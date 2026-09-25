Grande Fratello Vip, bomba di Selvaggia Lucarelli: la famosa si affida ai legali





Selvaggia Lucarelli ricostruisce il caso che coinvolge Elodie, Franceska Nuredini e Megan Ria, parlando di una presunta diffida precedente all’ingresso della ballerina al Grande Fratello Vip.





Un retroscena raccontato da Selvaggia Lucarelli riporta l’attenzione su Megan Ria e sulla prudenza mostrata dalla ballerina da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. L’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi ha affrontato nella propria newsletter la vicenda che coinvolge anche Elodie e Franceska Nuredini, soffermandosi sull’ipotesi che, prima dell’ingresso di Megan nel programma, siano intervenuti anche dei legali.

La questione nasce dai rapporti personali che legano le tre donne e dalle ricostruzioni che da tempo circolano sui social. Da quando è diventata una concorrente del reality, Megan Ria ha però mantenuto una linea molto prudente, evitando di approfondire pubblicamente alcuni aspetti della vicenda.

La ballerina ha fatto capire di non voler alimentare quello che considera un gossip privo di interesse e ha evitato di parlare nel dettaglio sia di Elodie sia di Franceska Nuredini. Megan ha inoltre spiegato di non conoscere il motivo per cui la cantante avrebbe smesso di seguirla sui social e ha continuato a esprimersi con affetto nei confronti di Franceska, nonostante il loro rapporto abbia attraversato un periodo di allontanamento.

Secondo Selvaggia Lucarelli, dietro questo atteggiamento potrebbe però esserci anche un elemento precedente all’inizio del Grande Fratello Vip. L’opinionista riferisce infatti l’indiscrezione relativa a una presunta diffida, circostanza che non risulta confermata pubblicamente dalle dirette interessate.

Lucarelli introduce così il tema:

“Elodie e Franceska hanno trasformato il loro amore in un racconto pubblico. Ora che Megan è al Gf, però, una diffida pretende di impedire di raccontare una storia della quale anche lei fa parte”.

Il punto di partenza della ricostruzione è il legame tra Megan Ria e Franceska Nuredini. Sulla natura del loro rapporto passato sono circolate diverse supposizioni, ma Lucarelli evita di presentarle come fatti accertati.

“Si favoleggia di una loro antica relazione, ma quello che è accaduto in passato non importa”.

L’opinionista si concentra invece sull’esistenza di un rapporto durato a lungo:

“sicuramente è stato un legame durato anni, in un periodo di crescita, che le ha viste l’una accanto all’altra in momenti belli e altri più dolorosi”.

L’ingresso di Megan nella Casa avrebbe inevitabilmente aumentato l’attenzione su questi rapporti. Il reality offre infatti alla ballerina uno spazio televisivo quotidiano e la possibilità che l’argomento venga affrontato durante conversazioni con gli altri concorrenti ha contribuito a riaccendere le discussioni nate precedentemente sui social.

Secondo Lucarelli, la maggiore esposizione avrebbe avuto conseguenze anche sulla gestione della vicenda fuori dalla Casa:

“Sicuramente il gossip ha acceso una luce anche su di lei, sulla ex bambina poco vista che è diventata adulta, che oggi è una ballerina molto bella, molto in vista”.

È a questo punto che l’opinionista introduce il retroscena più delicato, attribuendolo alle informazioni e alle voci raccolte e senza presentarlo come una circostanza direttamente confermata da Elodie.

“Elodie, secondo chi la conosce, si mette sulla difensiva. Teme che il gossip si allarghi, non le piace l’idea che si parli di lei e Franceska nella casa del Gf. Non so bene cosa abbia da temere e neppure mi interessa, ma inizia a diffondersi la voce che prima del suo ingresso nella casa abbia diffidato Megan. Che abbia messo in mezzo avvocati, invocando il suo diritto alla privacy”.

La presunta diffida diventa quindi, nella ricostruzione di Selvaggia Lucarelli, una possibile chiave di lettura della cautela utilizzata da Megan davanti alle telecamere. Riferendosi alla mancata spiegazione dell’unfollow sui social, l’opinionista osserva:

“Ovviamente lo conosce, ma non lo vuole dire, forse per rispetto o pudore, forse per una diffida”.

Anche in questo passaggio si tratta di un’ipotesi avanzata da Lucarelli. Non emerge infatti una conferma pubblica che colleghi direttamente le risposte di Megan Ria a un eventuale intervento legale.

Lucarelli descrive comunque la concorrente come “una ragazza piuttosto matura, posata” e sottolinea il suo “modo di parlare di Franceska molto delicato e protettivo”. Secondo l’opinionista, dalle parole pronunciate dalla ballerina sarebbe inoltre emersa la sofferenza provocata dal progressivo allontanamento.

Il ragionamento si sposta poi sulla distinzione tra dimensione pubblica e privata. Lucarelli osserva come Elodie e Franceska Nuredini abbiano condiviso pubblicamente diversi aspetti della propria relazione.

“Basterebbe solo riconoscere che, quando una storia privata viene mostrata così tanto, smette inevitabilmente di essere soltanto privata: diventa identità, diventa argomento di tutti e capitale mediatico per entrambe. Elodie lo sa”.

Su questa base, l’opinionista esprime una posizione critica rispetto all’eventuale intervento dei legali:

“E quindi Elodie che fa? Decide di diffidare, tramite legali. Non si deve parlare più di quella storia nel programma, non è di interesse pubblico”.

Lucarelli prosegue sostenendo:

“Finché la regista del gossip è lei e carica le foto con la fidanzata su Instagram dandole in pasto al gossip, la sua storia è pubblica. Quando il gossip si allarga ad altri, coinvolti dalla sua stessa esposizione e notorietà, il gioco non le piace più. Eppure, non è stata Megan a rendere pubbliche le frizioni tra le tre. È stata Elodie a togliere quel ‘segui’ alla ballerina”.

Nella parte conclusiva della sua ricostruzione, Selvaggia Lucarelli riconosce comunque il diritto della cantante a intervenire qualora ritenga che siano state diffuse informazioni false o aspetti della propria vita che intende tutelare.

“Elodie ha certamente il diritto di tutelare la propria vita privata e di contestare eventuali falsità”.

Parallelamente, l’opinionista sostiene che anche Megan, in quanto persona direttamente coinvolta nei rapporti al centro della discussione, possa raccontare la propria esperienza. Lucarelli parla infatti di “una persona coinvolta, con la propria versione, i propri legami e il diritto di spiegare – nei limiti della correttezza che finora ha dimostrato – ciò che è accaduto a lei. O come l’ha vissuto a livello emotivo”.

L’eventuale richiesta di non affrontare la vicenda nel programma, secondo quanto scritto dall’opinionista, sarebbe comunque destinata a essere rispettata.

“Ovviamente la sua richiesta verrà esaudita, anche perché campiamo tutti molto bene anche senza tornare sull’argomento (parlo per me, almeno). Però mi dispiace molto che Elodie e Franceska chiedano silenzio, in maniera formale”.

Lucarelli conclude infine la propria analisi con un giudizio sul rapporto tra notorietà, esposizione mediatica e possibilità di intervenire sul racconto pubblico:

“Il potere di Elodie mi è sempre sembrato affascinante quando consisteva nel non chiedere a nessuno il permesso di essere ciò che voleva. Mi appare meno attraente quando serve, come in questo caso, a chiedere il silenzio a una ragazza più giovane e più fragile mediaticamente. Una ragazza che non è stata una comparsa nella vita della sua fidanzata e che è in un programma”.

Il punto ancora da chiarire resta dunque l’esistenza e il contenuto dell’eventuale diffida. Il retroscena è stato riferito da Selvaggia Lucarelli, mentre Elodie, Franceska Nuredini e Megan Ria non risultano aver confermato pubblicamente i dettagli dell’iniziativa legale descritta. Nella Casa, intanto, Megan continua a mantenere un atteggiamento riservato sulla vicenda, evitando di trasformare i rapporti del passato in uno degli argomenti centrali della propria partecipazione al Grande Fratello Vip.

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