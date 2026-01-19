«Ho chiuso con Sanremo»: Al Bano accusa Carlo Conti e commenta le parole di Romina su “Felicità”





Un bicchiere di vino e un panino: per Al Bano Carrisi, 82 anni, questi semplici momenti rappresentano la felicità. In un’intervista recente, ha raccontato di aver condiviso un momento di serenità a casa sua, davanti al camino, gustando un buon rosso con fette di pagnotta farcite di mortadella e provolone. Questa immagine di convivialità si ricollega alla sua celebre canzone “Felicità”, che dal 1982 è diventata un simbolo della musica italiana, vendendo oltre 20 milioni di copie. “Appena l’ho ascoltata chiamai il discografico Freddy Naggiar: ‘Questa minimo vende un milione e mezzo di copie’,” ha dichiarato Al Bano, sottolineando l’impatto duraturo del brano.





Tuttavia, nonostante il suo successo, Romina Power, ex compagna e partner musicale, ha recentemente criticato la canzone, definendola banale. Al Bano ha risposto con una certa amarezza: “È come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me.” Ha difeso la sua opera, affermando che “Felicità” era una risposta ai colleghi che, in un periodo difficile per l’Italia, cercavano di cavalcare l’onda del malcontento.

Il cantante ha anche condiviso un aneddoto personale che riflette la sua umanità. Ha raccontato di come, da giovane, la sua famiglia fosse solita invitare un povero in carrozzella a pranzo ogni anno, un gesto che ha segnato profondamente la sua vita. “A casa non c’erano soldi, però ogni 29 luglio per san Marco i miei invitavano a pranzo un poveraccio in carrozzella che viveva in strada con quattro cani,” ha ricordato.

Al Bano ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1982, classificandosi secondo con “Felicità”. Ricorda con affetto il grande Claudio Villa, con cui condivideva un’amicizia, nonostante le rivalità artistiche. “C’era anche il grande Claudio Villa. Presentò una canzone bruttissima, pur di esserci,” ha commentato, esprimendo il suo dispiacere per il collega.

La sua carriera è stata costellata di momenti significativi, tra cui la nascita dei suoi sei figli e il trasferimento a Milano nel 1961, un’esperienza che ha descritto come indimenticabile. “Quando nel ‘61 ho messo piede sul treno per Milano, non ho chiuso occhio: l’Italia l’avevo vista solo in tv,” ha raccontato, evidenziando il suo amore per la musica e la determinazione nel perseguire i suoi sogni.

Oggi, Al Bano continua a cantare e a produrre vino nella sua tenuta a Cellino San Marco, dove ha creato un’etichetta chiamata “Felicità”. “Se un vino non ti dà quella sensazione, che vino è?” ha affermato, sottolineando l’importanza del legame tra la sua musica e il suo lavoro nel settore vinicolo. Ha iniziato a produrre vino nel 1973 e oggi ha raggiunto una produzione di due milioni di bottiglie.

La sua relazione con Romina Power è stata al centro dell’attenzione per anni. Nonostante la separazione, Al Bano ha affermato che l’amore tra di loro è ancora presente. “Non si smette mai di amare chi si è amato,” ha detto, riflettendo sulla complessità dei loro sentimenti reciproci.

Al Bano ha anche parlato della sua attuale compagna, Loredana Lecciso, con la quale ha ritrovato la gioia dopo un periodo difficile. “Per me è ricominciata la vita. E continua da 25 anni,” ha affermato, dimostrando che la felicità è un obiettivo sempre presente nella sua vita.

Il cantante ha condiviso anche momenti di difficoltà, come quando lavorava come cameriere a Milano. Ha raccontato di come guadagnasse più di quanto non facessero i suoi genitori e di come, inizialmente, avesse mentito sulla sua professione, temendo il giudizio della sua famiglia. “Al Sud era come dire che facevi lo schiavo,” ha detto, riflettendo su come le sue esperienze giovanili lo abbiano plasmato.

Al Bano ha fatto parte di numerosi festival musicali, ma ha deciso di ritirarsi da Sanremo dopo il 2017, esprimendo il suo disappunto per come è stato trattato. “Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza,” ha affermato, riferendosi a Carlo Conti, con cui non ha un buon rapporto.



