Grande Fratello Vip, caos nella Casa dopo la scoperta in bagno: tutti cercano il responsabile





Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, sono bastate poche ore perché emergesse il primo problema decisamente sgradevole. Dopo l’entusiasmo per i nuovi ingressi, le presentazioni e le prime conversazioni tra i concorrenti, durante la notte l’attenzione si è spostata su uno degli ambienti più frequentati: il bagno. Qui, alcuni inquilini hanno fatto una scoperta che ha provocato disgusto, imbarazzo e una lunga caccia al responsabile.





Una situazione comune nella vita quotidiana, ma insolita davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, dove ogni reazione viene ripresa e può diventare rapidamente virale. Così è accaduto anche in questo caso. Qualcuno ha notato che nel bagno c’era qualcosa di inopportuno e, in pochi minuti, la questione è diventata di dominio pubblico tra gli inquilini. Da quel momento è iniziata una sorta di indagine collettiva per scoprire chi fosse stato.

Grande Fratello Vip, scoppia il cacca-gate: la scoperta in bagno

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, circa 36 ore dopo l’inizio ufficiale del Grande Fratello Vip 2026 e poco dopo la conclusione della seconda puntata. Questa diretta era particolarmente significativa, poiché aveva completato il gruppo con gli ingressi di Andreas Muller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Tuttavia, dopo la trasmissione, l’attenzione si è rapidamente spostata su un problema molto più concreto.

Uno dei diciotto concorrenti avrebbe infatti lasciato nel bagno una sgradevole e ben visibile traccia del proprio passaggio, senza provvedere a pulire. Così ha preso piede quello che sui social è stato subito ribattezzato “cacca-gate”. La scoperta ha lasciato diversi vipponi senza parole e ha dato inizio a un confronto collettivo tra nasi tappati, facce disgustate e tentativi di capire chi fosse entrato nella toilette poco prima.

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La situazione è diventata ancora più surreale quando i concorrenti hanno iniziato a discuterne insieme. Alcuni hanno cercato di affrontare la faccenda con discrezione, definendola un piccolo disguido, mentre altri hanno preferito andare dritti al punto. Carmen Di Pietro non ha perso tempo e, determinata a individuare il colpevole, ha chiesto agli altri: “Dovete pulire, chi è stato?”. Questa domanda ha ufficialmente avviato la caccia al responsabile.

A quel punto, sono cominciate le giustificazioni. Alcuni concorrenti hanno affermato di non essere nemmeno passati dal bagno, mentre altri hanno invitato apertamente il misterioso responsabile a prendersi le proprie responsabilità e a sistemare quanto lasciato nella toilette. Il tutto, naturalmente, davanti alle telecamere che seguono i protagonisti del Grande Fratello Vip ventiquattro ore su ventiquattro, immortalando ogni momento dell’imbarazzante confronto.

A conquistare il pubblico è stata soprattutto Valeria Marini. La showgirl, mentre ascoltava il racconto degli altri concorrenti, è apparsa inizialmente incredula e poi sempre più disgustata. Le sue espressioni hanno immediatamente catturato l’attenzione degli spettatori, e le immagini della sua reazione hanno cominciato a circolare sui social, diventando materiale per meme, gif e commenti divertiti.

D’altronde, la convivenza forzata è da sempre uno degli elementi fondamentali del Grande Fratello Vip. Vivere insieme giorno e notte significa condividere praticamente tutto: cucina, camere da letto, spazi comuni e soprattutto i bagni. È spesso proprio intorno alle piccole abitudini quotidiane che nascono discussioni imprevedibili, ben prima delle grandi rivalità o delle strategie di gioco.

Nella casa del #GFVip esplode il “cacca-gate” 💩 https://t.co/oRGjWnriEy — MondoTV24 (@MondoTV241) September 20, 2026

L’edizione 2026, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, ha quindi trovato una delle sue primissime dinamiche, a soli pochi giorni dall’inizio del programma. Prima ancora delle storie d’amore, delle alleanze e degli scontri destinati a caratterizzare il percorso dei concorrenti, a catalizzare l’attenzione è stata una questione domestica tanto semplice quanto imbarazzante.

Rimane un interrogativo: chi ha lasciato il bagno in quelle condizioni? Per ora, il responsabile non sembra essersi fatto avanti e il piccolo giallo continua a generare commenti e ironia. È certo che il Grande Fratello Vip ha già il suo primo mistero della stagione e, considerando la curiosità degli altri concorrenti, non è escluso che qualcuno continui a indagare per scoprire chi si nasconde dietro il “cacca-gate”.

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