Ho affittato la mia casa al mare e ho scoperto che qualcun altro ci viveva fingendo di essere me





L’uomo ha chiuso la porta dello studio alle sue spalle con un tonfo sordo, bloccando l’unica via di fuga e guardandomi con una calma che mi ha terrorizzato più di un urlo. Ha appoggiato la pesante chiave inglese sulla scrivania, proprio sopra le vecchie fotografie di famiglia che avevo lasciato nei cassetti, e ha ammesso senza scomporsi che la messinscena era costata mesi di lavoro e la complicità di persone insospettabili.





Ha spiegato che la mia partenza per Nizza era stata monitorata grazie alle informazioni fornite da mio cugino Stefano, che aveva bisogno di denaro per ripianare i debiti di gioco accumulati nei mesi precedenti. Ogni documento era stato duplicato sfruttando una carta d’identità smarrita anni prima a Cagliari, modificata digitalmente e registrata all’anagrafe con il volto di Chiara, la quale aveva accettato di recitare la parte della proprietaria in cambio di una percentuale sulla vendita futura.

Ho sentito le ginocchia cedere mentre le parole uscivano dalla sua bocca come una condanna definitiva, una fredda confessione di un furto d’identità pianificato nei minimi dettagli burocratici e legali. Non ero solo una vittima casuale di un’occupazione abusiva, ma il bersaglio di una truffa familiare orchestrata per estromettermi completamente dalla proprietà di famiglia e incassare l’intero ricavato della vendita.

Ho cercato di raggiungere la finestra per chiedere aiuto ai vicini, ma Davide mi ha afferrato per un braccio, stringendomi con forza tale da lasciarmi i lividi sulla pelle chiara e impedendomi di fare qualsiasi movimento. In quel preciso istante la porta d’ingresso principale è stata spalancata con un colpo violento e una voce femminile ha riempito la stanza, chiamando Davide per nome con un tono autoritario e tagliente.

Era Chiara, la quale non reggeva più la pressione della messinscena e aveva deciso di vuotare il sacco, tirando fuori dalla tasca del grembiule una chiavetta USB e un mazzo di documenti originali firmati in bianco. Ha urlato contro l’uomo che non voleva finire in galera al posto suo per una truffa immobiliare che le avrebbe fruttato solo una minima parte dei trecentomila euro pattuiti con i veri mandanti dell’operazione.

Davide ha mollato la presa sul mio braccio, indietreggiando di un passo con il volto improvvisamente svuotato di ogni sicurezza, mentre la porta dello studio si riempiva della luce blu lampeggiante dei lampeggianti dei carabinieri. Due agenti in divisa, guidati dal maresciallo Antonio Serra, sono entrati nella stanza con le mani pronte sulle fondine, bloccando immediatamente l’uomo prima che potesse tentare una reazione scomposta o raggiungere la finestra.

Il maresciallo Serra mi ha riconosciuta immediatamente, ricordandosi di quando mi aveva vista bambina giocare in quel giardino con mio nonno, e mi ha teso la mano per aiutarmi a rialzarmi da terra. La tensione è svanita in un pianto liberatorio, mentre vedevo Davide e Chiara ammanettati e trascinati fuori dalla mia casa, mentre i vicini curiosi si affacciavano alle finestre per capire cosa stesse succedendo.

Nei giorni successivi, l’inchiesta ha travolto anche il notaio compiacente e mio cugino Stefano, svelando una rete criminale specializzata in truffe immobiliari ai danni di proprietari assenti per motivi di lavoro stagionale all’estero. Ho ripreso possesso della mia villetta di San Teodoro, cambiando tutte le serrature e buttando via ogni oggetto estraneo che avesse contaminato quegli spazi, ma l’odore di quella cucina mi è rimasto dentro come una cicatrice invisibile.

Ogni volta che infilo la chiave nella toppa della porta d’ingresso, le mie dita tremano ancora un poco, ricordandomi che per tre mesi sono stata cancellata dal mondo e che la normalità è un confine molto più fragile di quanto si possa credere.



