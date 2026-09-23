Grande Fratello Vip, Simone si lascia sfuggire tutto: “Gli autori mi hanno parlato di Signorini…”





Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, sembra aver intrapreso una nuova fase nella sua storia. Sin dal suo ritorno a marzo, il programma ha cercato di adottare un tono più leggero, dando maggiore spazio all’intrattenimento e momenti che richiamano il varietà. Tuttavia, un aspetto che non è passato inosservato è l’assenza di un nome che ha caratterizzato le edizioni precedenti: quello di Alfonso Signorini.





Quando Ilary Blasi ha ripreso le redini del Grande Fratello Vip, ha salutato e ringraziato il team che lavora dietro le quinte, dai produttori agli autori, fino ai tecnici. Tuttavia, non ha fatto alcun riferimento al suo predecessore, una mancanza che ha attirato l’attenzione, dato che in contesti simili è consueto menzionare chi ha ricoperto il ruolo in precedenza. Da quel momento, il nome di Signorini è stato raramente pronunciato all’interno della Casa.

La situazione è cambiata quando Simone Annicchiarico, uno dei concorrenti, ha pronunciato il nome di Alfonso Signorini durante una conversazione con altri inquilini. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre, mentre discuteva con Jonathan Kashanian, Alex Belli, Megan Ria e altri, Simone ha condiviso la sua esperienza riguardo al motivo per cui ha accettato di partecipare al reality. Ha detto: “Vedi che mi hanno incastrato così per farmi venire. Mi hanno detto, ‘No, guarda, abbiamo cambiato totalmente. Abbiamo cambiato tutto, da quando non c’è Signorini, adesso c’è Ilary Blasi’”.

Questa affermazione ha scatenato una reazione immediata tra i presenti. Jonathan Kashanian, visibilmente sorpreso, ha cercato di fermare Simone, esclamando: “Amo, no, no”. Annicchiarico, convinto di non aver detto nulla di inappropriato, ha risposto: “Oddio, ragazzi, sono nomi, non ho detto niente di male su nessuno. Mi sembra esagerato. Sennò non possiamo parlare davvero di niente e dobbiamo iniziare a fare i gesti”.

Dopo questo breve momento di tensione, Simone ha proseguito il suo racconto, spiegando che gli autori gli avevano presentato il nuovo Grande Fratello Vip come un programma completamente diverso rispetto al passato: “Ora continuo il mio discorso. Mi hanno detto, ‘Adesso c’è Ilary, il programma è cambiato totalmente. È tutto improntato su altro. E io ho detto, ‘vabbè bene, ok’. Così mi hanno convinto”.

L’aneddoto di Annicchiarico non conteneva un attacco diretto a Alfonso Signorini, ma evidenziava piuttosto la trasformazione editoriale del reality. Durante il periodo in cui Signorini ha condotto il programma, ha modellato il Grande Fratello Vip attorno al suo stile, dando ampio spazio al gossip, agli interventi dall’esterno e alle relazioni tra i concorrenti. Con il ritorno di Ilary Blasi, l’impostazione sembra essere cambiata in modo significativo.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale lo scorso luglio, Signorini aveva dichiarato di sentirsi molto legato alla trasmissione, affermando: “Certo che l’ho amato. Dicevo: viviamo nel Grande Fratello. Siamo tutti vittime del Grande Fratello. Mi piaceva perché me lo sono costruito addosso. Anche il mio giornale me lo sono costruito su misura”.

La reazione di Jonathan rimane quindi un episodio curioso della vita nella Casa. Non ci sono prove che esista un divieto di nominare Alfonso Signorini, mentre il racconto di Simone Annicchiarico fornisce un retroscena interessante su come gli autori abbiano presentato la nuova identità del programma.

Simone su come gl’autori l’hanno convinto a partecipare “come mi hanno incastrato per farmi venire! (Hanno detto) abbiamo cambiato tutta….da quando non c’è Signorini! Adesso c’è Ilary!” *silenzio tombale alla nomina del pelato* 😂 era LUI il male 😂 https://t.co/x6FpuN0yhM — L.OnTheLoose (@Ifollowcutebit1) September 23, 2026

Inoltre, il capitolo televisivo di Signorini potrebbe non essere del tutto concluso. In passato, ha anche ricoperto il ruolo di opinionista in altri reality, e un eventuale ritorno davanti alle telecamere non è da escludere. Signorini stesso ha lasciato aperta la possibilità di nuovi progetti, affermando: “Mai più tv? No, non è detto. Non escludo che la televisione torni nella mia vita”.

Con il passare delle settimane, sarà interessante osservare come si evolveranno le dinamiche all’interno della Casa e se il nome di Alfonso Signorini riemergerà ulteriormente nei discorsi dei concorrenti. La nuova fase del Grande Fratello Vip, sotto la conduzione di Ilary Blasi, continua a suscitare curiosità e dibattiti tra il pubblico.

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