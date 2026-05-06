Grande Fratello Vip, sorpresa su Adriana Volpe e Alessandra Mussolini: “Proprio così”





Al Grande Fratello Vip si entra ormai nella fase più delicata, quella in cui ogni nomination pesa il doppio e ogni voto può cambiare tutto. Nella puntata in onda stasera, infatti, il pubblico non deciderà semplicemente chi salvare, ma potrebbe decretare il nome del secondo finalista di questa edizione. Ed è proprio qui che nasce il colpo di scena: dentro la Casa molti concorrenti pensano che il televoto serva a eliminare qualcuno, mentre in realtà potrebbe trasformarsi in un pass diretto per la finale.





Il contesto è questo: Antonella Elia è già in finale da quasi tre settimane, mentre al televoto ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Secondo i sondaggi che circolano online, però, la vera sfida sarebbe solo tra due nomi: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Gli altri concorrenti sembrano molto più staccati, con percentuali basse, mentre tra Adriana e Alessandra ci sarebbe un distacco minimo. Proprio per questo il risultato appare tutt’altro che scontato.

A rendere tutto ancora più interessante ci sono i rapporti tesi nati nelle ultime nomination. Antonella Elia, Renato Biancardi e la stessa Adriana Volpe hanno puntato il dito contro Alessandra Mussolini, accusandola in modi diversi di avere atteggiamenti pesanti o difficili da gestire. Alessandra, dal canto suo, ha risposto nominando Adriana Volpe e definendola troppo controllata, poco spontanea, quasi sempre attenta a non esporsi davvero. Insomma, il televoto arriva dopo giorni di frizioni molto forti, e questo rende la corsa alla finale ancora più carica di tensione.

La parte più interessante di tutta la vicenda è che il pubblico potrebbe assistere a una dinamica già vista con Antonella Elia: anche allora il risultato fu tiratissimo, con un margine davvero minimo. Questo significa che anche stavolta potrebbero bastare pochissimi voti per ribaltare tutto all’ultimo momento. Ed è proprio questa incertezza a tenere alta l’attenzione.

Dal mio punto di vista, questa è una delle situazioni più forti del reality perché mette insieme strategia, rivalità personali e percezione del pubblico. Adriana Volpe sembra avere un consenso più stabile, mentre Alessandra Mussolini continua a dividere molto, e spesso nei reality essere divisivi può diventare un vantaggio o un boomerang.

Il dettaglio curioso è che sui social alcuni fan di Alessandra starebbero già parlando di proteste clamorose nel caso in cui non dovesse ottenere il posto in finale. Un segnale chiaro di quanto questo duello sia sentito fuori dalla Casa quasi quanto dentro.

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