni raccolte indicano che il ladro colpito aveva 25 anni e che, al momento dell’incidente, era insieme ad altri complici che sono riusciti a fuggire. La procura di Asti, competente per la zona, ha avviato un’indagine nei confronti del proprietario del cascinale per omicidio. Attualmente, l’uomo è in caserma per essere interrogato dagli inquirenti.

Questo episodio richiama alla mente un altro caso avvenuto nella stessa area: nel mese di aprile del 2021, Mario Roggero, un gioielliere di Grinzane Cavour, sparò contro tre rapinatori durante un assalto alla sua gioielleria. Due dei malviventi persero la vita e il terzo rimase ferito. In quell’occasione, la Cassazione ha condannato Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio volontario, escludendo la legittima difesa poiché gli spari erano stati esplosi quando i rapinatori stavano già fuggendo.

Il contesto in cui si sono verificati questi eventi solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla legittimità dell’uso delle armi in situazioni di emergenza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la calma mentre proseguono le indagini. Gli sviluppi futuri potrebbero influenzare le normative sulla legittima difesa e sull’uso delle armi nel territorio.

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