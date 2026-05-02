Grande Fratello Vip, Francesca Manzini: la sorella Lilli interviene dopo lo scontro





Tensione al Grande Fratello Vip: scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry, poi interviene la sorella Lilli con un lungo sfogo sui social.





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Il rapporto tra Francesca Manzini e la sorella Lilli Manzini torna al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip, ma questa volta in un contesto segnato da forti tensioni. Una conversazione nata all’interno della Casa si è trasformata rapidamente in uno degli episodi più discussi degli ultimi giorni, coinvolgendo anche dinamiche familiari rimaste finora sullo sfondo.

Durante un confronto con Marco Berry, Francesca Manzini aveva affrontato il tema del legame con la sorella maggiore, già accennato nelle settimane precedenti. La gieffina aveva spiegato come tra loro esista una differenza di età di quattordici anni, un elemento che ha contribuito a rendere il rapporto meno quotidiano e più complesso, al punto da farle percepire entrambe come “due figlie uniche”.

La situazione è degenerata quando Marco Berry, cercando di interpretare quel racconto, ha avanzato una riflessione che ha innescato la reazione della concorrente: “Tra voi due ci sono 14 anni di differenza, questo forse è il motivo di questa distanza. Quando tu sei arrivata, lei era un’adolescente, la fase più complicata della vita di una ragazza”. Parole che Francesca Manzini ha percepito come un’allusione negativa nei confronti della sorella, accusando il coinquilino di aver insinuato un sentimento di rifiuto.

Da quel momento il confronto si è trasformato in uno scontro acceso. Marco Berry ha reagito con toni duri, arrivando a rivolgere insulti alla concorrente, una situazione che ha suscitato reazioni immediate anche tra il pubblico.

A intervenire è stata direttamente Lilli Manzini, che attraverso i social ha voluto chiarire la natura del rapporto con la sorella e prendere posizione sull’accaduto. In un lungo messaggio, la doppiatrice ha espresso forte disappunto per quanto visto: “Inveire così io lo trovo veramente di una caduta di stile allucinante, se proprio doveva avere uno stile, tutta questa faccenda, che è proprio bassissima. È stata travisata la parola “patire” dall’“odiare”. Primo: non ho né patito né odiato la nascita di mia sorella, che per me è il dono di Dio più bello del mondo. E guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. È mia sorella, e questo è tutto, proprio la cornice del tutto”.

Le dichiarazioni arrivano dopo giorni di tensione nella Casa e mettono in evidenza anche la percezione di isolamento vissuta da Francesca Manzini durante l’episodio. Lilli Manzini ha infatti criticato l’atteggiamento di alcuni concorrenti, accusati di non essere intervenuti in difesa della sorella. Tra le poche eccezioni citate, quella di Lucia Ilardo.

Nel suo intervento, la doppiatrice ha aggiunto: “Considerando che io devo vedere queste dinamiche di gioco, perché i reality sono fatti così, bisogna adeguarsi a questo tipo di trasmissioni, a questo tipo di dinamiche. Io posso solo dire, da protagonista della situazione, perché si parlava di me, che purtroppo quello che mi fa ancora più schifo è vedere una persona come mia sorella che è stata insultata. A prescindere da come ha detto lei le cose, da come le ha riportate, vederla da sola in un contesto in cui tutti sorridono e se ne fregano, e Raimondo che sta per i cavoli suoi sul letto, senza neanche rivolgerle la parola. Ognuno può fare quello che vuole, ognuno deve fare quello che vuole, ma c’è una parola che si chiama rispetto, va bene?”.

Nel finale del suo sfogo, Lilli Manzini ha voluto ribadire con chiarezza il legame che la unisce alla sorella, respingendo qualsiasi interpretazione negativa: “E chiudo dicendo che io e mia sorella abbiamo quattordici anni di differenza, e pesano. Siamo due figlie uniche, io lo dico sempre, l’ho detto anche ai nostri genitori, l’ho sempre detto, e ne vado fiera di essere sua sorella. Ne vado fiera, perché siamo due con due attributi così e non ci interessa la critica. Perché un conto è la critica, un altro è l’insulto, e qui si sta insultando. Che bel gioco che state facendo. A ciascuno il suo gioco, io mi tengo il mio”.

L’episodio riaccende il dibattito sulle dinamiche interne al Grande Fratello Vip, dove anche questioni personali possono rapidamente trasformarsi in scontri pubblici, con conseguenze che si estendono ben oltre la Casa.

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