“Questo l’ha scritto lei?” Il giudice da Formigli: tentativo di propaganda, ma viene contestato e smontato subito







Durante la trasmissione televisiva “Piazzapulita” su La7, si è verificato un acceso confronto tra il Signor Giorgio Mulè e il Magistrato Henry John Woodcock. Quest’ultimo ha mostrato evidenti difficoltà nel rispondere alle domande relative alla riforma della giustizia, presentando amnesie, contraddizioni e argomentazioni poco convincenti. In particolare, è emersa la domanda: “Ma Lei, Magistrato Woodcock, ha un fratello gemello?”.





Va detto con tutta sincerità. Nel dibattito andato in onda a PiazzaPulita ieri sera, Giorgio Mulè le ha cantate al magistrato Henry John Woodcock. Lo ha messo in imbarazzo. O meglio: si è messo in imbarazzo da solo quando ha provato a difendere le ragioni del No alla riforma della giustizia. Tra balbettii e amnesie, è meglio far parlare le immagini.



