Ho falsificato le prove del tradimento della mia matrigna: ha perso tutto

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Il respiro affannoso di mio padre Warren riempiva lo studio, mescolandosi al ticchettio sordo della pioggia contro le finestre della villa di Charlotte. Patricia era rimasta immobile vicino all’angolo del divano, con le mani strette a pugno lungo i fianchi e il viso arrossato da una collera cieca. Non c’era più traccia di quella dolcezza finta e premurosa con cui per trentasei mesi aveva narcotizzato la volontà di un uomo malato: la maschera era caduta, lasciando scoperto il ghigno spietato di chi vede il proprio piano milionario frantumarsi in mille pezzi.





«Warren, tu non oserai bloccare i miei conti!» ha sibilato avanzando verso la scrivania con un passo felino e minaccioso, puntando l’indice contro la fronte di mio padre. «Questo accordo prematrimoniale è spazzatura! Se provi a buttarmi fuori da questa casa chiederò gli alimenti per danni morali, racconterò al giudice che sei un vecchio instabile che non è in grado di gestire le sue facoltà mentali e ti farò interdire prima che tu possa firmare un solo assegno!»

Mio padre ha tremato come se avesse ricevuto un colpo d’ascia sulla schiena. Sentire quelle parole uscire dalla bocca della donna che aveva idolatrato, la donna per cui aveva chiuso la porta in faccia ai suoi stessi figli, è stato l’elettroshock definitivo che ha squarciato l’illusione.

«Interdirmi?» ha mormorato Warren con un filo di voce che ha riacquistato all’improvviso tutta l’autorità degli anni in cui gestiva cantieri da duecento operai. «È questo che pensavi di me, Patricia? Che fossi solo un portafoglio ambulante da svuotare prima di rinchiudermi in un ospizio per anziani?»

L’avvocato societario, collegato in vivavoce sul telefono della scrivania, ha fatto sentire la sua voce calma, misurata e priva di esitazioni: «Signora Patricia Vance, la clausola penale numero dodici del vostro contratto prematrimoniale stabilisce inequivocabilmente che in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, debitamente comprovata da documentazione scritta o digitale, la parte inadempiente perde ogni diritto all’assegno di mantenimento, alla quota di reversibilità pensionistica e a qualsiasi pretesa sulla residenza coniugale. L’istanza di separazione per colpa esclusiva è già stata depositata telematicamente presso il tribunale della contea di Mecklenburg.»

Patricia ha barcollato all’indietro, guardando lo schermo del telefono come se potesse distruggerlo con lo sguardo: «È una cospirazione! Sono stati i suoi figli! È stato Ray! È entrato in casa mia, ha frugato tra le mie cose!»

«Io sono venuto qui solo per prendere gli scatoloni del nonno in garage, Patricia,» ho risposto rimanendo appoggiato alla libreria con le braccia conserte e una freddezza glaciale negli occhi. «Non ho idea di chi abbia mandato quella busta a papà e all’avvocato. Ma a quanto pare, chiunque sia stato conosceva molto bene le tue abitudini quando andavi via per i tuoi presunti ritiri spirituali.»

La donna ha perso completamente il controllo. Si è scagliata contro la scrivania rovesciando il calamaio di cristallo e spargendo inchiostro scuro sulle perizie contabili, gridando ingiurie sconnesse e minacciando di dare fuoco alla casa prima di lasciarla a noi.

Mio padre non si è nemmeno mosso per fermarla. Ha allungato la mano sul telefono della linea interna premendo il tasto dell’interfono del cancello d’ingresso: «Frank, fai salire i due agenti della sicurezza privata che presidiano il viale. E chiama una pattuglia della polizia municipale.»

Meno di dieci minuti dopo, due guardie giurate in divisa sono entrate nello studio scortando Patricia fuori dalla camera per consentirle di raccogliere i suoi soli effetti personali strettamente necessari sotto sorveglianza. La donna ha riempito due valigie gridando istericamente nel cortile, mentre i vicini di casa si affacciavano dalle siepi osservando la fine della regina consorte che per anni aveva trattato il vicinato con superbia aristocratica.

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