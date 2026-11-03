Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian deve abbandonare il reality: la decisione del pubblico





Il verdetto del televoto decide l’uscita del concorrente, mentre nella Casa tengono banco le tensioni di Alex Belli e le sorprese per Carmen Di Pietro





Il percorso di Jonathan Kashanian all’interno del programma televisivo si è ufficialmente concluso durante la puntata andata in onda il 2 novembre 2026. La conduzione della serata è stata affidata a Ilary Blasi, che ha comunicato ai concorrenti L’esito del televoto decretando L’eliminazione del noto personaggio. L’uscita di Kashanian rappresenta uno dei momenti centrali di questo appuntamento, che ha riservato ampio spazio anche alle dinamiche sentimentali e ai dissapori tra i protagonisti rimasti in gioco.

Scheda Titolo: Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip Tipo: Programma TV

Programma TV Canale o piattaforma: Canale 5

Canale 5 Data di uscita o messa in onda: 2026-11-02

2026-11-02 Conduzione: Ilary Blasi

Ilary Blasi Cast: Jonathan Kashanian, Alex Belli, Delia Duran, Marina La Rosa, Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Giulia Provvedi, Andreas Müller

Nel frattempo, all’interno delle mura domestiche, le tensioni non sono mancate e hanno visto come protagonista principale Alex Belli. Il concorrente ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo rifugiandosi nella zona della piscina, uno spazio che ha ribattezzato con il nome di Oblio. Questa scelta di isolamento ha attirato L’attenzione degli altri inquilini e ha spinto Delia Duran a recarsi sul posto per fare visita al marito e confrontarsi con lui sulla situazione venutasi a creare.

La permanenza di Alex Belli nella zona piscina ha generato anche momenti di ilarità e piccoli conflitti con gli altri coinquilini. Marina La Rosa ha infatti ideato e compiuto uno scherzo nei confronti del compagno d’avventura, bucando il pallone gonfiabile che Belli utilizzava come punto di riferimento nel suo rifugio. Questo episodio goliardico è stato immediatamente ribattezzato dai coinquilini e dal pubblico con il nome ironico di Oblio Gate, aggiungendo un elemento di leggerezza alle tensioni della settimana.

Spazio anche alle emozioni e ai ricordi del passato per Carmen Di Pietro, che ha vissuto un’esperienza del tutto inaspettata all’interno della residenza. La concorrente ha infatti trascorso una notte speciale all’interno della Suite insieme a Luigi, presentato come il suo primo fidanzato storico conosciuto quando entrambi avevano soltanto quindici anni. L’incontro ha permesso alla protagonista di riallacciare i legami con la propria giovinezza, regalando momenti di forte intensità emotiva ai telespettatori che seguono le vicende del reality show.

La puntata si è infine conclusa con le nuove nomination, che delineano gli equilibri in vista dei prossimi appuntamenti televisivi. I concorrenti finiti al televoto e a rischio eliminazione per la prossima puntata sono Valeria Marini, lo stesso Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Tutti loro dovranno adesso conquistare il favore del pubblico per poter proseguire la propria avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, mentre la competizione entra sempre più nel vivo e le strategie dei vari partecipanti si fanno via via più serrate.



