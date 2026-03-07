Guerra del Golfo, il nuovo missile ipersonico dell’Iran in grado di arrivare fino a mezza Italia





La campagna militare avviata da Stati Uniti e Israele contro infrastrutture considerate strategiche in Iran ha riportato al centro dell’attenzione internazionale le dimensioni e le capacità dell’arsenale balistico di Teheran. Nelle ultime settimane, secondo la ricostruzione circolata in ambito diplomatico e di sicurezza, tra gli obiettivi colpiti figurano basi missilistiche, depositi sotterranei e siti collegati alla produzione di vettori balistici e droni.





In questo contesto, fonti della sicurezza israeliana citate in ambienti informativi hanno ribadito che una parte dei sistemi d’arma iraniani non sarebbe limitata a una deterrenza “regionale”. Alcuni missili balistici in dotazione a Teheran, sostengono tali fonti, avrebbero caratteristiche tecniche compatibili con distanze maggiori, fino a includere l’area dell’Europa meridionale. In questa prospettiva rientrerebbero, in linea teorica, anche obiettivi nel bacino del Mediterraneo centrale e città come Roma.

Tra i vettori più citati nelle analisi compare il Khorramshahr-4, indicato come uno dei sistemi più avanzati oggi presenti nell’arsenale iraniano e già impiegato nei recenti attacchi contro Israele. Il missile viene collocato nella più recente generazione di programmi balistici sviluppati dall’Iran negli ultimi anni. In particolare, le valutazioni tecniche richiamano un’origine progettuale che deriverebbe, almeno in parte, da tecnologia nordcoreana: in più ricostruzioni viene citata la famiglia Musudan come base di riferimento, poi adattata e modificata dall’industria militare iraniana.

Uno degli elementi che rende il Khorramshahr-4 rilevante sul piano strategico è la capacità di trasportare testate molto pesanti. Nella configurazione standard, la portata operativa viene stimata intorno ai 2.000 chilometri: un raggio già sufficiente, sul piano geografico, a coprire l’intero Medio Oriente e un’ampia porzione del Mediterraneo orientale. È proprio la combinazione tra carico utile e distanza a spiegare perché, nelle analisi di settore, questo modello venga spesso descritto come un asset di particolare valore per la dottrina militare di Teheran.

Secondo valutazioni tecniche discusse in ambienti della sicurezza israeliana, tuttavia, la gittata potrebbe aumentare in modo significativo attraverso una modifica considerata relativamente semplice: la riduzione del peso della testata. In concreto, l’ipotesi illustrata è che, dimezzando il carico esplosivo, il missile possa estendere la propria autonomia fino a circa 3.000 chilometri. Si tratterebbe di un adattamento coerente con le logiche comuni dei sistemi balistici: a parità di propulsione e struttura, una massa trasportata inferiore consente in genere di incrementare la distanza percorribile.

In uno scenario di questo tipo, il perimetro teorico di copertura non riguarderebbe più soltanto il Medio Oriente. L’area potenzialmente raggiungibile includerebbe porzioni significative dell’Europa meridionale e del Mediterraneo centrale, con riferimento esplicito anche all’Italia centro-meridionale e a Roma. L’ipotesi non viene presentata come un dato operativo ufficiale, ma come una possibilità discussa in analisi tecniche legate ai parametri di carico e gittata.

Il Khorramshahr-4 viene comunque descritto come un singolo elemento di un apparato più ampio. Negli ultimi anni, l’Iran ha investito in modo consistente nello sviluppo di missili balistici a medio raggio, considerati un cardine della propria strategia militare. Diverse valutazioni di intelligence occidentale hanno sostenuto che Teheran punti a disporre di un numero molto elevato di vettori entro la fine del decennio, con capacità industriali tali da sostenere ritmi di produzione regolari.

Parallelamente, viene segnalato lo sviluppo di un’articolata rete di infrastrutture sotterranee dedicate allo stoccaggio e alla preparazione dei sistemi d’arma, spesso definite “città dei missili”. Queste installazioni, secondo le descrizioni ricorrenti, sarebbero pensate per ridurre la vulnerabilità a raid aerei e per permettere tempi di reazione più rapidi in caso di necessità. Anche per questo motivo una parte dei raid attribuiti a Israele e Stati Uniti nelle ultime settimane si sarebbe concentrata su depositi, basi e centri di produzione collegati ai programmi missilistici e ai droni.

Sul piano politico e tecnico, un tema ricorrente riguarda la soglia di circa 2.000 chilometri, indicata come limite “ufficiale” dall’Iran per i propri missili. Questa scelta è stata interpretata da più osservatori come il risultato di una combinazione tra considerazioni tecnologiche e messaggi strategici: un raggio che consente di raggiungere Israele e basi statunitensi nella regione senza estendere formalmente la minaccia al territorio dell’Europa. Tuttavia, secondo vari analisti, le competenze per aumentare la gittata sarebbero già disponibili.

A rafforzare tale lettura viene citato anche il programma spaziale iraniano. Teheran ha effettuato lanci di satelliti, e le tecnologie utilizzate per alcuni vettori spaziali vengono considerate, in parte, sovrapponibili a quelle dei missili balistici a lungo raggio. Per questa ragione, in ambito militare e di sicurezza, l’ipotesi di adattamenti capaci di superare i 3.000 chilometri viene indicata come plausibile da una parte degli osservatori, pur restando oggetto di valutazioni e verifiche.



