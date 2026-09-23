Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi travolta dalle critiche: il riferimento alla figlia fa discutere





La terza puntata del Grande Fratello Vip ha rivelato un lato più personale di Guendalina Tavassi, che ha condiviso momenti difficili della sua vita e riflessioni sulla sua prima esperienza nel reality show. Durante la trasmissione, Guendalina ha descritto come quell’occasione abbia segnato un vero punto di svolta per lei, toccando le corde emotive del pubblico. Tuttavia, a poche ore dalla diretta, la sua testimonianza ha avuto un seguito imprevisto.





Mentre Guendalina cercava di elaborare le emozioni suscitate dalla diretta, qualcuno all’esterno del programma ha deciso di intervenire. Questo intervento è avvenuto attraverso i social media, precisamente su Instagram, e ha visto un uomo a lei vicino contestare apertamente la sua versione dei fatti. Remo Nicolini, ex compagno di Guendalina Tavassi, ha pubblicato una storia su Instagram che sembrava una risposta diretta alle sue dichiarazioni. Nella sua storia, ha affermato: “Basta bugie su povertà o ragazza madre per fare pena”, attirando immediatamente l’attenzione dei fan del reality.

Nel suo sfogo, Nicolini ha messo in discussione la narrazione presentata da Guendalina durante la puntata, affermando: “Rieccoci, dopo tanti anni le solite menzogne. Si può fare un GFVip senza dire bugie? Oppure bisogna per forza inventarsi la storia della finta povertà o della ragazza madre per fare pena”. Secondo quanto sostenuto da Nicolini, la situazione familiare di Guendalina al momento della nascita della sua prima figlia, Gaia, sarebbe stata molto diversa da quella descritta in televisione.

Nicolini ha affermato che all’epoca Guendalina viveva in una casa con vista sul Colosseo e aveva accesso a vari comfort, citando dettagli come una palestra frequentata esclusivamente da donne, l’aiuto delle donne delle pulizie e la presenza di una baby-sitter per la bambina. Questa versione contrasta nettamente con il racconto di Guendalina durante il reality.

Lo sfogo di Nicolini si è concluso con una dichiarazione incisiva: “Come sanno tutti tu sei andata via e io ho fatto da mamma e da papà. Basta”. Ha anche taggato Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, nella speranza di portare la sua ricostruzione all’attenzione di un pubblico più ampio.

Cosa ha detto esattamente Guendalina Tavassi durante la terza puntata? La concorrente ha espresso gratitudine per la sua prima partecipazione al Grande Fratello, sottolineando che quell’esperienza ha cambiato radicalmente il corso della sua vita. All’epoca, era molto giovane e già madre della primogenita Gaia. Riferendosi alle difficoltà di quel periodo, ha dichiarato: “Non mi vergogno di dire che non avevamo nulla a casa, neanche la corrente”.

Secondo il racconto di Guendalina, il suo ingresso nella Casa e la conseguente popolarità le hanno permesso di migliorare notevolmente le sue condizioni di vita. Ora, nella sua nuova partecipazione al reality, si presenta come un personaggio noto al pubblico, con un bagaglio esperienziale e televisivo ben più ampio rispetto alla prima volta.

Il dibattito scaturito da questo scambio ha acceso discussioni anche su X, dove gli spettatori sono divisi tra coloro che credono al racconto di Guendalina e chi ritiene necessario chiarire alcuni aspetti del suo passato. Un utente ha affermato: “Io credo alle sue parole”, mentre un altro ha criticato Nicolini, scrivendo: “Ha taggato Selvaggia Lucarelli perché cerca visibilità”.

Nonostante la polarizzazione delle opinioni, non tutti si sono schierati dalla stessa parte. Un commento ha messo in dubbio alcune affermazioni di Guendalina, dicendo: “Certe cose dette da Guendalina ieri sera non mi tornano, così come il fatto che sia stata sola quando ha dato alla luce la prima figlia”. Un altro spettatore ha sintetizzato il proprio scetticismo con: “Per Tavassi è una che romanza molto le cose”.

Le due versioni dei fatti rimangono, quindi, profondamente distanti. Da un lato, c’è il racconto di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip, dall’altro quello di Remo Nicolini, esposto sui social. L’intervento di Selvaggia Lucarelli potrebbe portare la questione direttamente all’interno della Casa, trasformando una polemica scaturita sui social in uno dei temi centrali delle prossime puntate.

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