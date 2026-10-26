Il nuovo video social di Antonella Elia sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento









è tornata a parlare pubblicamente delle proprie condizioni di salute, pubblicando un nuovo video sui social dopo l’intervento chirurgico subito aldi Roma. La nota showgirl, conosciuta anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, era stata operata in seguito alla scoperta di una formazione sospetta vicino a un ovaio, successivamente descritta da lei stessa come un tumore borderline.L’intervento medico aveva comportato l’asportazione delle tube e delle ovaie, mentre l’utero era stato conservato. Già nelle ore successive all’operazione, la diretta interessata aveva rassicurato i follower, spiegando che tutto era andato meglio di quanto inizialmente temuto. La conduttrice aveva già affrontato alcuni interventi in passato, mantenendo tuttavia il massimo riserbo sulla questione, ma stavolta ha deciso di rompere il silenzio per condividere la propria esperienza con tutti i fan. Dopo aver affrontato con Grande coraggio questo difficile percorso clinico all’interno del celebre ospedale romano, la stimata artista ha voluto ringraziare sentitamente ogni singola persona che le ha dimostrato vicinanza e supporto concreto durante i giorni del ricovero ospedaliero. Attraverso le parole pronunciate direttamente dal proprio letto di degenza, la popolare showgirl ha voluto sottolineare con forza l’importanza vitale della prevenzione medica e dei controlli periodici regolari, invitando chiunque a non sottovalutare mai i segnali di allarme lanciati dal proprio organismo e a rivolgersi tempestivamente ai medici competenti per affrontare qualsiasi eventuale problematica di salute con la massima attenzione e prudenza possibili.Nel nuovo filmato condiviso lunedì 26 ottobre 2026, la showgirl ha voluto rivolgersi soprattutto alle persone che l’hanno accompagnata durante questo periodo delicato. Nel messaggio video ha dichiarato di essersi sentita vicina a tutti gli amici fisici e virtuali, sottolineando come l’amore, la comprensione e il sostegno ricevuti le abbiano allargato il cuore. Ha inoltre aggiunto di avere bisogno di sentirsi amata e che questo amore gigantesco l’ha fatta sentire protetta e felice. La parte più attesa del suo intervento ha riguardato le attuali condizioni fisiche, con la conferma che la convalescenza sta procedendo e che lei si sente meglio. Ha inoltre espresso la speranza di comunicare qualcosa di vero e di utile, evidenziando la bellezza della fragilità umana e della precarietà che portano all’empatia. Durante le giornate del ricovero e le visite precedenti, Antonella Elia ha potuto contare anche sulla presenza di, che le è rimasto costantemente vicino.La nota showgirl televisiva resta comunque consapevole che il percorso clinico affrontato non possa ancora considerarsi del tutto e definitivamente concluso in questa fase. Nella didascalia che accompagna il filmato pubblicato ha precisato chiaramente che non è ancora finita, ringraziando tutti quanti per l amore indescrivibile ricevuto. Subito dopo l intervento chirurgico aveva spiegato che sarebbe stato necessario attendere circa due settimane per conoscere l esito degli ulteriori accertamenti medici, motivo per cui affronta questa fase delicata con prudenza. Nei giorni precedenti l operazione, Antonella Elia aveva raccontato i motivi precisi che l avevano portata in ospedale, ammettendo apertamente di aver trascurato i controlli clinici per circa un anno e mezzo nonostante le precise indicazioni mediche di effettuarli ogni sei mesi. Questa specifica circostanza l aveva spinta a sensibilizzare il vasto pubblico sulla prevenzione, invitando tutti a non ignorare mai i segnali del corpo. Dopo l operazione aveva anche accusato mal di gola, dolori addominali e fastidi legati all anestesia. Oggi guarda al futuro con speranza, in attesa dei prossimi controlli medici per chiarire definitivamente il quadro clinico.