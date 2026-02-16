“Ho affidato tutto ai legali” Scatta una nuova denuncia per Roberto Saviano dopo le accuse dell’ad nerazzurro Giuseppe Marotta





Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha espresso la sua posizione riguardo all’episodio che ha coinvolto l’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sottolineando la reazione mediatica sproporzionata che ha seguito l’accaduto. In occasione dell’Assemblea della Lega Serie A, ha dichiarato: “La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Lo stesso giocatore è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo”.





Marotta ha poi continuato a discutere il tema delle simulazioni nel calcio, affermando che si tratta di un problema noto da decenni. “Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant’anni: è un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile perché probabilmente è stato esagerato, legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato da parte dell’arbitro,” ha spiegato. Secondo lui, la decisione di espellere Kalulu è stata errata, ma ha ricordato che l’Inter ha subito altre ingiustizie in passato, come un errore riconosciuto in Inter-Roma che ha influenzato la corsa allo scudetto della scorsa stagione.

Marotta ha affermato: “È il mio pensiero, e sono qui a dire che Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. La repressione non fa parte del mio bagaglio, si può prevenire”.

In merito alle recenti dichiarazioni di Roberto Saviano, Marotta ha mostrato disinteresse, affermando: “C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazione da parte degli avvocati”. Questo commento è arrivato dopo che Saviano aveva criticato Marotta in un post sui social, accusandolo di contribuire a “campionati falsati”.

Il caso di Bastoni ha attirato l’attenzione di Saviano, che ha pubblicato un lungo post in cui ha analizzato l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu. Quest’ultimo ha lasciato la Juventus in dieci per oltre un tempo, permettendo all’Inter di vincere 3-2 e guadagnare tre punti cruciali nella lotta per il titolo. Saviano ha affermato: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”.

L’autore ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Marotta, sottolineando che la rabbia di Chiellini riflette il sentimento di chi ha a che fare con lui. Saviano ha aggiunto: “Il campionato italiano oggi è falsato e anche se dovesse vincerlo l’Inter non avrebbe alcun valore”. Ha specificato che il suo attacco non era rivolto agli atleti e ai tifosi, che sono le prime vittime di un sistema non trasparente.

Saviano ha continuato a discutere le infiltrazioni della Ndrangheta nel tifo organizzato, affermando che non si tratta di fantasie ma di questioni concrete emerse nelle aule giudiziarie. Ha citato un provvedimento giudiziario che evidenziava la “situazione di sudditanza” della Inter nei confronti della Curva Nord, affermando che questo problema è di natura istituzionale e strutturale.

“Qui non si parla di Inter contro altri. Non è una questione di colori. Il problema non è il calcio, il calcio è la manifestazione del problema. In un Paese normale, certe domande avrebbero già trovato risposte definitive,” ha dichiarato Saviano. Ha concluso affermando che il problema principale è la credibilità del sistema: “Gli atleti e i tifosi sono le prime vittime di un sistema che troppo spesso protegge sé stesso prima di garantire la trasparenza”.



