La vacanza premio nel resort isolato ha svelato la doppia vita di mio marito





Il silenzio che è seguito a quella rivelazione è stato così pesante che sembrava quasi di poterlo toccare con le mani, mentre io fissavo Gérald cercando sul suo volto i tratti dell’uomo che pensavo di conoscere da dieci anni e trovando invece soltanto il profilo estraneo di un perfetto sconosciuto. La ragazza giovane che era entrata con l’uomo della cartellina ha fatto un passo avanti, posando sul tavolo una serie di estratti conto bancari firmati non solo da





mio marito, ma anche da un notaio la cui firma risultava associata a una serie di transazioni immobiliari sospette. «Sì, signora, avete capito benissimo», ha ribadito l’uomo con la cartellina, chiudendo la cerniera della custodia con uno scatto secco. «La vostra intera vita insieme è stata finanziata con i fondi sottratti a queste famiglie e con la complicità di una rete di prestanome che operava tra Vienna, Zurigo e la Costa Azzurra».

Ho sentito le gambe cedere e mi sono dovuta risedere pesantemente sulla sedia, mentre il mio respiro si faceva corto e irregolare, intrappolato tra la rabbia cieca per l’inganno subito e l’umiliazione bruciante di essere stata usata come copertura silenziosa. Gérald ha cercato di fare un gesto verso di me, allungando una mano tremante sul tavolo, ma io mi sono ritratta istantaneamente come se quel contatto potesse ustionarmi la pelle, spostando il mio bicchiere lontano dalla sua portata.

«Non mi toccare», gli ho detto con un filo di voce che conteneva tutta la freddezza e il distacco di cui ero capace in quel momento, mentre le altre coppie assistevano alla scena senza dire una sola parola, quasi la nostra rovina fosse lo spettacolo per cui avevano pagato il biglietto. L’uomo alto con i capelli brizzolati ha estratto il telefono cellulare dalla tasca della giacca e ha composto un numero con calma olimpica, poggiandolo poi sull’orecchio in

attesa che qualcuno rispondesse dall’altro capo della linea. «Sì, siamo pronti. Potete entrare», ha detto rivolto verso l’uscita della sala da pranzo, confermando che la trappola era stata chiusa ermeticamente e che non c’era più alcuna via di fuga per l’uomo che avevo chiamato marito. Due agenti della polizia locale della Stiria sono entrati nella sala da pranzo un istante dopo, muovendosi con passo deciso e fermo verso il fondo della stanza dove Gérald era rimasto immobile contro

la boiserie di legno. Non c’è stata alcuna resistenza, nessuna sceneggiata drammatica o grido disperato; mio marito si è limitato a porgere i polsi alle manette con una rassegnazione fredda che stonava persino con la gravità della situazione e delle accuse formulate contro di lui. Gli agenti lo hanno preso per le braccia e lo hanno condotto fuori dalla stanza attraverso la porta di servizio che dava sul giardino buio, mentre i fari di un’auto di ordinanza illuminavano

per un attimo le finestre della sala con un fascio di luce bianca e tagliente. Sono rimasta seduta a quel tavolo per lunghi minuti dopo che se ne erano andati tutti, osservando la luce soffusa delle lampade a sospensione riflettersi sulla superficie del vino versato, mentre capivo che il mio futuro era finalmente libero da quella bugia colossale ma completamente da ricostruire.



