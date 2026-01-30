“Ho cambiato numero per colpa sua”: Djokovic svela la frase detta a Sinner





Novak Djokovic ha raggiunto la finale degli Australian Open, il torneo che ha vinto più volte nella sua carriera, ben dieci. Dopo aver affrontato una serie di sconfitte contro Jannik Sinner, il serbo ha finalmente trionfato, superando il giovane avversario in una semifinale entusiasmante che si è conclusa con il punteggio di 6-4 al quinto set. La partita, durata oltre quattro ore, ha visto un Djokovic stremato ma felice, che ha elogiato il suo avversario per la prestazione offerta.





Al termine dell’incontro, Djokovic ha rilasciato alcune dichiarazioni toccanti, visibilmente emozionato. In un’intervista sul campo con Jim Courier, il campione ha dichiarato: “Non so trovare le parole giuste”, esprimendo la sua incredulità per il risultato ottenuto. Questo trionfo rappresenta una significativa rivincita per Djokovic, che non aveva mai battuto Sinner nelle ultime cinque partite, un dato che ha reso la vittoria ancora più dolce.

Djokovic ha paragonato questa semifinale a una delle sue partite più memorabili, quella finale del 2012 contro Rafael Nadal, che durò quasi sei ore. “Mi sembra tutto surreale, più di quattro ore, sono quasi le 2 di notte, mi ricorda la finale del 2012,” ha detto Djokovic, sottolineando l’intensità e la qualità del match. Ha anche riconosciuto che solo con un gioco di alto livello sarebbe stato in grado di prevalere su un avversario così formidabile.

Dopo aver ringraziato il pubblico presente, che ha assistito a una partita così lunga e avvincente, Djokovic ha parlato del suo avversario, Sinner, che lo aveva battuto in modo netto in alcune delle precedenti sfide. “Aveva vinto le ultime cinque partite contro di me, ho dovuto cambiare numero di telefono, sapeva tutto di me,” ha scherzato Djokovic, continuando a elogiare il talento del giovane tennista. “Quando ci siamo stretti la mano gli ho detto: ‘Grazie per avermi permesso di vincere almeno una volta’, ho grande rispetto per lui, è un gran giocatore, ti porta fino al limite, si merita un grande applauso”.

Ora, Djokovic si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz nella finale degli Australian Open, una partita che promette di essere spettacolare. Riferendosi all’atmosfera che si respira nel torneo, Djokovic ha affermato: “Mesi fa avevo detto che loro giocavano a un livello diverso e dovevo trovarlo anch’io e l’ho trovato”. Durante una conversazione con Alcaraz, il giovane spagnolo aveva scherzato dicendo: “Mi spiace che ti ho fatto aspettare”, a cui Djokovic ha risposto: “Sono ‘vecchio’ e ho bisogno di andare a dormire”.

La finale tra Djokovic e Alcaraz non solo rappresenta un incontro tra due dei migliori tennisti del mondo, ma è anche un momento atteso con grande interesse dai fan, nonostante possa risultare meno gradita ai tifosi italiani, data la presenza di Sinner nel torneo. Djokovic, con la sua esperienza e la sua determinazione, cercherà di conquistare il suo undicesimo titolo agli Australian Open, mentre Alcaraz, giovane promessa del tennis, punta a dimostrare il suo valore in una finale di Slam.



