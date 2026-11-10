Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi in lacrime dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli





Tensione alle stelle nella Casa più famosa d’Italia durante l’ultima puntata del reality show





Il clima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente con l’avvicinarsi della fase conclusiva del programma. Durante la diretta di lunedì 9 novembre, condotta da Ilary Blasi, gli equilibri tra i concorrenti hanno subito scossoni notevoli a causa di scontri verbali molto duri e decisioni inattese al televoto.

Uno dei momenti più intensi della serata ha visto protagoniste Guendalina Tavassi e l’opinionista Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha criticato aspramente i modi della concorrente, arrivando a definirla apertamente una bulla a causa di alcuni comportamenti ritenuti prevaricatori nei confronti degli altri coinquilini. L’accusa ha fatto scattare una reazione immediata da parte di Guendalina, che ha respinto con forza le affermazioni ricevute, ricordando anche le vicende passate del fratello Edoardo nello stesso contesto televisivo.

La discussione è nata in seguito a un diverbio in cucina tra la Tavassi e Federica Morello, scaturito da un episodio legato alla preparazione di alcune pietanze e a schizzi di cibo. Il confronto si è poi spostato nello studio, dove l’intervento di Selvaggia ha infiammato gli animi. Dopo le pesanti parole ricevute, Guendalina ha mostrato evidenti segni di cedimento emotivo, scoppiando in un pianto che ha immediatamente diviso il pubblico e gli opinionisti presenti.

è iniziato il pianto (senza lacrime) di guendalina per le parole “gravissime” che le ha rivolto selvaggia che sceneggiata patetica https://t.co/BClAKXOcnx — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) November 10, 2026

Mentre parte del pubblico ha interpretato la reazione come uno sfogo genuino, altri hanno avanzato dubbi sulla sincerità delle lacrime, parlando di una vera e propria sceneggiata teatrale per spostare l’attenzione mediatica. Sulla questione è intervenuta anche la conduttrice Ilary Blasi, la quale ha preferito prendere le distanze da un termine così pesante come quello utilizzato dall’opinionista, generando a sua volta un vivace botta e risposta in studio.

Nel frattempo, la puntata ha registrato l’eliminazione definitiva di Carmen Di Pietro, uscita dal gioco dopo aver ottenuto una percentuale minoritaria al televoto, non prima di aver ricevuto una calorosa sorpresa dai figli. Restano invece saldi in gara gli altri finalisti, sebbene il futuro televisivo di Guendalina appaia ora circondato da interrogativi e polemiche accese.



