Ha chiesto alla sua amante di sposarlo con un anello da 150.000$ dopo il divorzio: la mattina dopo l’ho distrutto





Il silenzio che seguì nella villa di Lincoln Park era così denso che si poteva quasi tagliare. Julian fissava il tablet nelle mie mani, poi i documenti nelle mani di suo padre, poi di nuovo me. Sembrava che il suo cervello stesse cercando disperatamente una via d’uscita, un buco logico, una menzogna abbastanza grande da coprire il disastro che aveva appena realizzato di aver causato.





“Appropriazione indebita?” sussurrò Sienna, la voce che le tremava. Si allontanò di un passo da Julian, come se il contatto fisico con lui potesse infettarla con la sua rovina. “Julian, mi hai detto che quei soldi erano tuoi. Mi hai detto che avevi liquidato le tue azioni della società!”

Julian non la guardò nemmeno. Era impegnato a fissare me. “Non lo faresti mai, Elena. Mi ami ancora. Lo so. Stai solo cercando di spaventarmi perché ti ho lasciata”.

“L’amore è morto nel momento in cui ho visto le foto di voi due nella nostra casa al lago, Julian”, dissi, senza ombra di emozione. “Oggi si parla solo di affari. E i miei affari dicono che hai rubato 150.000 dollari alla Lane & North Atelier per comprare un anello a una donna che, a proposito, non è chi credi che sia”.

Sienna si irrigidì. “Cosa vorresti dire?”

Mi voltai verso di lei. “Sei stata molto brava, Sienna. Ti sei presentata come una giovane neolaureata ambiziosa, pronta a tutto per imparare. Ma ho fatto qualche ricerca più approfondita dopo aver scoperto la vostra relazione. È buffo come un cognome diverso possa nascondere così tanto”.

Tirai fuori un altro fascicolo dalla borsa. “Sienna non si chiama Sienna Miller. Il suo vero nome è Sienna Voss. È la figlia di Marcus Voss, il proprietario della Voss Design Group. Sapete, la ditta che ha perso l’appalto per il nuovo hotel di lusso a Downtown proprio a favore della mia azienda”.

Julian sgranò gli occhi, voltandosi verso Sienna. “Cosa?”

“Vedi, Julian”, continuai, godendomi ogni secondo della sua confusione, “tu pensavi di aver trovato l’amore della tua vita mentre tradivi la moglie cattiva e noiosa. In realtà, stavi passando informazioni riservate sui nostri fornitori e sui nostri margini di profitto alla figlia del mio più grande concorrente. Solo che Sienna è stata più intelligente di te. Ti ha usato per distruggere la mia azienda dall’interno, mentre tu pensavi di usarla per rifarti una vita con i miei soldi”.

Sienna cercò di mantenere la maschera di ghiaccio, ma le tremavano le mani. “È una follia. Io amo Julian”.

“Davvero?” chiesi. “Allora perché ieri sera, mentre Julian festeggiava con i suoi genitori, hai inviato un’email a tuo padre con l’intero database dei nostri clienti privati? Pensavi che non avessi messo un ‘trappola’ nel server? Ogni file scaricato da te dopo l’orario di ufficio è stato tracciato e inviato direttamente al mio ufficio legale”.

Il volto di Julian passò dal rosso al bianco cenere. Si rese conto in quell’istante di essere stato il “traditore tradito”. Non solo aveva perso la moglie, la casa e la carriera, ma aveva consegnato i segreti della donna che lo manteneva a una spia che non aveva mai avuto intenzione di sposarlo davvero.

“Sienna?” la chiamò Julian, la voce ridotta a un lamento.

Lei non rispose. Si sfilò l’anello dal dito e lo lanciò sul tavolo di marmo dell’ingresso. Il diamante fece un rumore secco, metallico. “Tieniti il tuo anello rubato, Julian. Mio padre ha già quello che gli serve. Non mi serve un fallito che sta per finire in prigione”. Senza guardare nessuno, prese la sua borsa firmata e uscì dalla porta principale, lasciando Julian in mezzo al foyer, circondato dai suoi genitori che avevano appena capito di essere diventati senzatetto.

Patricia, la madre di Julian, scoppiò in un pianto dirotto. “Elena, per favore… siamo vecchi… dove andremo?”

“Avreste dovuto pensarci prima di incoraggiare vostro figlio a tradirmi mentre bevevate il mio vino d’annata”, risposi freddamente. “Avete ventiquattr’ore. Domani mattina alle otto i fabbri cambieranno le serrature. Se c’è ancora qualcosa di vostro qui dentro, finirà sul marciapiede”.

Mi voltai per andarmene, ma Julian mi afferrò per un braccio. “Elena, aspetta. Possiamo sistemare tutto. Ti dirò tutto quello che ha fatto il padre di Sienna, ti aiuterò a denunciarli… ti prego, non distruggermi”.

Lo guardai. Era l’uomo che una volta credevo fosse la mia roccia. Ora sembrava solo un parassita che aveva finito l’ospite da cui nutrirsi. “È già sistemato, Julian. La denuncia per spionaggio industriale contro la Voss Design Group è già partita. E per quanto riguarda te… il procuratore ha già i documenti dell’appropriazione indebita. Non ho bisogno del tuo aiuto. Non ho bisogno di nulla da te”.

Mi liberai dalla sua presa con un gesto secco.

Uscendo dalla villa, sentii le urla di Harold che inveiva contro il figlio, incolpandolo di aver distrutto la loro vita comoda. Sentii il suono di un vaso cinese — un regalo di mio padre — che andava in frantumi sul pavimento. Non mi voltai.

Tre mesi dopo, la Lane & North Atelier vinse una causa multimilionaria contro la Voss Design Group, portandoli quasi al fallimento. Sienna sparì dalla circolazione, probabilmente mandata all’estero da suo padre per evitare lo scandalo.

Julian non finì in prigione, ma solo perché i suoi genitori vendettero tutto quello che avevano — la loro vecchia casa in periferia, le auto, persino i gioielli di famiglia — per rimborsare i 150.000 dollari alla mia azienda ed evitare il processo penale. L’ultima volta che ho sentito parlare di lui, viveva in un seminterrato e lavorava come fattorino.

Io? Ho venduto la villa di Lincoln Park. C’erano troppi fantasmi tra quelle pareti. Ho comprato un attico con vista sul lago, un posto dove l’unica voce che sento la sera è la mia, o quella dei veri amici che non mi hanno mai chiesto un centesimo.

Molte persone mi hanno chiesto se non sono stata troppo crudele. Se non avrei potuto semplicemente lasciarlo andare. Ma la verità è che nel mondo reale, la gentilezza con chi ti calpesta non è virtù, è debolezza. E io avevo smesso di essere debole la notte in cui avevo trovato quei messaggi.

Mi sono seduta sul mio nuovo balcone, un bicchiere di vino in mano, guardando le luci di Chicago riflettersi sull’acqua. Il diamante di Sienna era stato venduto all’asta e il ricavato donato a un rifugio per donne vittime di abusi.

Avevo perso un marito, certo. Ma avevo ritrovato me stessa. E il prezzo, tutto sommato, era stato un affare.

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