Ha regalato tutti i suoi gioielli all’amante. Lei li ha ritrovati al polso di un’altra donna.

Claire mi ha fatto entrare e credo che entrambe fossimo in stato di shock — lei per quello che stavo implicando, io per il fatto di trovarmi seduta sul divano dell’altra donna di mio marito con le mani strette in grembo. “Quanti anni state insieme?” le ho chiesto. “Undici mesi,” ha risposto sottovoce. “Mi ha detto che era divorziato.” Ho riso — non so perché, era un riso storto, il tipo che viene quando piangeresti ma non ci riesci ancora. “Siamo sposati da quattordici anni.





Abbiamo due figli, uno di dieci e una di sette.” Claire ha chiuso gli occhi e quando li ha riaperti erano lucidi. Mi ha spiegato che i gioielli glieli aveva regalati nell’ultimo mese, dicendole che erano della sua ex moglie — quella che lo aveva lasciato — e che voleva che li portasse qualcuno che li meritasse. Qualcuno che li meritasse. Mia nonna li aveva portati per cinquant’anni. Claire si è alzata senza dire una parola ed è tornata con una scatola: dentro c’era quasi tutto, la collana, il bracciale, gli orecchini.

Mancava solo l’anello con il rubino. “Questo non ce l’ho, giuro,” ha detto, e l’ho creduta. Sulla porta mi sono fermata e le ho chiesto cosa avrebbe fatto. “Lo lascio,” ha risposto subito. “Ovviamente.” “Anch’io.” Ci siamo guardate — due donne ingannate dallo stesso uomo — e per un momento non c’era altro da dire. Sono tornata a casa, ho chiamato mia sorella per i bambini e ho aspettato David seduta al tavolo della cucina con la scatola dei gioielli davanti a me.

Quando è entrato e l’ha vista si è fermato, e io gli ho raccontato tutto senza alzare la voce, senza piangere, guardandolo in faccia mentre diventava sempre più piccolo. Non ha negato niente — non aveva senso — ma quello che ha detto dopo mi ha lasciata senza fiato: “Non volevo farti del male.” Undici mesi, i gioielli di mia nonna, duecento bugie, e lui non voleva farmi del male. Quando gli ho chiesto dell’anello con il rubino il silenzio è durato troppo a lungo. “L’ho venduto,” ha detto infine. “Avevo dei debiti.

Non con lei — debiti veri, al gioco. Ho venduto l’anello per saldare una parte.” Il mondo mi si è spostato sotto i piedi: non era solo la storia di un tradimento, era la storia di un uomo che si era giocato la sua famiglia in tutti i sensi, usando le mie cose per coprire le sue bugie.

Ho chiamato un avvocato il giorno dopo. Il divorzio è stato lungo e brutto come quasi tutti i divorzi — David ha cercato di riavvicinarsi tre volte, una volta con i fiori, una volta presentandosi a scuola dei bambini, una volta chiamandomi a mezzanotte dicendo che stava cambiando — ma non l’ho ascoltato, non per crudeltà, ma perché avevo imparato a mie spese che certi cambiamenti arrivano solo quando la porta è già chiusa. L’anello con il rubino non l’ho mai recuperato, ma qualche mese dopo mia sorella mi ha regalato un album fotografico fatto a mano: dentro c’era una foto di mia nonna con la collana al collo, in bianco e nero, il giorno del suo matrimonio, trovata in un cassetto di mia madre. Me la sono tenuta sul comodino, perché alcune cose, anche quando le perdi, ti vengono restituite in un modo che non ti aspetti.