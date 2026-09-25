Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico fuori dopo la squalifica





Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo una bestemmia pronunciata nella Casa. Il provvedimento arriva a pochi giorni dall’inizio del reality.





L’esperienza di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip si conclude a pochi giorni dall’inizio. Il concorrente deve lasciare la Casa dopo il provvedimento adottato dalla produzione in seguito a una bestemmia pronunciata durante la quotidianità del reality. La decisione determina così la prima squalifica di questa edizione, arrivata quando il programma è cominciato soltanto da una settimana.

L’episodio risale al pomeriggio di giovedì 24 settembre. In quel momento Simone Annicchiarico si trovava insieme agli altri concorrenti quando, nel corso di una situazione apparentemente ordinaria, si è lasciato sfuggire l’espressione che ha successivamente portato al provvedimento.

Le immagini non sono passate inosservate agli spettatori collegati con la diretta. Nel giro di poco tempo la sequenza è stata registrata e rilanciata sui social, dove si è aperta immediatamente una discussione sulle possibili conseguenze per il concorrente.

Inizialmente non era ancora chiaro quale sarebbe stata la posizione della produzione. Il momento era stato infatti ripreso dalla Regia 2 della Casa di Cinecittà, disponibile attraverso il sito del programma, e non dal flusso principale proposto anche su Mediaset Extra.

Questa circostanza aveva fatto nascere tra alcuni spettatori il dubbio che l’episodio potesse non essere affrontato ufficialmente. La diffusione delle immagini online ha però rapidamente portato la vicenda all’attenzione del pubblico, fino alla decisione comunicata successivamente dal programma.

Per Simone Annicchiarico è quindi arrivata la squalifica e la conseguente uscita dal Grande Fratello Vip. Il concorrente interrompe così prematuramente un percorso che, pur essendo iniziato soltanto da pochi giorni, lo aveva già visto diventare uno dei protagonisti maggiormente osservati dell’edizione.

Quanto accaduto si inserisce nel tema del linguaggio utilizzato all’interno della Casa. La partecipazione al reality comporta una permanenza prolungata davanti alle telecamere, con i concorrenti ripresi per gran parte della giornata. Anche un’espressione pronunciata rapidamente può quindi essere registrata e successivamente valutata.

Nel caso di Simone Annicchiarico, l’imprecazione non sarebbe arrivata durante un litigio particolarmente acceso. Il concorrente si trovava in una situazione quotidiana e l’espressione sarebbe stata pronunciata durante un momento di stizza. Il contesto, tuttavia, non ha evitato il provvedimento.

La produzione ha quindi applicato una misura severa, ponendo fine alla permanenza di Annicchiarico nella Casa. L’episodio diventa così il primo caso dell’edizione a determinare l’allontanamento di un concorrente per una violazione avvenuta davanti alle telecamere.

L’uscita assume particolare rilevanza anche per la rapidità con cui arriva. Il Grande Fratello Vip era infatti cominciato da circa una settimana e Simone Annicchiarico aveva già avuto modo di attirare più volte l’attenzione degli spettatori.

Il concorrente si era fatto notare soprattutto per il carattere ironico e per alcune situazioni nate spontaneamente durante la convivenza. In diverse occasioni aveva trasformato momenti ordinari della giornata in piccole gag, mostrando un rapporto molto disinvolto anche con le telecamere presenti nella Casa.

Tra gli episodi che avevano fatto discutere c’erano state anche alcune sue dichiarazioni su argomenti molto diversi tra loro. Annicchiarico aveva espresso considerazioni sugli acari, sul fluoro presente nel dentifricio e sulla Terra piatta, provocando numerose reazioni tra gli spettatori e sui social.

A queste conversazioni si erano aggiunti momenti decisamente più leggeri. In piscina, per esempio, Simone Annicchiarico aveva reagito con grande entusiasmo quando dagli altoparlanti erano partite le note di “Beggin’” dei Maneskin, trasformando l’ascolto della canzone in una scena particolarmente movimentata.

In un’altra occasione aveva invece provato scherzosamente a sottrarsi alle inquadrature coprendosi il volto con una tovaglietta. La regia aveva continuato a seguirlo mentre lui si spostava per la Casa, dando vita a una sorta di inseguimento improvvisato con le telecamere.

Proprio questi episodi avevano contribuito a costruire rapidamente il ruolo di Simone Annicchiarico all’interno del programma. Il concorrente non aveva avuto bisogno di essere coinvolto esclusivamente nelle dinamiche sentimentali o nei contrasti del gruppo per conquistare spazio nella diretta.

Il suo percorso si interrompe però in seguito all’episodio del 24 settembre. La bestemmia pronunciata davanti alle telecamere ha cambiato in poche ore una situazione che, fino a quel momento, sembrava destinata a svilupparsi con la normale prosecuzione della convivenza.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle modalità con cui gli spettatori hanno scoperto quanto accaduto. La presenza di differenti flussi della diretta consente infatti di seguire contemporaneamente diverse zone della Casa. In quel momento era stata proprio la Regia 2 a intercettare l’espressione del concorrente.

Gli utenti presenti online hanno rapidamente isolato la sequenza e il video ha cominciato a essere condiviso, trasformando l’episodio in uno degli argomenti maggiormente discussi delle ore successive. Da quel momento sono iniziate le domande sull’eventuale provvedimento nei confronti di Annicchiarico.

La risposta è arrivata con la squalifica. Per il concorrente, figlio di Walter Chiari, significa abbandonare anticipatamente la Casa e interrompere un’esperienza televisiva che aveva già iniziato a mostrare diversi aspetti della sua personalità.

La prima squalifica del Grande Fratello Vip arriva dunque quando l’edizione è ancora nelle sue fasi iniziali. Il caso di Simone Annicchiarico dimostra ancora una volta quanto ciò che accade durante la lunga diretta possa incidere immediatamente sul percorso dei concorrenti.

Per Annicchiarico, che in pochi giorni era riuscito a costruirsi uno spazio riconoscibile tra ironia, confidenze e momenti imprevedibili, l’esperienza termina così bruscamente. L’espressione pronunciata il 24 settembre ha portato al provvedimento definitivo e alla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

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