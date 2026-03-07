“Hai il coraggio di ripeterlo?” Lite in diretta: Belpietro attacca il professor Orsini dopo una frase choc sul defunto Khamenei





Acceso dibattito a Dritto e Rovescio tra Maurizio Belpietro e Alessandro Orsini a seguito dell’affermazione del professore secondo cui il defunto leader iraniano, Ali Khamenei, risulterebbe “moralmente superiore” a figure politiche occidentali quali Giorgia Meloni, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, nonché alle democrazie occidentali nel loro complesso.





Il Professor Orsini ha sostenuto che Khamenei sarebbe “un uomo migliore” in quanto, a differenza dei leader menzionati, non avrebbe responsabilità diretta nello sterminio di migliaia di bambini, riferendosi alle vittime civili a Gaza, ma si sarebbe invece opposto alle azioni di Netanyahu. Inoltre, il sociologo ha esteso il suo ragionamento, affermando che, sotto il profilo etico legato ai conflitti attuali, alcune dittature potrebbero risultare superiori alle democrazie occidentali, le quali avrebbero sostenuto o permesso massacri di civili.

Maurizio Belpietro ha duramente contestato queste affermazioni, definendole assurde e accusando Orsini di faziosità e di ignorare la natura oppressiva del regime iraniano.

