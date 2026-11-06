Grande Fratello Vip, Valeria Marini nella bufera: appello al pubblico e caos nella Casa





Il clima nella Casa si fa incandescente a pochi passi dalla finale con scontri e polemiche sul web





La convivenza all’interno della dimora del Grande Fratello Vip attraversa una fase particolarmente delicata a causa della vicinanza della finale e dei rapporti ormai logorati tra i protagonisti del reality show. Lunedì 2 novembre la situazione ha registrato una svolta negativa quando Andreas Muller ha deciso di indicare Valeria Marini durante le nomination, etichettandola apertamente come ipocrita. Tale giudizio ha profondamente turbato la showgirl, la quale non ha gradito il verdetto e ha manifestato Grande amarezza, soprattutto alla luce del lavoro condiviso per la preparazione di una coreografia. Nei giorni successivi gli attriti sono ulteriormente aumentati, alimentando un clima di forte insofferenza verso le critiche ricevute dai coinquilini.

Il giorno giovedì 5 novembre la tensione ha raggiunto livelli elevati dopo che la partecipante ha notato un’incisione intimidatoria oppure ironica sopra i pack delle uova conservate nella cucina. Sollecitate a fare luce sull’accaduto, Guendalina Tavassi, Megan Ria, Marina La Rosa e Piera Meloni hanno indicato prontamente Andreas Muller quale autore dell’azione. Davanti alle rimostranze della showgirl, il coreografo ha risposto con dell’ironia, suggerendo di interpellare un legale per risolvere la diatriba. Nello stesso istante, Megan Ria ha aggiunto che scritte analoghe erano state apposte anche sulle proprietà di altri inquilini, sebbene tale spiegazione non abbia placato la rabbia generale.

La discussione ha spinto la donna a compiere un gesto ritenuto gravissimo dal pubblico del web. Sfruttando la presenza delle telecamere, si è rivolta direttamente ai telespettatori e ai propri sostenitori, esortandoli a schierarsi apertamente contro Andreas Muller. Questa presa di posizione ha scatenato una vera e propria bufera mediatica sui social network, in particolare su Facebook, dove numerosi utenti hanno giudicato pericoloso l’incitamento agli haters, ricordando i precedenti episodi di insulti e messaggi offensivi subiti in passato dallo stesso Andreas Muller, dalla moglie Veronica Peparini e dalle figlie Ginevra e Penelope. In molti hanno invocato provvedimenti disciplinari immediati e la Squalifica della concorrente.

Il quadro delle nomine e la sessione di televoto programmata per venerdì 6 novembre pongono in pericolo l’uscita la medesima Valeria Marini insieme ad Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Muller. Le rilevazioni sul web evidenziano un contesto in cui il danzatore risulta fra i più appoggiati, mentre la showgirl e Giulia Provvedi appaiono tra i meno votati dalla platea. Finora non sono stati comunicati provvedimenti formali dalla redazione, e resta da scoprire se la presentatrice Ilary Blasi, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sceglierà di trattare l’argomento durante la prossima trasmissione in diretta.



