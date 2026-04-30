Ha riesumato il cadavere della sorella e l’ha portato in banca: era l’unico modo che aveva per dimostrarne l’avvenuto decesso





Sembra una scena inventata, e invece sarebbe davvero accaduta in India, nello Stato dell’Odisha. Secondo diverse testate locali e internazionali, un uomo, dopo essersi visto negare l’accesso al conto bancario della sorella deceduta perché non aveva con sé il certificato di morte, avrebbe compiuto un gesto estremo e sconvolgente: riesumare il corpo della donna e portarlo in banca per dimostrare che era davvero morta.





La vicenda, proprio per la sua gravità e per l’assurdità della dinamica, ha subito fatto il giro del mondo. Secondo quanto riportato dall’agenzia indiana PTI, dopo l’accaduto il corpo sarebbe stato nuovamente seppellito alla presenza della polizia. Intanto il governatore dello Stato ha disposto l’apertura di un’inchiesta per chiarire cosa sia successo davvero e accertare eventuali responsabilità.

Per capire bene il contesto, bisogna sapere che in India la registrazione di nascite e decessi è obbligatoria, ma nelle zone più rurali o isolate spesso esistono ancora forti problemi burocratici e documentali. In pratica, anche se una persona muore, non sempre la famiglia riesce a ottenere subito il certificato ufficiale necessario per affrontare pratiche amministrative come l’accesso a un conto bancario, a un’eredità o ad altri servizi. Ed è proprio questo vuoto tra realtà e burocrazia che, secondo le ricostruzioni, avrebbe portato a un gesto tanto estremo.

Questa non è solo una notizia shock: è anche il racconto di quanto possano diventare disumane certe procedure quando mancano strumenti semplici e accessibili per i cittadini. Se i fatti fossero confermati, ci troveremmo davanti a una vicenda che mescola dolore, disperazione e fallimento del sistema. Perché quando una persona arriva a un punto del genere, il problema non è solo individuale: è anche sociale e istituzionale.

A mio parere, la parte più inquietante di tutta questa storia è proprio questa: l’idea che, in alcune aree del mondo, la prova della morte di una persona possa non bastare se non è accompagnata dal documento giusto. È un paradosso tremendo, che fa riflettere su quanto la burocrazia, se scollegata dalla realtà, possa diventare quasi crudele.

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