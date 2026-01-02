Ho Comprato Due Posti in Aereo per Stare Comoda — Ma Quando Una Madre Ne Ha Preteso Uno per Sua Figlia, Tutta la Cabina Si È Rivoltata Contro di Me

Ecco cosa mi è successo su un volo recente — e onestamente, ho davvero bisogno di capire se sono stata io quella in torto.





Sono una persona robusta, e dopo anni di viaggi ho imparato che, per le tratte più lunghe, è meglio per tutti se acquisto un posto extra. È costoso, certo, ma così posso viaggiare in modo confortevole senza invadere lo spazio di nessuno.

Quest’anno, per il Giorno del Ringraziamento, ho volato da una costa all’altra per andare a trovare mia sorella e i suoi bambini. Tutto stava andando bene, finché una donna con una bambina — avrà avuto tre anni al massimo — si è fermata accanto al mio posto.

Senza neppure un “per favore”, mi ha detto di spostarmi così che la figlia potesse sedersi accanto a lei.

Sono rimasta calma e le ho spiegato che avevo acquistato entrambi i posti.

Lei ha subito sbuffato, mi ha dato della “egoista” e ha chiamato un’assistente di volo.

L’assistente si è avvicinata e mi ha chiesto gentilmente se potessi “fare un’eccezione”.

Ho risposto con cortesia ma fermezza, mostrando le due carte d’imbarco come prova.

A quel punto è emerso che la bambina era registrata come infant on lap, cioè senza un posto assegnato: la madre, in realtà, non aveva alcun diritto a un sedile in più.

Alla fine, la donna ha dovuto tenere la piccola in grembo per tutto il volo, chiaramente infastidita.

Durante il viaggio, sentivo l’aria tesa intorno a me.

Sguardi accusatori, sussurri taglienti, commenti sottovoce del tipo:

«Che mancanza di compassione…» oppure «Il karma prima o poi la punirà.»

Sono rimasta in silenzio, cercando di non lasciarmi toccare.

Capivo la frustrazione di una madre che viaggia con un bambino piccolo — è stressante, lo so — ma sapevo anche di non aver fatto nulla di male.

Avevo pagato due posti, regolarmente, proprio per evitare che qualcuno si sentisse a disagio, me compresa.

Forse qualcuno lo vede come egoismo.

Io credo invece di aver semplicemente difeso il mio diritto a stare comoda nello spazio che avevo acquistato.

E, per una volta, non mi sono scusata per aver occupato il posto che mi spettava.