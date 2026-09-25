Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico fuori dalla Casa: dopo la squalifica emerge un retroscena inatteso

Simone Annicchiarico ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo la squalifica, ma secondo Davide Maggio riceverà comunque il compenso garantito previsto dal suo contratto.





La squalifica ha interrotto dopo pochi giorni l’esperienza di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip, ma l’uscita anticipata dalla Casa potrebbe non avere conseguenze sul compenso concordato prima dell’ingresso. È questo il retroscena emerso nelle ore successive al provvedimento che ha costretto il concorrente ad abbandonare il reality.

L’episodio che ha determinato la sua esclusione si è verificato durante la giornata, quando Annicchiarico ha pronunciato una bestemmia davanti alle telecamere. Secondo la ricostruzione, l’espressione sarebbe stata pronunciata intorno alle 13, mentre soltanto diverse ore dopo, verso le 19.30, il concorrente sarebbe stato chiamato in confessionale per ricevere la comunicazione della squalifica.

Da quel momento Simone Annicchiarico ha dovuto interrompere la propria partecipazione e lasciare gli altri concorrenti. Una decisione che ha sorpreso gli inquilini della Casa e provocato numerose reazioni anche tra gli spettatori, considerando il seguito che il figlio di Walter Chiari era riuscito a conquistare in un periodo di permanenza molto breve.

Sui social sono comparsi messaggi di utenti contrari alla decisione e richieste di un eventuale ripensamento da parte della produzione. La squalifica, tuttavia, è stata comunicata ufficialmente e non sono emersi elementi concreti che indichino una possibile revoca del provvedimento.

La vicenda ha però assunto una prospettiva differente quando l’attenzione si è spostata sul contratto del concorrente e, in particolare, sul cachet concordato per partecipare al programma.

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, infatti, Annicchiarico avrebbe ottenuto un compenso garantito indipendentemente dalla durata effettiva della permanenza nella Casa. Se questa ricostruzione contrattuale è corretta, la squalifica non comporterebbe quindi la perdita della cifra pattuita prima dell’inizio del reality.

Maggio ha affrontato direttamente la questione:

“Ai fini del programma, esce di scena uno dei pochi concorrenti veramente interessanti, tra l’altro – e non è cosa da poco, soprattutto al GF – una novità assoluta per i reality (era il primo a cui partecipava). Non a caso, era anche il più pagato (vi sveleremo presto quanto) per stare all’interno della casa, insieme a Marina La Rosa e Valeria Marini. Ma – e questa è una gran notizia per Simone Annicchiarico – anche in caso di squalifica, se c’è un garantito è garantito! Insomma, quanto preteso per entrare al GF gli sarà dato”.

La dichiarazione introduce un elemento importante. Il compenso di Simone Annicchiarico, secondo questa ricostruzione, non sarebbe stato legato esclusivamente al numero di settimane trascorse all’interno del programma. Nel suo accordo sarebbe presente una componente garantita, destinata quindi a essere corrisposta anche dopo un’uscita anticipata per squalifica.

Lo stesso Davide Maggio ha successivamente ribadito il concetto in maniera ancora più esplicita:

“Simone viene pagato a prescindere dalla sua permanenza nella Casa”.

La cifra esatta del cachet non viene indicata nelle dichiarazioni riportate. Maggio sostiene però che Annicchiarico fosse tra i concorrenti più pagati dell’edizione, insieme a Marina La Rosa e Valeria Marini. In assenza di una somma resa nota, non è quindi possibile quantificare il compenso che il concorrente dovrebbe ricevere.

Il particolare economico assume maggiore rilievo considerando quanto rapidamente si è conclusa la sua partecipazione. Simone Annicchiarico era alla prima esperienza in assoluto all’interno di un reality e aveva trascorso soltanto pochi giorni sotto le telecamere prima del provvedimento.

La sua presenza era riuscita comunque a produrre numerosi momenti commentati dal pubblico. Tra conversazioni, reazioni imprevedibili e gag improvvisate, Annicchiarico aveva rapidamente conquistato una posizione riconoscibile nelle dinamiche della Casa.

L’uscita ha quindi alimentato anche le ipotesi degli spettatori su un possibile ritorno. Tra le idee circolate online è comparsa quella di un televoto straordinario attraverso il quale consentire al pubblico di esprimersi sull’eventuale rientro del concorrente. Al momento, tuttavia, non risultano indicazioni che vadano in questa direzione.

Un’eventualità differente sarebbe invece quella di rivedere Annicchiarico nelle puntate in studio, insieme agli altri protagonisti usciti dal gioco e al cast televisivo composto dalla conduttrice Ilary Blasi e dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Anche questa, però, resta una possibilità e non un ritorno nella competizione.

La squalifica impedisce infatti a Simone di proseguire il percorso verso la vittoria finale. Ciò che, secondo l’indiscrezione di Davide Maggio, rimarrebbe invariato è invece l’aspetto economico legato al compenso minimo garantito.

Anche sui social la reazione alla sua uscita è stata immediata. Numerosi utenti hanno descritto Annicchiarico come una presenza divertente e spontanea e hanno manifestato dispiacere per la conclusione anticipata della sua esperienza.

hanno squalificato l’unico bono lì dentro https://t.co/FxrcgYy71p — marco (@usermarcoriz) September 24, 2026

Prima della squalifica il suo nome aveva attirato attenzione anche nel mercato delle quote relative al programma. Annicchiarico compariva infatti, secondo quanto riportato, tra i concorrenti seguiti dai bookmaker insieme ad Andreas Muller, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Le quote rappresentavano naturalmente valutazioni degli operatori e non una previsione certa sull’esito del reality.

L’espulsione ha cancellato qualsiasi possibilità per Simone Annicchiarico di concorrere alla vittoria, ma non necessariamente il diritto al compenso stabilito in fase contrattuale. È proprio questa la principale novità emersa dopo la sua uscita.

Per conoscere l’importo esatto bisognerà attendere eventuali ulteriori informazioni. La ricostruzione fornita da Davide Maggio, però, indica che Annicchiarico aveva ottenuto un accordo particolarmente favorevole e che il cosiddetto “garantito” resterebbe valido anche dopo la squalifica.

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip si chiude quindi molto prima del previsto, ma con una conseguenza economica apparentemente diversa da quella che potrebbe suggerire un’uscita così improvvisa. Simone Annicchiarico non potrà continuare il gioco, mentre il cachet concordato prima dell’ingresso, stando all’indiscrezione riportata, dovrebbe essergli comunque corrisposto.