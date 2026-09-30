Grande Fratello Vip, Giancarlo Danto completamente diverso anni fa: cosa ha fatto per cambiare





Le foto del passato di Giancarlo Danto sorprendono il pubblico del Grande Fratello Vip: il concorrente negli anni ha trasformato profondamente il proprio fisico attraverso allenamento, danza e palestra.





Giancarlo Danto prima del Grande Fratello Vip aveva un aspetto decisamente diverso da quello che il pubblico sta osservando oggi nella Casa. Il concorrente, 28 anni, è entrato nel reality con un fisico particolarmente muscoloso, diventato rapidamente uno dei suoi tratti più riconoscibili. Ma alcune fotografie pubblicate negli anni passati mostrano quanto sia stato importante il cambiamento.

A incuriosire gli spettatori sono soprattutto le immagini risalenti a diversi anni fa. Confrontandole con quelle più recenti, la differenza appare evidente: Danto aveva già un fisico atletico, ma una massa muscolare decisamente inferiore rispetto a quella attuale.

Non si tratta, peraltro, di un cambiamento che il concorrente ha cercato di nascondere. Al contrario, negli anni Giancarlo Danto ha documentato sui social il proprio percorso fisico, mostrando allenamenti e risultati e raccontando quanto sport e cura del corpo siano importanti anche per il suo lavoro.

Prima di arrivare al Grande Fratello Vip, infatti, il 28enne aveva già alle spalle diverse esperienze nel mondo dello spettacolo e dei reality.

Giancarlo Danto prima del Grande Fratello Vip: dalle prime foto al fisico di oggi

Originario di Furci Siculo, in provincia di Messina, Giancarlo Danto dopo il diploma ha lasciato la Sicilia e si è trasferito a Roma.

Nella Capitale si è iscritto alla facoltà di Scienze motorie e contemporaneamente ha iniziato a lavorare in palestra. Sport e spettacolo hanno quindi accompagnato gran parte del suo percorso professionale.

Alla passione per l’allenamento si è aggiunta quella per la danza.

Danto ha trasformato progressivamente questa attività in un vero lavoro, esibendosi come performer nelle discoteche, nei dinner show e in diversi spettacoli itineranti.

Nel corso del tempo sono arrivate anche esperienze televisive. Nel curriculum vengono indicate partecipazioni legate a programmi molto conosciuti come Amici di Maria De Filippi e Ciao Darwin.

Prima del GF Vip, inoltre, Danto aveva partecipato a Holiday Crush e The Fifty. Proprio durante quest’ultima esperienza aveva avuto una relazione con Paola Caruso.

Nel suo passato professionale figura anche un rapporto lavorativo con Valeria Marini, per la quale avrebbe svolto il ruolo di assistente.

Ma è soprattutto il cambiamento fisico a essere tornato al centro dell’attenzione dopo il suo ingresso nella Casa.

Le fotografie pubblicate sui social nel corso degli anni permettono infatti di osservare l’evoluzione del suo corpo. Dal 2019 alle immagini più recenti l’aumento della massa muscolare è particolarmente evidente.

Il concorrente ha sempre collegato questa trasformazione alla costanza negli allenamenti, all’alimentazione e a uno stile di vita nel quale l’attività fisica occupa uno spazio fondamentale.

Non è difficile comprenderne il motivo: per Danto il corpo non rappresenta soltanto una questione estetica, ma è strettamente collegato alla sua professione di ballerino e performer.

Parlando del proprio rapporto con lo sport in un intervento pubblicato sul canale di McFIT Italia, aveva spiegato:

“Nella vita ballo e faccio ballare, ho un ottimo rapporto con il mio corpo, è il mio strumento di lavoro.”

Il suo avvicinamento all’attività fisica sarebbe iniziato molto presto grazie al padre, ex calciatore.

Danto aveva infatti raccontato:

“Ho iniziato a fare i primi passi verso lo sport grazie a mio padre, che essendo un calciatore mi ha avvicinato a quella che era la sua passione, ovvero il calcio.”

Successivamente aveva praticato nuoto, prima di dedicarsi alla danza per molti anni e trasformarla nella propria professione.

Giancarlo Danto, quanto si allena: la routine prima del GF Vip

Dietro la trasformazione di Giancarlo Danto prima del Grande Fratello Vip ci sarebbe una routine di allenamento particolarmente impegnativa.

È stato lo stesso concorrente a raccontare di allenarsi normalmente sei giorni su sette, aumentando ulteriormente il ritmo nei periodi in cui deve prepararsi per un impegno professionale.

“Io mi alleno regolarmente tutti i giorni, a volte anche 6 giorni su 7, questo anche in base ai lavori che mi si presentano.”

Quando deve affrontare un lavoro particolarmente importante, ha spiegato, può arrivare persino ad allenarsi sette giorni su sette.

Il programma non sarebbe casuale. Danto divide infatti la propria scheda di allenamento per gruppi muscolari e conclude le sessioni con attività cardiovascolare.

“Divido la mia scheda a gruppi muscolari e faccio tutti i giorni post-workout cardio, almeno 30 minuti di tapis roulant.”

Una disciplina che aiuta a comprendere perché la differenza tra Giancarlo Danto prima e dopo sia diventata così evidente osservando le fotografie pubblicate nel corso degli anni.

La palestra, tuttavia, avrebbe per lui anche un valore psicologico.

Danto ha raccontato che proprio l’allenamento gli permette di recuperare motivazione nei momenti più difficili:

“Quando ho un calo di motivazione vado in palestra, inizio ad allenarmi e la motivazione mi sale in maniera automatica.”

C’è poi un altro aspetto. Per il concorrente del Grande Fratello Vip la palestra non è soltanto un posto nel quale allenarsi.

Quando non deve rispettare tempi particolarmente stretti, la considera anche un luogo nel quale incontrare persone e socializzare.

Se invece deve completare velocemente il proprio programma, la strategia cambia: cuffie, timer e concentrazione esclusivamente sull’allenamento.

Le immagini del passato acquistano così un significato diverso. Il cambiamento fisico di Giancarlo Danto non sarebbe avvenuto improvvisamente, ma rappresenterebbe il risultato di un percorso costruito negli anni parallelamente alla sua attività nella danza e nello spettacolo.

Oggi il pubblico del Grande Fratello Vip lo vede con un fisico molto più muscoloso rispetto alle fotografie di qualche anno fa. Ed è proprio il confronto tra il Danto del passato e quello entrato nella Casa ad aver sorpreso molti spettatori.

Una trasformazione evidente, ma che lo stesso protagonista aveva già raccontato molto prima dell’inizio della sua esperienza nel reality.

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