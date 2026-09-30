Haiducii torna in TV con Dragostea Din Tei: successo per lo speciale 2000 Hits su Canale 5





Haiducii è tornata sugli schermi televisivi portando nuovamente sul palco la celebre hit Dragostea Din Tei. L’artista si è esibita nello speciale “TIM Battiti Live 2026 – 2000 Hits”, trasmesso su Canale 5 sabato 26 settembre 2026, con la registrazione svolta nell’affascinante cornice di Piazza Quercia a Trani.





La serata ha rappresentato un vero viaggio nella musica degli anni Duemila, riproponendo brani e artisti che hanno segnato profondamente quell’epoca e che ancora oggi restano nel cuore di molti ascoltatori. Tra i protagonisti indiscussi, Haiducii ha riportato in auge la canzone che, da oltre vent’anni, la identifica nel panorama dance internazionale.

L’esibizione: un tuffo nei ricordi

“Dragostea Din Tei”, pubblicata nel 2004, conquistò rapidamente le classifiche europee e mondiali. L’esibizione dal vivo di Haiducii ha avuto un impatto forte sul pubblico, riaccendendo la nostalgia degli spettatori che hanno vissuto la stagione delle grandi compilation, delle discoteche e delle radio che trasmettevano questi ritmi coinvolgenti in continuazione. La familiarità delle prime note ha immediatamente scatenato l’entusiasmo della platea.

Sotto il nome d’arte Haiducii si cela Paula Monica Mitrache, che durante la serata ha sottolineato il suo legame speciale con il festival pugliese, ricordando la coincidenza temporale tra la nascita della sua celebre canzone e quella della manifestazione.

Lo speciale e la cornice di Trani

Lo speciale di Canale 5 ha dato spazio esclusivamente ai grandi successi degli anni 2000, alternando esibizioni di brani pop, dance e tormentoni internazionali che hanno segnato quel decennio. Trani, con la sua suggestiva Piazza Quercia, ha ospitato la registrazione dell’evento, donando un’atmosfera unica alla serata.

A condurre il programma sono stati Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, un trio ormai consolidato per rendere il racconto musicale e televisivo dinamico e capace di coinvolgere il pubblico in piazza e i telespettatori a casa.

Ascolti: l’interesse per la musica degli anni 2000

1.483.000 spettatori hanno seguito la serata in prima visione.

spettatori hanno seguito la serata in prima visione. Lo share ha raggiunto il 16,2% nella serata del 26 settembre 2026.

nella serata del 26 settembre 2026. La trasmissione su Canale 5 testimonia il successo del genere revival musicale in Italia.

Questi dati confermano il fascino ancora vivo dei brani del passato e la forza attrattiva di format che ripropongono la musica più riconoscibile di un’intera generazione. Sempre più emittenti televisive, infatti, scelgono la formula del revival per ottenere ascolti sicuri senza rischiare nuove sperimentazioni costose.

Perché i tormentoni dei Duemila sono ancora vincenti

I brani degli anni 2000, come Dragostea Din Tei, sono ancora fortemente presenti nelle playlist, nelle feste e nei party a tema. La loro immediatezza e il ricordo legato a un’epoca spensierata continuano a coinvolgere diverse fasce di pubblico, che reagisce con entusiasmo fin dalle prime battute delle canzoni.

Dal punto di vista delle reti televisive, questa scelta è vantaggiosa sia in termini di costi sia di efficacia: affidarsi a volti e brani familiari permette di conquistare ascolti stabili e di coinvolgere sia chi ha vissuto quegli anni sia le nuove generazioni curiose di scoprire il passato musicale europeo e italiano.

Il ritorno di Haiducii e il ruolo di Battiti Live

Per Haiducii, il ritorno a Battiti Live ha significato anche un importante rientro nel panorama televisivo italiano. Dragostea Din Tei si conferma come uno degli inni della dance anni Duemila, ancora oggi in grado di scatenare il pubblico e di mantenere intatta la propria popolarità dopo più di vent’anni.

La manifestazione pugliese, ormai storica, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di alternare artisti emergenti e grandi nomi del passato, offrendo format rinnovati e serate a tema che colpiscono nel segno negli ascolti. Questa formula si è rivelata vincente anche quando l’evento migra tra le reti o assume nuovi format speciali dedicati a periodi specifici della musica.

Dove vedere la puntata e l’esibizione

Per chi si fosse perso l’appuntamento, sia la puntata completa sia l’esibizione di Haiducii sono disponibili in streaming on-demand su Mediaset Infinity. Inoltre, sono disponibili online approfondimenti sulle location e sulla storia della manifestazione, mentre la programmazione di Battiti Live prosegue con altri appuntamenti dedicati agli anni Duemila e alla finale estiva da Trani.

Domande frequenti: le info utili su Haiducii a Battiti Live

Quando è andata in onda l’esibizione? Sabato 26 settembre 2026, in prima serata su Canale 5 nello speciale TIM Battiti Live 2026 – 2000 Hits.

Sabato 26 settembre 2026, in prima serata su Canale 5 nello speciale TIM Battiti Live 2026 – 2000 Hits. Quale canzone ha interpretato Haiducii? Dragostea Din Tei, iconica hit dance del 2004.

Dragostea Din Tei, iconica hit dance del 2004. Chi ha condotto lo speciale? Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dove è possibile rivedere l’esibizione? Sia la puntata intera sia la performance di Haiducii sono accessibili in streaming su Mediaset Infinity.

Lo speciale conferma il ruolo centrale dei revival nel panorama dell’intrattenimento italiano, attirando un vasto pubblico e celebrando i brani che continuano a far ballare e a emozionare generazioni diverse.

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