Ha chiesto la mano di mia sorella al gala, ho svuotato i conti.





Le pareti dell’ufficio sembrarono stringersi intorno a Julian. Il suono del respiro di Sophie era l’unica cosa udibile in quella stanza dove una volta regnava il potere. Julian lasciò cadere il telefono. Lo schermo si incrinò sul pavimento, riflettendo la luce fredda del mattino.





“Clara, io…” iniziò Julian, ma la sua voce era solo un soffio.

“Mio padre era un uomo sano, Julian,” dissi, aggirando la scrivania. Ogni mio passo sembrava un colpo di martello. “Sessant’anni, giocava a tennis ogni mattina, il cuore di un atleta. Poi, improvvisamente, un collasso durante una cena con te e Sophie. Due settimane dopo che aveva minacciato di toglierti dalla successione.”

Sophie iniziò a tremare violentemente. “Non è andata così! Lui è stato male, noi abbiamo chiamato l’ambulanza!”

“L’avete chiamata dopo venti minuti, Sophie,” intervenne Arthur Sterling, mostrando un tablet con i tabulati telefonici della sera del decesso. “E abbiamo le riprese della telecamera di sicurezza della cucina. Mostrano chiaramente te che versi qualcosa nel decanter del vino di Robert mentre Julian lo teneva occupato nello studio.”

Julian fece per scagliarsi verso la porta, ma due agenti della polizia di New York in borghese, che erano rimasti in attesa nell’ufficio adiacente, lo bloccarono all’istante. Lo schiacciarono contro il vetro della finestra che dava sulla città che lui pensava di aver conquistato.

“Julian Scott e Sophie Reed, siete in stato di fermo per l’omicidio di Robert Scott, cospirazione e frode aggravata,” disse uno degli agenti mentre faceva scattare le manette.

Mentre venivano trascinati via, Julian si voltò verso di me. I suoi occhi erano carichi di un odio così puro che mi fece quasi indietreggiare. “Ti ho sempre odiata, Clara. Sei sempre stata la sua preferita. Ti ha dato l’azienda, ti ha dato tutto… io ero solo il marito che doveva gestire i suoi capricci.”

“No, Julian,” risposi con un nodo alla gola. “Eri l’uomo che amavo. Ma mio padre aveva ragione: non sapevi distinguere la fame dall’avidità.”

La verità oltre l’arresto

Dopo che lo studio fu evacuato, rimasi sola con Arthur. Mi sedetti sulla poltrona di pelle che era stata di mio padre. Profumava ancora debolmente del suo tabacco da pipa.

“C’è dell’altro, vero Arthur?” chiesi.

L’avvocato sospirò, posando una cartellina marrone sulla scrivania. “Tuo padre sapeva che lo stavano avvelenando, Clara. Lo aveva capito negli ultimi tre giorni.”

Il mio cuore ebbe un sussulto. “Cosa? Perché non mi ha chiamata? Perché non è andato alla polizia?”

“Perché non voleva che tu vivessi con il dubbio che Julian potesse essere innocente. Voleva che avessi prove inconfutabili. Ha tenuto un diario segreto negli ultimi giorni, descrivendo i sintomi. E ha lasciato una lettera per te. Mi ha fatto giurare di dartela solo se Julian ti avesse tradita apertamente.”

Aprii la busta con le mani tremanti. La calligrafia di mio padre era incerta, segnata dalla debolezza, ma il tono era inconfondibile.

“Piccola mia, se stai leggendo questo, Julian ha mostrato il suo vero volto. Mi dispiace di averti lasciata sola con lui, ma sapevo che se fossi intervenuto prima, lo avresti difeso. Dovevi vedere con i tuoi occhi. Ho nascosto un secondo fondo fiduciario a nome della madre di Sophie. Lei non è mai stata una Reed, Clara. È tua sorella biologica. Julian lo ha scoperto e l’ha usata contro di me per arrivare ai soldi. Sophie è vittima della sua stessa rabbia, ma Julian… Julian è il veleno. Distruggilo. Riprenditi il tuo nome. Ti voglio bene. Papà.”

Il secondo colpo di scena

Sophie non era la figlia della seconda moglie di mio padre. Era sua figlia. Nata da una relazione clandestina venticinque anni prima. Sophie lo aveva scoperto tramite Julian, che aveva trovato i documenti negli archivi privati di mio padre. Lui l’aveva manipolata, convincendola che Robert l’avesse rifiutata e che meritasse vendetta.

Julian aveva usato due sorelle, mettendole l’una contro l’altra, per divorare un impero.

Le conseguenze

Il processo durò sei mesi. Le prove della tossicologia, unite alle riprese video e al diario di mio padre, furono schiaccianti. Julian Scott fu condannato all’ergastolo senza possibilità di condizionale. Sophie Reed ricevette vent’anni per complicità; la sua difesa cercò di dimostrare il lavaggio del cervello subito da Julian, ma il video del vino fu la sua condanna definitiva.

Scott Global tornò ad essere la Scott Industries. Ripresi il controllo totale. Liquidai ogni asset legato al nome di Julian. Vendetti l’attico e donai il ricavato a un centro per la ricerca sulle malattie cardiovascolari, intitolato a Robert Scott.

Il finale

Un anno dopo, mi trovavo sulla stessa terrazza dove tutto era iniziato. Ma stavolta non c’era nessun gala. Non c’erano lampadari o champagne. C’ero solo io, con una tazza di caffè nero, a guardare l’alba.

Il mio telefono vibrò. Un messaggio da Arthur Sterling.

“Il trasferimento è completo. La madre di Sophie ha accettato l’accordo. Non parlerà mai più dello scandalo.”

Chiusi gli occhi e respirai l’aria fresca del mattino. Per anni avevo vissuto in una bugia, circondata da persone che volevano solo i miei soldi. Avevo perso mio padre, avevo perso la mia famiglia e avevo quasi perso me stessa.

Ma mentre guardavo il primo raggio di sole colpire i grattacieli, mi resi conto di una cosa. Le mani di mio padre erano state più forti del veleno di Julian. Mi aveva protetta persino dall’oltretomba, lasciandomi non solo i soldi, ma la forza di restare in piedi quando il mondo crolla.

Non ero più la moglie di Julian Scott. Non ero più la vittima di Sophie.

Ero Clara Scott. Ed ero, finalmente, libera.

Mi alzai, presi la mia borsa e camminai verso l’ascensore. Avevo una riunione alle nove. Un nuovo impero da costruire. E stavolta, le fondamenta erano fatte di verità.

Scesi al piano terra, uscii nel caos di New York e iniziai a camminare tra la folla. Nessuno mi riconosceva. Ed era la sensazione più bella del mondo._

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