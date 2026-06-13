Ho 35 anni e sono ancora vergine. Ecco perché ho deciso di aspettare (e cosa è successo quando ho quasi mollato tutto)





A 25 anni lavoravo già come ingegnere. Uscivo con ragazze, alcune mi piacevano davvero. Ma appena la cosa diventava fisica, scattava il panico. E loro se ne accorgevano. Qualcuna si è offesa. Altre hanno pensato che fossi gay. Una mi ha addirittura accusato di averla usata per «sentirmi desiderato senza rischiare».





Ho iniziato a mentire. Dicevo che avevo poco tempo, che ero concentrato sul lavoro, che non volevo relazioni serie. La verità era che avevo una paura fottuta di deludere, di essere lasciato, di scoprire che anche io, come mio padre, avrei potuto fare del male a qualcuno che amavo.

A 30 anni ho conosciuto Sofia.

Sofia era diversa. Divorziata, con una bambina di quattro anni, occhi che avevano già visto troppa vita. Lavoravamo nello stesso progetto. Abbiamo iniziato a parlare durante le pause caffè. Poi a cena. Poi a passeggiate di sera. Mi faceva ridere come nessuno. E quando guardava sua figlia dormire, sentivo qualcosa sciogliersi dentro.

Una sera, dopo aver messo a letto la bambina, siamo rimasti sul divano. Ci siamo baciati. Le sue mani hanno iniziato a scendere. Io mi sono fermato.

«Marco… che c’è?» mi ha chiesto, la voce dolce ma ferita.

Le ho raccontato tutto. Della promessa. Della paura. Della mia verginità a 30 anni suonati.

Lei è rimasta in silenzio per un tempo che mi è sembrato eterno. Poi ha detto: «Capisco. Ma io non posso aspettare per sempre, Marco. Ho già aspettato troppo nella vita.»

Ci siamo lasciati tre mesi dopo. Non per litigio. Semplicemente perché lei aveva bisogno di un uomo intero, e io mi sentivo ancora a metà.

Dopo Sofia ho attraversato il periodo più buio. Ho iniziato a odiare me stesso. Andavo in palestra ossessivamente, bevevo troppo, lavoravo fino a notte fonda. Luca mi diceva: «Smettila di torturarti. Falla finita. Vai con una, una volta sola, e vedi che non è niente di che.»

Ma per me era tutto.

Poi è arrivata Anna.

Anna ha 32 anni. Lavora come grafica freelance. L’ho conosciuta sei mesi fa a un corso di fotografia. Ha i capelli castani mossi, un tatuaggio piccolo sul polso che dice “ancora”, e un modo di guardarti che ti fa sentire visto davvero.

Abbiamo iniziato piano. Caffè. Poi aperitivi. Poi cene. Mi ha raccontato del suo ex che l’aveva tradita per anni. Del fatto che aveva smesso di credere nelle relazioni. Io le ho raccontato del lavoro, della mia famiglia complicata, ma non tutto.

Dopo tre mesi ci siamo baciati per la prima volta, sotto la pioggia, fuori dal suo portone. È stato il bacio più bello della mia vita.

Da lì è iniziata la salita.

Ogni volta che stavamo insieme, l’attrazione cresceva. Lei mi desiderava. Io desideravo lei. Ma ogni volta che le cose si scaldavano, io mi tiravo indietro. Davo la colpa al lavoro, alla stanchezza, al momento sbagliato.

Anna ha iniziato a dubitare.

«Marco, io ti amo. Ma inizio a pensare che tu non mi voglia davvero.»

Le parole che ogni uomo teme.

Ho provato a spiegarle. Le ho detto della promessa, della paura di rovinare tutto. Lei mi ha ascoltato, mi ha abbracciato, ha pianto con me. Ha detto che mi avrebbe aspettato.

Ma le persone non sono infinite.

Primo colpo di scena

Due settimane fa siamo andati via per un weekend in un agriturismo in Toscana. Tutto perfetto: vigneti, tramonto, cena con vino. La stanza aveva un letto enorme e una vasca idromassaggio.

Quella sera abbiamo fatto l’amore… quasi.

Eravamo nudi. Pelle contro pelle. Il suo corpo tremava sotto il mio. Mi guardava con una fiducia che non meritavo. E io ero pronto. Fisicamente, emotivamente, tutto.

Poi il telefono di Anna ha vibrato. Un messaggio. Lei ha allungato la mano per spegnerlo, ma ho visto il nome sullo schermo: “Luca”.

Il mio migliore amico.

Ho sentito il sangue gelare.

«Perché Luca ti scrive a quest’ora?» ho chiesto, la voce roca.

Lei è impallidita. Ha provato a nascondere il telefono. Io l’ho preso.

Il messaggio diceva: “Allora? Hai deciso? Lui non lo saprà mai. Ti voglio.”

Sono uscito dalla stanza senza dire una parola. Ho camminato nel buio tra i vigneti per ore. Quando sono tornato, Anna piangeva seduta sul letto.

«Da quanto tempo?» ho chiesto.

«Due mesi. Abbiamo parlato tanto mentre tu eri in trasferta. Mi sentivo sola, Marco. Tu mi respingevi sempre. Lui… lui mi ascoltava.»

Non abbiamo fatto l’amore quella notte. Non l’abbiamo fatto mai.

Escalation drammatica

Sono tornato a casa distrutto. Luca mi ha chiamato il giorno dopo. Ha ammesso tutto. Ha detto che era ubriaco, che si era lasciato trasportare, che Anna era bellissima e fragile e lui aveva pensato che io non l’avrei mai saputo.

«Ma tu sei mio fratello, Marco. Non volevo farti del male.»

Ho riattaccato.

Ho passato quattro giorni chiuso in casa. Non mangiavo. Non dormivo. Guardavo il soffitto e mi chiedevo se per tutti questi anni avessi sbagliato tutto. Se la mia attesa non fosse stata altro che una grande, stupida prigione che mi ero costruito da solo.

Il quinto giorno Anna è venuta a casa mia. Aveva gli occhi rossi. Ha detto che aveva chiuso con Luca, che voleva me, che era disposta a ricominciare da zero.

L’ho guardata e per la prima volta ho visto chiaramente: non era cattiva. Era umana. Esattamente come me. Aveva paura, solitudine, bisogni. E io, con la mia attesa perfetta, l’avevo spinta tra le braccia del mio migliore amico.

Secondo colpo di scena (il più forte)

Stavamo parlando in cucina, io seduto, lei in piedi di fronte a me. Le ho detto che forse era il momento di lasciar perdere la promessa. Che forse dovevamo farlo, lì, subito. Per vedere se c’era ancora qualcosa.

Lei ha iniziato a piangere più forte. Poi ha sussurrato: «Marco… c’è un’altra cosa.»

Ha tirato fuori il telefono e mi ha mostrato una foto.

Era un test di gravidanza. Positivo.

«Sono incinta. Di tre settimane. Non so se è tuo o… suo. Abbiamo usato protezione con lui, ma quella notte…»

Mi sono sentito morire.

Sono rimasto lì, immobile, mentre il mondo crollava. 35 anni di attesa. Di promesse. Di paura. E ora questo.

Confronto finale

Ho chiamato Luca. È venuto subito. Quando ha visto Anna in lacrime e il test sul tavolo, è impallidito.

Ci siamo urlati contro tutto. Le accuse, i tradimenti, le paure, i rimpianti. Luca ha ammesso di essersi innamorato di lei. Io ho ammesso di averla allontanata con la mia rigidità. Anna ha detto che non voleva distruggere nessuno, ma che non poteva più vivere con i segreti.

Abbiamo pianto tutti e tre.

Alla fine Luca se n’è andato. Anna è rimasta. Ci siamo seduti sul divano, lontani, esausti.

Conclusione

Sono passati dieci giorni.

Anna ha fatto il test del DNA prenatale. Il bambino è mio.

Ieri sera siamo andati a fare una passeggiata. L’aria era fresca. Lei mi ha preso la mano.

«Non devi più aspettare, Marco» mi ha detto piano. «Ma non devi nemmeno buttare via la persona che sei. Possiamo imparare insieme.»

Non abbiamo ancora fatto l’amore. Ma per la prima volta non ho paura.

Ho capito che aspettare non significava essere perfetto. Significava proteggermi finché non fossi stato pronto a rischiare davvero. E ora, con un figlio in arrivo, con il cuore a pezzi e rimesso insieme, sono pronto.

Ho 35 anni. Sono ancora vergine. E forse, tra qualche settimana, non lo sarò più.

Ma non per pressione. Non per dimostrare niente.

Lo farò perché finalmente, dopo tutta questa sofferenza, ho capito che l’amore vero non è mai pulito, perfetto o senza cicatrici.

È proprio questo casino qui.

E io ci sono dentro fino al collo.

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