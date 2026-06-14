Hanno detto che era un matrimonio perfetto. Ma nessuno sapeva che mio marito aveva un’amante. Così ho scelto sua madre.





Così feci quello che nessuna donna avrebbe fatto: non lo confrontai. Iniziai a pedinarlo.





Scoprii i ristoranti, gli hotel, le notti. Scoprii che Nadia era sposata a sua volta, con un uomo che la picchiava. Scoprii che Matteo le aveva comprato un appartamento in città con i soldi dell’azienda. Scoprii che avevano già scelto il nome della figlia che volevano avere insieme.

A quel punto avrei potuto fare tre cose:

Divorziare e perdere tutto. Ricattarlo e prendere i soldi. Distruggerlo lentamente, dall’interno, usando l’arma più potente che avevo.

Sua madre.

Clara non era una suocera qualunque.

Era stata la fondatrice dell’azienda insieme al marito morto dieci anni prima. L’aveva lasciata a Matteo e a suo fratello minore, Luca. Ma in cuor suo sapeva che Matteo non aveva la stoffa per gestirla. Era debole, egoista, vanitoso. Si circondava di yes-men e amanti.

Clara lo sapeva. Ma era sua madre.

Cominciai a frequentarla senza che Matteo lo sapesse. Ogni martedì andavo a prendere il tè a casa sua. Le portavo libri, le raccontavo della mia infanzia, l’ascoltavo parlare di suo marito con una tenerezza che mi spezzava il cuore.

“Mi dispiace che tu abbia dovuto sposare mio figlio per necessità”, mi disse un giorno. “Sei troppo buona per lui.”

“Non sono buona”, risposi. “Sono solo disperata.”

Lei mi guardò dritta negli occhi. “Cosa faresti se non avessi bisogno dei suoi soldi?”

“Me ne andrei.”

“E cosa ti impedisce di farlo?”

“Mia madre. E la paura di non riuscire a proteggerla fino alla fine.”

Clara posò la tazza. “Quanto costa?”

“Circa ottomila al mese.”

Fece un calcolo rapido. “L’azienda fattura trenta milioni. Mio figlio si è appena comprato una barca a vela di due milioni. Ottomila euro non sono niente.”

“Non li chiederò mai a lei, signora Clara.”

“Non me li stai chiedendo. Te li sto offrendo. A una condizione.”

Chiusi gli occhi. “Quale?”

“Aspetta.”

Matteo non sapeva che sua madre stava morendo.

Cancro al pancreas. Diagnosi sei mesi prima. Nessuno lo sapeva tranne il medico di famiglia e me.

Clara me lo aveva confessato durante il nostro quinto tè. Non piangeva. Non tremava. Era seduta dritta come una spada.

“Non voglio che lui erediti l’azienda”, mi disse. “La farà fallire in tre anni. Lo conosco.”

“Allora dia tutto a Luca.”

“Luca non vuole l’azienda. Luca vuole aprire una libreria in montagna e vivere di poesia.”

“Che cosa vuole lei, signora?”

“Voglio che tu la prenda tu.”

Risi. Pensai fosse uno scherzo. Invece no.

Clara aveva un piano. Avrei dovuto imparare tutto sulla gestione aziendale, affiancarla per sei mesi, poi avrebbe cambiato testamento lasciando il controllo operativo a me e una rendita fissa a Matteo. L’avrei gestita io, per conto di Luca, che sarebbe diventato amministratore solo di nome.

“Ma non sono sua figlia. Non sono niente.”

“Sei mia nuora. E per la legge, hai gli stessi diritti di un figlio se io decido di darteli. Purché…”

“Purché?”

“Purché tu riesca a dimostrare in tribunale che Matteo è inadatto a gestire l’azienda.”

“E come si fa?”

Clara sorrise. Era il sorriso più gelido che avessi mai visto.

“Glielo farai ammettere da solo. DAVANTI A UN TESTIMONE.”

Cominciai a tendere la trappola nei mesi successivi.

Non lo accusai mai direttamente. Al contrario, diventai la moglie perfetta. Gli preparavo la colazione, gli stiravo le camicie, gli chiedevo del suo lavoro con gli occhi pieni di ammirazione.

Lui si rilassò. Troppo.

Una sera, dopo cena, iniziai a parlare dell’azienda. Dissi che avevo letto un libro sulla gestione finanziaria. Lui rise.

“Tesoro, lascia fare agli uomini.”

“Ma potrei aiutarti. Potrei entrare in azienda. Clara mi ha detto che servirebbe qualcuno in amministrazione.”

Lui mi guardò come se avessi detto una bestemmia.

“Tu? In azienda? Elena, sei una ragazza dolce, ma non hai nemmeno finito l’università.”

“L’ho finita. Hai dimenticato la mia laurea in economia?”

Silenzio. Aveva dimenticato. O forse non lo aveva mai saputo.

“Comunque non ci sono posti. E poi non è roba da donne.”

“Nadia lavora in azienda.”

Il bicchiere si fermò a mezz’aria. “Come fai a conoscere Nadia?”

“Me l’hai presentata tu alla cena di Natale. L’hai chiamata ‘collega’. Ma non è una collega, vero?”

Non rispose. Alzò lo sguardo e per la prima volta in cinque anni mi vide davvero. Non la moglie comoda. Non il contratto. Un nemico.

“Cosa vuoi, Elena?”

“Nulla. Solo sapere se posso fidarmi di te.”

“Cosa intendi?”

“Intendo che mia madre sta morendo. E quando se ne andrà, non avrò più nessuno. Se tu hai un’altra persona, dammi almeno l’onestà di dirmelo.”

Matteo esitò. Poi fece l’errore più grande della sua vita.

“Ho un’altra. Ma non è come pensi. Lei mi capisce. Lei mi ama. Con te… è diverso.”

“Diverso come?”

“Sei fredda. Sei calcolatrice. Ti sei sposata per soldi.”

“E tu? Per cosa ti sei sposato?”

“Per l’azienda. Ma ora ho bisogno di più.”

“Più di cosa?”

“Di una moglie che mi guardi come se fossi un eroe.”

Misi la mano nella tasca del cardigan e spensi il registratore.

Il piano di Clara era quasi completo.

Avevamo la registrazione. Avevamo le prove delle sue relazioni. Avevamo i documenti che dimostravano che aveva usato soldi dell’azienda per comprare l’appartamento a Nadia.

Ma mancava un ultimo pezzo: il consiglio di amministrazione straordinario.

Clara lo convocò per il lunedì successivo. Avrebbe annunciato le sue dimissioni e la nomina del nuovo amministratore delegato. Matteo era sicuro che sarebbe stato lui.

La domenica prima, Clara mi chiamò.

“Vieni da me. Subito.”

Quando arrivai, la trovai in giardino, seduta sulla stessa sedia dove suo marito era morto dieci anni prima. Non sembrava malata. Sembrava una regina che stava per annunciare una guerra.

“Domani dirò tutto.”

“E poi?”

“E poi tu diventerai la nuova amministratrice.”

“E Matteo?”

“Matteo avrà una rendita. E potrà stare con la sua amante. Sarà libero.”

“E Nadia?”

Clara fece una pausa. “Glielo chiederai domani.”

“Cosa?”

“Vieni con me. Ti presento qualcuno.”

Entrammo in casa. In salotto, seduta sul divano con le mani giunte, c’era Nadia.

Non la piccola amante segreta. Non la collega traditrice. Era una ragazza magrissima, con lividi sulle braccia e occhi che avevano visto cose che nessuno dovrebbe vedere.

Clara si sedette accanto a lei.

“Nadia ha accettato di testimoniare. Il marito la picchiava. Matteo le ha promesso protezione. Ma quando lui ha scoperto che era incinta… l’ha costretta ad abortire.”

Mi si ghiacciò il sangue.

“Matteo non voleva figli. Con te non ne ha mai voluti. Con Nadia… ha pagato una clinica privata per farla sparire.”

Nadia alzò lo sguardo. Non parlava. Aveva la voce rotta.

“Mi ha detto: ‘O abortisci, o perdi l’appartamento. E poi torni da tuo marito.’”

Chiusi gli occhi. Avevo sposato un mostro.

Il lunedì successivo, nella sala del consiglio, c’erano tutti.

Matteo in giacca blu, sorriso sicuro. I direttori commerciale e finanziario. L’avvocato dell’azienda. Mio cognato Luca, che non sapeva nulla e guardava il pavimento.

E poi Clara. E io. E Nadia.

Matteo impallidì quando vide Nadia. “Cosa ci fa lei qui?”

“Siediti”, disse Clara.

Mai l’avevo sentita con quel tono. Non era più una madre. Era un giudice.

Matteo si sedette.

Clara parlò per venti minuti. Disse tutto. Le amanti. I soldi dell’azienda. L’aborto. Il piano per escludermi dall’eredità. La registrazione della mia cena con lui.

A ogni parola, il volto di Matteo diventava più grigio.

Alla fine, si alzò.

“Tu non puoi farmi questo. Sono tuo figlio.”

“E tu hai ucciso mio nipote.”

Silenzio mortale.

Matteo guardò me. Poi Nadia. Poi sua madre.

“Non è andata così.”

“Come è andata allora?” chiese Clara.

Matteo non rispose.

Allora parlai io.

“Matteo. Ti do un’ultima possibilità. Dimmi la verità. Davanti a tutti. Perché l’hai costretta ad abortire?”

Lui mi guardò con odio. Odio vero, viscerale, animale.

“Perché non volevo un figlio da una donna picchiata dal marito. Sarebbe stato un mostro.”

Nadia scoppiò a piangere.

Clara si alzò in piedi.

“Hai trenta minuti per uscire da questa azienda. E da questa famiglia. Prendi le tue cose. La tua rendita sarà depositata su un conto domani. Non voglio più vederti.”

Matteo uscì senza dire una parola. Ma sulla porta si voltò.

Guardò me.

“Tu non sei migliore di me. Ti sei venduta per soldi.”

“No”, risposi. “Mi sono venduta per mia madre. Tu ti sei venduto per te stesso.”

Lui uscì.

E io rimasi lì, con l’azienda tra le mani, una suocera morente, una ragazza distrutta e la consapevolezza che avevo appena vinto la guerra ma perso l’ultima parte della mia umanità.

Mia madre morì tre settimane dopo.

Non lo disse mai a nessuno, ma negli ultimi giorni aveva capito tutto. Forse gliel’avevo raccontato. Forse l’aveva intuito. L’unica cosa che mi chiese fu: “Sei felice?”

“No”, risposi. “Ma sono libera.”

“È meglio che essere felice.”

Morì tenendomi la mano. La stessa mano con cui avevo stretto l’accordo con Clara. La stessa mano con cui avevo firmato i documenti che avevano cacciato suo figlio.

Clara morì quattro mesi dopo. La notte prima di morire mi chiamò.

“Domani dovrai tenere un discorso ai dipendenti.”

“Non so cosa dire.”

“Di’ la verità. Di’ che hai sbagliato. Di’ che hai fatto tutto per amore di tua madre. Di’ che non sei migliore di loro. E poi inizia a lavorare.”

Morì alle cinque del mattino, con la finestra aperta e il profumo dei gelsomini.

Nadia oggi lavora con me. È la responsabile del personale. Ha smesso di tremare. Qualche volta ride. Non ha mai più visto Matteo.

Matteo vive a Montecarlo con una donna che non amo neanche chiamare amante. Ogni tanto scrive a Luca chiedendo notizie dell’azienda. Luca non risponde mai.

E io?

Io mi alzo ogni mattina alle sei. Vado in ufficio. Saluto i dipendenti uno per uno. Pago le fatture. Litigo coi fornitori. E ogni sera torno a casa vuota, ma non più fredda.

Qualche volta ripenso a quel bacio.

Il giorno della firma del passaggio di poteri, Clara mi prese da parte.

“Adesso manca solo una cosa.”

“Cosa?”

“Un gesto che dimostri a tutti che tu e io siamo una cosa sola. Che nessuno può dividerci. Nemmeno mio figlio.”

“Che gesto?”

Mi guardò. Era seria. Ma negli occhi aveva la stessa luce ribelle che aveva avuto da giovane, quando aveva scalato l’azienda da segretaria a presidente.

“Baciami.”

“Cosa?”

“Baciami. Davanti a tutti. Alla cena di gala. Farà notizia. Lo farà diventare pazzo. E mostrerà a tutti che noi due siamo più forti di qualsiasi matrimonio, di qualsiasi contratto, di qualsiasi convenienza.”

La guardai. Poi la guardai ridere.

E la baciai.

E mentre la baciavo, sentii sua madre ridere dentro di me.

Forse non era amore. Forse non era nemmeno amicizia. Era qualcosa di più profondo e più sporco e più vero.

Era sopravvivenza.

Con la complicità di chi aveva capito che a volte, per salvare ciò che ami, devi essere disposto a perdere tutto il resto.

Anche te stessa.

Visualizzazioni: 126



