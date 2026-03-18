Grande Fratello Vip, scontro velato tra Lucarelli e Ilary Blasi: “Li conosco bene i tuoi caffè”





Al debutto del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi si punzecchiano tra battute in studio, un guasto tecnico e il riferimento finale ai “caffè”.





Bastano i primi minuti della nuova stagione del Grande Fratello Vip per far capire che il clima in studio non sarà disteso. L’ingresso di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista viene accolto da Ilary Blasi, al debutto come conduttrice del programma, con un approccio immediato e ironico. Dal podio, Blasi apre lo scambio con una battuta diretta: “Si mangia meglio alla mensa di Mediaset, o dall’altra parte?”.

La replica di Lucarelli è altrettanto netta e non lascia spazio a pause: “Dall’altra parte non se magna.” A chiudere il primo botta e risposta arriva la chiosa della conduttrice: “Se magna bene qua, fidati.” Tre frasi in rapida sequenza, pronunciate davanti al pubblico e alle telecamere, che danno il tono a un avvio di puntata segnato da continui scambi verbali.

La diretta prosegue con i blocchi previsti e l’ingresso degli ospiti, ma le battute tra Blasi e Lucarelli non si esauriscono all’apertura. Nel corso di una sequenza dedicata a Antonella Elia, la trasmissione si imbatte in un imprevisto tecnico: i ledwall della nuova “galleria del tempo” si spengono improvvisamente. In studio, il problema viene subito trasformato in un elemento di intrattenimento. Blasi interviene con un’uscita che strappa risate alla platea e riaccende il confronto, chiamando in causa direttamente l’opinionista: “Ma come, abbiamo speso tutti sti soldi? Selvaggia Lucarelli ha donato il 20% del suo cachet per fare stare cosa!”.

L’episodio, nato da un guasto, si traduce così in un ulteriore passaggio di tensione controllata tra le due protagoniste della serata. Lucarelli, in quel momento, incassa senza replicare immediatamente. La dinamica resta però aperta e torna con maggiore forza verso la chiusura della puntata, quando i toni si fanno più allusivi.

Nel finale, durante un commento riferito alla zona “Gold Club”, Lucarelli introduce un’altra battuta che innesca la risposta della conduttrice. L’opinionista osserva: “Sembra la tua casa all’Eur”. A quel punto Blasi ribatte: “Ma te che ne sai?” e Lucarelli risponde: “Eeeeh abbiamo visto.”.

La conversazione sembra avviarsi a una chiusura più leggera, con Blasi che prova a stemperare: “Vabbè, te invito per un caffè.” Ma la replica finale di Lucarelli è quella che segna il momento più commentato dello scambio: “Li conosco bene i tuoi caffè.”.

La frase, così come pronunciata in diretta, richiama un tema già emerso nel dibattito mediatico negli ultimi mesi: il riferimento al “caffè” attribuito a un incontro tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, oggetto di ricostruzioni e smentite nel racconto pubblico. Il rimando non è esplicitato oltre in puntata, ma viene riconosciuto come un riferimento diretto anche per un precedente intervento giornalistico della stessa Lucarelli. In particolare, l’opinionista aveva scritto sul Fatto Quotidiano: “Ovviamente nessuno di noi ha mai creduto alla storia del semplice caffè.”.

Nel corso della serata, gli scambi tra Blasi e Lucarelli si inseriscono in una puntata che, oltre ai momenti di presentazione e alle prime dinamiche del programma, punta anche sulla costruzione di una nuova identità di studio, in cui conduttrice e opinionista diventano parte attiva della narrazione. L’interazione tra le due, fatta di battute rapide e risposte secche, accompagna diversi segmenti della diretta e continua anche quando l’attenzione si sposta sugli altri protagonisti.

Il contesto televisivo è quello di un debutto che mira a catturare l’interesse del pubblico sin dall’inizio. L’introduzione della “galleria del tempo”, citata nello scambio legato ai ledwall, rappresenta uno degli elementi scenografici su cui il programma ha investito per questa nuova edizione. Il guasto tecnico, avvenuto durante la sequenza con Antonella Elia, viene gestito in studio senza interruzioni evidenti, diventando anzi occasione per un’ulteriore battuta a effetto. In questo senso, la conduzione sceglie di trasformare l’imprevisto in un momento di spettacolo, con Lucarelli citata direttamente come bersaglio dell’ironia.

In chiusura, la concatenazione di battute sul “Gold Club”, sulla “casa all’Eur” e soprattutto sui “caffè” conferma che la relazione televisiva tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli sarà un elemento rilevante della stagione. La puntata inaugura infatti una linea di dialogo serrata, costruita su riferimenti incrociati e rimandi all’attualità, senza che vengano introdotti ulteriori chiarimenti oltre alle frasi pronunciate in studio.



