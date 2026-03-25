Grande fratello Vip 2026, Ibiza Altea racconta il lutto in Casa: morto Davide Pilotto





Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, il racconto di Ibiza Altea ha lasciato in silenzio gli altri concorrenti. Nel corso di una conversazione con Lucia Ilardo, la concorrente ha ripercorso un passaggio personale legato alla maternità e alla perdita del compagno, morto in un incidente stradale. Il dialogo, avvenuto in un clima raccolto, si è concentrato su come abbia affrontato quel periodo insieme al figlio, ancora molto piccolo al momento della tragedia.





Secondo quanto riferito nel confronto tra le due inquiline, la maternità sarebbe stata fin dall’inizio una scelta netta e non rimandabile per Ibiza Altea, nonostante una reazione iniziale di forte sorpresa da parte del padre del bambino. Nel racconto, la concorrente ha precisato: “Quando lui ha saputo che ero incinta è rimasto sotto shock, e io ero decisa a tenerlo, con i miei genitori a supportarmi”. In questa fase, ha spiegato, la decisione sarebbe stata sostenuta dal contesto familiare, in particolare dai genitori, indicati come riferimento pratico e morale.

La stessa Ibiza Altea ha poi ricostruito un successivo periodo di distanza dal compagno, seguito dal ritorno dell’uomo e dal riconoscimento del figlio. Questo passaggio, così come descritto, avrebbe riaperto una prospettiva di stabilità familiare, almeno per un tratto. La concorrente non è entrata nei dettagli temporali di questa parentesi, ma ha indicato che il rientro nella sua vita e l’atto di riconoscimento del bambino avrebbero segnato un momento di riavvicinamento e di nuova quotidianità.

Nel racconto condiviso in Casa, la frattura definitiva è arrivata con la morte del compagno, identificato come Davide Pilotto. Ibiza Altea ha riferito che il decesso è avvenuto quando il bambino era ancora nella prima infanzia, precisando: “È morto quando mio figlio aveva sei mesi”. La concorrente ha collegato l’episodio a una serata in discoteca, riferendo che la tragedia sarebbe sopraggiunta in modo improvviso, senza lasciare spazio a una preparazione emotiva o a un adattamento graduale.

Nel dialogo è emerso anche il tema della gestione del dolore in un contesto di necessità quotidiane. La concorrente, nel descrivere quella fase, ha pronunciato una frase che ha colpito per la sua essenzialità: “io e mio figlio ci siamo autocurati”. La citazione, riportata nel confronto, è stata associata all’idea di una ripartenza imposta dalle circostanze, con la priorità di garantire stabilità al figlio nonostante la perdita. In un secondo passaggio del racconto, la concorrente ha ribadito lo stesso concetto in forma leggermente diversa: “io e lui ci siamo autocurati”.

Il racconto, per come è stato riportato nel contesto della trasmissione, si è sviluppato su più piani: la scelta della maternità, la fase di riavvicinamento con il compagno e infine il lutto. Ibiza Altea ha descritto la difficoltà di trovare un equilibrio mentre affrontava la crescita di un figlio senza l’appoggio del padre, sottolineando implicitamente l’urgenza di “restare in piedi” per il bambino. Nella conversazione con Lucia Ilardo, il tema non è stato trattato come elemento di dinamica di gioco, ma come ricostruzione personale di un evento che ha segnato la sua vita.

Il passaggio televisivo ha avuto ripercussioni anche fuori dal programma. Sui social, la narrazione condivisa in Casa ha riacceso l’attenzione del pubblico attorno alla figura di Ibiza Altea e alla sua storia sentimentale più recente. Nel racconto, infatti, è stato citato anche un capitolo successivo: in un reality precedente, la concorrente avrebbe conosciuto Daniele, con cui avrebbe avuto una relazione durata circa un anno. In base a quanto emerso, Ibiza Altea avrebbe creduto che quel legame potesse trasformarsi in un rapporto stabile e definitivo.

Dopo la menzione di Daniele nei giorni di permanenza al GF Vip 2026, online si è diffusa la richiesta di un confronto diretto tra i due. Diversi utenti, secondo quanto circolato sulle piattaforme social, chiedono alla produzione un incontro “faccia a faccia” all’interno del programma. Al momento, tuttavia, non risultano indicazioni ufficiali su un eventuale coinvolgimento di Daniele nelle prossime puntate o su un possibile ingresso nella Casa per un confronto.

Nel frattempo, la vicenda resta legata alle parole pronunciate in diretta e al loro peso nel racconto complessivo di Ibiza Altea. In Casa, la concorrente ha scelto di condividere dettagli precisi e citazioni nette, come “È morto quando mio figlio aveva sei mesi” e “io e mio figlio ci siamo autocurati”, che hanno definito i contorni della sua esperienza. Il riferimento all’incidente stradale e al periodo successivo alla perdita di Davide Pilotto si inserisce così tra gli elementi emersi in questa edizione del GF Vip 2026, in un momento che ha sospeso le consuete conversazioni legate alle dinamiche del reality.



