Grande Fratello Vip, Alex Belli al centro della bufera: dopo la lite arriva l’annuncio dello sciopero della fame





La convivenza nel noto reality show si infiamma improvvisamente a causa della gestione delle provviste e del cibo





All’interno della dimora del Grande Fratello Vip il clima si è bruscamente surriscaldato subito dopo la conclusione della dodicesima puntata della stagione televisiva. Mentre la conduttrice Ilary Blasi congedava il pubblico e i partecipanti, una discussione molto accesa è divampata tra i concorrenti a causa della gestione delle scorte alimentari e dei prodotti presenti nel frigorifero. L’episodio ha avuto inizio quando alcuni inquilini sono stati notati mentre consumavano alimenti in zona piscina, scatenando la reazione immediata degli altri coinquilini e portando a galla tensioni latenti sul consumo delle provviste comuni all’interno della struttura.

Scheda Titolo: Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip Tipo: Programma TV

Programma TV Canale o piattaforma: Canale 5

Canale 5 Data di uscita o messa in onda: 2026-11-03

2026-11-03 Conduzione: Ilary Blasi

Ilary Blasi Cast: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Valeria Marini

Alex Belli, Guendalina Tavassi, Valeria Marini Genere: Reality show

Durante il dibattito sorto nella dimora televisiva Guendalina Tavassi ha mosso contestazioni specifiche nei confronti di Alex Belli addebitandogli un consumo smodato di prodotti alimentari inclusi salumi mortadella carboidrati insalata e farina. Le lamentele si sono allargate rapidamente menzionando pure quattro chili di derrate di carne divorati dalla collettività unitamente alla sparizione di diversi generi di conforto essenziali. Di fronte alle proteste sollevate dai compagni il diretto interessato ha rispedito le accuse al mittente respingendo con forza la detenzione di provviste nascoste e ridimensionando notevolmente i propri pasti effettivi.

La discussione ha messo in luce una profonda spaccatura tra i concorrenti riguardo alla gestione delle risorse condivise all interno della struttura e ha innescato una serie di recriminazioni reciproche molto dure prima di trovare una tregua momentanea tardi nella notte.

La replica di Alex Belli ha chiarito di aver mangiato soltanto una modesta porzione di insalata, una singola fetta di pane e una preparazione di duecento grammi ottenuta adoperando la farina. Nonostante le giustificazioni fornite, il clima di tensione generale non accennava a placarsi tra le mura domestiche. La situazione ha raggiunto il culmine quando le lancette dell’orologio segnavano le tre di notte, momento in cui lo stesso Alex Belli e Valeria Marini si sono isolati nuovamente nei pressi della piscina per riflettere sull’accaduto e sul comportamento del resto del gruppo.

Per dare una svolta alla situazione e protestare contro le recriminazioni ricevute dai compagni d’avventura, Alex Belli ha dichiarato formalmente l’intenzione di intraprendere uno sciopero della fame della durata di quattro giorni. Tale iniziativa viene descritta come un atto dimostrativo volto a evidenziare la possibilità di fare a meno delle proteine e a spingere gli altri partecipanti verso una maggiore osservanza delle regole della convivenza. Restano tuttavia interrogativi sulle reali conseguenze di questa decisione e sulla tenuta del proposito nei prossimi giorni all’interno del programma.



