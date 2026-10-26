Grande Fratello Vip, la frase choc di Piera Meloni sui voti dalla Spagna scatena la rivolta del pubblico









Durante una conversazione nella Casa, la concorrente ha spiegato le vittorie della propria squadra tirando in ballo un sostegno internazionalecontinua a regalare dinamiche accese e discussioni destinate a fare rumore anche fuori dalle porte della Casa più spiata d’Italia. L’edizione condotta dasta vivendo settimane particolarmente movimentate, caratterizzate da una divisione sempre più netta dei concorrenti in gruppi contrapposti e da alleanze che si consolidano giorno dopo giorno. La competizione è resa ancora più intensa dalle prove organizzate dagli autori, che spingono gli inquilini a cercare in ogni modo il sostegno dei telespettatori, alimentando così una rivalità molto forte anche sul web.Nelle ultime ore, tuttavia, a catalizzare l’attenzione del pubblico non è stata una lite furiosa o una nuova storia d’amore, bensì una conversazione apparentemente tranquilla avvenuta in giardino. Al centro della nuova polemica c’è, una delle protagoniste più discusse di questa stagione, nota anche per il suo legame con. Parlando con alcuni coinquilini, la giovane ha affrontato il tema del confronto costante tra i due schieramenti presenti nella Casa.Da una parte si trovano i concorrenti più giovani, guidati da, mentre dall’altra figurano i senior, capeggiati da. Fino a questo momento, nelle prove sottoposte al giudizio popolare, sono stati soprattutto i giovani a trionfare. Secondo Piera, però, dietro a questa serie di successi ci sarebbe una motivazione ben precisa e per nulla casuale. La concorrente ha infatti confidato ai compagni di poter contare su un appoggio che supera i confini nazionali.Noi abbiamo i voti dalla Spagna, per questo vinciamo e vinceremo anche questo balletto, ha dichiarato Piera con grande sicurezza, facendo riferimento alla competizione prevista per la puntata di lunedì 26 ottobre per la gioia dei fan. A rendere la scena ancora più particolare è stata la risposta di un altro inquilino, la cui voce è stata registrata senza che l’inquadratura lo riprendesse in quel preciso istante: Davvero? Beh, in effetti in Spagna sono tanti. Il riferimento ai sostenitori esteri non arriva del tutto inaspettato, dal momento che nelle scorse settimane Piera e Roncaccia hanno ricevuto messaggi aerei firmati da fan italiani e spagnoli, anche se questo non attesta quanti spettatori partecipino realmente alle votazioni dalla nazione iberica oggi.Le affermazioni della ragazza hanno immediatamente acceso il dibattito sulla piattaforma X, dove numerosi utenti hanno aspramente criticato quella che considerano un’eccessiva sicurezza da parte della concorrente. Tra i messaggi apparsi sul web si leggono considerazioni molto dure, come la convinzione che fa quasi paura, paragoni con Valeria Marini e accuse di essere totalmente disconnessi dalla realtà quotidiana. Altri telespettatori hanno definito Piera patetica e ridicola, prevedendo una cocente delusione una volta terminata la sua esperienza dentro il programma televisivo. Le critiche non si sono fermate qui, poiché molti hanno sottolineato l’incredulità riguardo a presunti fan spagnoli, ironizzando sul fatto che a malapena siano conosciuti in Italia. Questa ondata di indignazione virtuale dimostra quanto le parole pronunciate in giardino abbiano colpito profondamente il pubblico a casa, dividendo ulteriormente gli appassionati del reality show condotto da Ilary Blasi durante questa intensa e movimentata stagione televisiva.Questa polemica esplode proprio alla vigilia di una nuova prova che vedrà contrapposti giovani e senior durante la diretta televisiva del 26 ottobre, con un’esibizione valutata tramite i social. Piera appare certa che l’aiuto dei sostenitori esteri garantirà un altro successo al suo gruppo. La serata, tuttavia, riserverà spazio anche ad altri momenti cruciali, tra cui il teso faccia a faccia trae Alessandro Roncaccia dopo i recenti scontri, l’emozionante incontro trae la sorella Silvia, e infine le nomine in vista del televoto eliminatorio fissato per venerdì 30 ottobre.